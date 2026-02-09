ఆ దున్న ధర రూ.21 కోట్లు- యజమానికి నెలకు రూ.20 లక్షల ఆదాయం!
రూ.21 కోట్లు ధర పలుకుతున్న 'కుబేర' అనే దున్న- ఎందుకో తెలుసా?
Published : February 9, 2026 at 10:38 AM IST
Rs21 Crore Buffalo Story : హరియాణాలోని కురుక్షేత్ర పశువుల సంతకు తీసుకొచ్చిన 'కుబేర' అనే దున్న ధర అక్షరాల రూ.21 కోట్లు పలుకుతోంది. ఏంటీ ఆశ్చర్యంగా ఉందా? కానీ ఇదే నిజం అంటున్నాడు దాని యజమాని. మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గేదెలు లేదా దున్నలు సాధారణంగా రూ.40వేల నుంచి రూ.80వేల ధర పలుకుతూ ఉంటాయి. గీర్/జాఫ్రాబాదీ దున్నలైతే రూ.80వేల నుంచి రూ.1.5లక్షల వరకు అమ్ముడుపోతుంటాయి. ముర్రాజాతి దున్నలు రూ.60వేల నుంచి రూ.2.5 లక్షల వరకు ధర ఉండొచ్చు. కానీ ఈ కుబేర అనే దున్న ధర ఏకంగా రూ.21 కోట్లు ఉంది. ఇది ఎందుకో తెలిస్తే మీరు షాక్ కావడం గ్యారెంటీ!
హరియాణాలోని కురుక్షేత్ర పశువుల సంతకు, రాష్ట్రం నలువైపుల నుంచి వేలాది పశువులను తీసుకువచ్చాయి. అయితే ఫతేహాబాద్ జిల్లా, నాగోధి గ్రామానికి చెందిన 'కుబేర' అనే దున్న ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. దీనికి ప్రధాన కారణం దాని ధర. దీని విలువ లక్షల్లో కాదు, ఏకంగా కోట్లలో ఉంది. 20 లగ్జరీ కార్ల కంటే దీని ధర ఎక్కువ ఉండడం చూసి అందరూ నోరెళ్లబెడుతున్నారు.
ఇటలీ వ్యాపారి రూ.21కోట్లు ఇస్తానన్నాడు!
"3 నెలల క్రితం రాజస్థాన్లో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పశువుల సంత జరిగింది. అందులో ఈ కుబేర "వరల్డ్ బెస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్" టైటిల్ను గెలుచుకుంది. అంతర్జాతీయ పశువుల ప్రదర్శనలో కూడా ఇది నంబర్ వన్ స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. దీనితో ఓ వ్యక్తి రూ.11 కోట్లకు దీనిని కొనడానికి ముందుకు వచ్చాడు. కానీ మేము దానిని అమ్మలేదు. తరువాత ఆంధ్రాకు చెందిన మధ్యవర్తుల ద్వారా వచ్చిన ఒక ఇటలీ వ్యాపారి దీనిని కొనుగోలు చేయడానికి రూ.21 కోట్లు ఆఫర్ చేశాడు. కానీ మేము దానిని అమ్మడానికి ఇష్టపడలేదు"
- వికాస్, కుబేర యజమాని
నెలకు రూ.20 లక్షల ఆదాయం
'ఈ దున్నను మేము సొంత బిడ్డలా చూసుకుంటున్నాం. దీనికి ఇచ్చే ఆహారం, పండ్లు ఇతర ప్రాంతాల నుంచి ప్రత్యేకంగా తెప్పిస్తుంటాం. ప్రస్తుతం దీని సెమెన్ (వీర్యం) ఒక్కో డోస్ రూ.500 చొప్పున విక్రయిస్తున్నాం. దీని ద్వారా నెలకు సుమారు రూ.20 లక్షల వరకు ఆదాయం వస్తోంది. అందుకే దీనిని కొనుగోలు చేయడానికి ఇటలీ, అమెరికా, ఇంగ్లాండ్ వంటి దేశాల నుంచి ఆఫర్లు వస్తున్నాయి. అయినప్పటికీ దీనిని అమ్మే ఉద్దేశం మాకు లేదు' అని దాని యజమాని వికాస్ స్పష్టం చేశారు.
తండ్రి, తాత కూడా ప్రపంచ ఛాంపియన్లే!
ముర్రా జాతికి చెందిన ఈ 'కుబేర' దున్న వయస్సు సుమారు 4 ఏళ్లు. ఎత్తు ఐదున్నర అడుగులు, పొడవు 8 అడుగులు. ఇది మాత్రమే కాదు దీని తండ్రి, తాత కూడా ప్రపంచ ఛాంపియన్లే. దీని తల్లి కూడా అప్పట్లో రోజుకు 23 లీటర్ల పాలు ఇచ్చి రికార్డ్ సృష్టించింది.
రాజభోగం
కుబేర ఆరోగ్యం కోసం ప్రతిరోజూ 7 లీటర్ల పాలు, అందులో 250 గ్రాముల నెయ్యి కలిపి ఇస్తారు. అలాగే శనగలు, పప్పులు ఆహారంగా పెడతారు. శీతాకాలంలో క్యారెట్, క్యారెట్ జ్యూస్లు ఇస్తారు. దీని చర్మం మృదువుగా ఉండడానికి రోజుకు 2 గంటల పాటు మసాజ్ చేస్తారు. ప్రతి రోజూ 5 కి.మీ మేర వాకింగ్ చేయిస్తారు.
'కుబేర ఇతర దున్నల కంటే ఎంతో అందంగా ఉంటుంది. ఇది ఇప్పటి వరకు (వీర్యదానం చేసి) 3000 కంటే ఎక్కువ దూడలకు జన్మనిచ్చింది. భవిష్యత్లోనూ పశువుల పెంపకందార్లు దీని వీర్యాన్ని ఉపయోగించి వేలాది దూడలను ఉత్పాత్తి చేస్తారని నాకు నమ్మకం ఉంది' అని దాని యజమాని వికాస్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
పొద్దున్న పాఠాలు- మధ్యాహ్నం ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మింగ్- సైన్స్ లెక్చరర్కు ఏటా రూ.5లక్షల ఆదాయం
ఐటీ ఉద్యోగం వదిలేసి చేపల పెంపకం- ఏటా లక్షల్లో సంపాదిస్తున్న మహిళ!