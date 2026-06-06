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చెట్ల పరిరక్షణ కోసం- ఏఐ బేస్డ్​ ప్రాజెక్ట్‌ను అభివృద్ధి చేసిన ముగ్గురు అమ్మాయిలు​- ZSI ఆమోదం

పర్యావరణ పరిరక్షణకు పాటుపడిన ముగ్గురు హైస్కూల్ విద్యార్థినులు- నివాస ప్రాంతాల్లోని స్థానిక వృక్ష జాతులను గుర్తించి, పరిరక్షించేందుకు కృషి- ఏఐ ఆధారిత 'బయో వీవ్' ప్రాజెక్ట్‌ డెవలప్

The project was developed by Avani Chandra, Janvi K Ullas and Shivapriya
The project was developed by Avani Chandra, Janvi K Ullas and Shivapriya (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 6, 2026 at 1:22 PM IST

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Local Plants Maping Project : నివాస ప్రాంతాల్లోని స్థానిక వృక్ష జాతులను గుర్తించి, పరిరక్షించేందుకు నడుం బిగించారు ముగ్గురు విద్యార్థులు. ఈ క్రమంలో నివాస ప్రాంతాల్లో పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) ఆధారిత 'బయో వీవ్' అనే ప్రాజెక్ట్‌ (యాప్)ను అభివృద్ధి చేశారు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు జూలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా (ZSI) కూడా ఆమోదం తెలిపింది. కేరళ కోజీకోడ్ జిల్లాలోని బాలుస్సేరి ప్రభుత్వ హైస్కూల్‌కు చెందిన ముగ్గురు పదో తరగతి విద్యార్థినులు ఈ అద్భుత ఆవిష్కరణను చేశారు. వీరిపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.

పదో తరగతి స్టూడెంట్స్ అద్భుత ఆవిష్కరణ
బాలుస్సేరి ప్రభుత్వ హైస్కూల్‌కు చెందిన అవని చంద్ర, జాన్వి కే ఉల్లాస్, శివ ప్రియ ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను అభివృద్ధి చేశారు. నివాస సముదాయాల్లో మొక్కల సమాచారాన్ని సేకరించడానికి వీరు ఈ మొబైల్ యాప్‌ను రూపొందించారు. ఈ యాప్ పూర్తిగా పర్యావరణానికి సంబంధించినది. ఇందులో ఎవరైనా సరే, తమ ప్రాంతంలోని జీవ వైవిధ్యాన్ని నమోదు చేయవచ్చు. తమ ప్రాంతాల్లో కనిపించే మొక్కలు, గడ్డి, చెట్ల ఫొటోలను ఇందులో అప్‌లోడ్ చేయవచ్చు. ఈ యాప్‌తో వివిధ ప్రాంతాల మధ్య జీవ వైవిధ్యంలో ఉన్న తేడాలను సులభంగా పోల్చి తెలుసుకోవచ్చు. ఇందులో జీపీఎస్ సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తుండటంతో ఆయా మొక్కలు ఉన్న కచ్చితమైన స్థానం కూడా డిజిటల్ రూపంలో నమోదవుతుంది.

బయాలజీ టీచర్ ఆధ్వర్యంలో
శాస్త్రీయ డేటాతో పాటు, ప్రకృతి పరిరక్షణకు సంబంధించిన సంప్రదాయ, సమాజ ఆధారిత జ్ఞానాన్ని కూడా ఈ యాప్‌లో నమోదు చేయవచ్చు. బాలుస్సేరి ప్రభుత్వ హైస్కూల్‌ బయాలజీ టీచర్, 2021 స్టేట్ స్కూల్ టీచర్ అవార్డు గ్రహీత అయిన యూకే షాజిల్ మార్గదర్శకత్వంలో, యూఎల్ స్పేస్ క్లబ్‌కు చెందిన కే వరుణ్ అందించిన సాంకేతిక సహాయంతో ఈ ప్రాజెక్ట్ రూపుదిద్దుకుంది.

ట్రయల్ రన్‌లో ప్రాజెక్ట్
ఈ ప్రాజెక్ట్ మొదట స్థానిక సంస్థలు, ప్రభుత్వ శాఖల సహకారంతో సర్వే నిర్వహించి డేటాను సేకరిస్తుందని బాలుస్సేరి ప్రభుత్వ స్కూల్ టీచర్ యూకే షాజిల్ తెలిపారు. ఆ తర్వాత ప్రజల భాగస్వామ్యాన్ని విస్తృతం చేస్తామని చెప్పారు. ఈ సర్వే సమాచారాన్ని పరిశీలించడం ద్వారా, అనియంత్రిత జోక్యాల వల్ల ఒక ప్రాంతంలో పర్యావరణ మార్పు తీవ్రతను కచ్చితంగా అర్థం చేసుకోవచ్చని పేర్కొన్నారు. తదనుగుణంగా పర్యావరణ పరిరక్షణ ప్రణాళికలు రూపొందించవచ్చని స్పష్టం చేశారు. హైస్కూల్ విద్యార్థులు తమ తదుపరి చదువుల్లో భాగంగా అనేక పరిశోధనలు చేయాల్సి ఉంటుందన్నారు. వాటన్నింటికీ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఒక పునాది వేస్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు.

ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు థర్డ్ ప్రైజ్ సొంతం
పదో తరగతి విద్యార్థినిలు అభివృద్ధి చేసిన ఈ ప్రాజెక్ట్ జూలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా తన 111వ వ్యవస్థాపక దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని నిర్వహించిన జాతీయ స్థాయి హ్యాకథాన్‌లో మూడో బహుమతి గెలుచుకుంది. ఈ జాతీయ సంప్రదాయ జ్ఞానం, జీవవైవిధ్య పరిరక్షణ హ్యాకథాన్‌లో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పరిశోధకులు, శాస్త్రవేత్తలు, నిపుణులు పాల్గొన్నారు. తీవ్రమైన పోటీ ఉన్న ఈ హ్యాకథాన్‌లో కర్ణాటకలోని ఒక ఇంజినీరింగ్ కళాశాల బృందం మొదటి బహుమతిని కైవసం చేసుకుంది. ఒక శాస్త్రవేత్త రెండో స్థానాన్ని దక్కించుకున్నారు. ముగ్గురు హైస్కూల్ విద్యార్థినిలు అభివృద్ధి చేసిన 'బయో వీవ్' ప్రాజెక్ట్‌కు థర్డ్ ప్రైజ్ దక్కింది.

స్టూడెంట్స్‌కు అండగా స్కూల్ యాజమాన్యం
ఈ ముగ్గురు స్టూడెంట్స్ పర్యావరణ పరిరక్షణకు సంబంధించి అద్భుతమైన ప్రాజెక్టును అభివృద్ధి చేయడానికి బాలుస్సేరి ప్రభుత్వ హైస్కూల్‌ టీచర్స్, ఇతర బృందం అండగా నిలిచింది. ప్రయోగాలు చేసే విద్యార్థులకు అనువైన వాతావారణాన్ని కల్పించింది. కాగా, ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి పెద్దల వద్ద ఉన్న సంప్రదాయ జీవ వైవిధ్య పరిజ్ఞానాన్ని భద్రపరచడానికి ఈ ముగ్గురు విద్యార్థినిలు రూపొందించిన 'బయో వీవ్' అనే డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫారమ్ భవిష్యత్తులో చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. అలాగే జీవులకు, పర్యావరణానికి మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని వివరిస్తుంది. అందుకే దీన్ని పర్యావరణ రంగంలో కీలక ఆవిష్కరణగా భావిస్తున్నారు.

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