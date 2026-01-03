'ఇదీ న్యూ ఇయర్ గిఫ్ట్ అంటే'- పేద కుటుంబానికి 4సెంట్ల స్థలం రాసిచ్చిన రియల్ హీరో!
న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా మనసున్న మారాజు గొప్ప పని - కూతురి పెళ్లి సమయంలోనూ 21 సెంట్ల స్థలం దానం - పోయేటప్పుడు ఏదీ పట్టుకెళ్లం, ఉన్నప్పుడే నలుగురికి సాయం చేయాలంటున్న ఆంత్రు
Published : January 3, 2026 at 7:27 AM IST
Man Gifts Land For Free : సాధారణంగా న్యూ ఇయర్ అనగానే పార్టీలు, కేక్ కటింగ్స్, కొత్త రిజల్యూషన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం. కానీ కేరళలోని కోజికోడ్ లో మాత్రం ఒక వ్యక్తి న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్కు కొత్త అర్థాన్ని చెప్పాడు. కోజికోడ్ జిల్లాలోని మెప్పయ్యూర్ కు చెందిన కోరమ్మంకండి ఆంత్రు అనే వ్యక్తి, కొత్త సంవత్సరం కానుకగా ఒక నిరుపేద కుటుంబానికి ఏకంగా 4 సెంట్ల స్థలాన్ని ఉచితంగా రాసిచ్చాడు. సొంతిల్లు లేక, బతకడానికి కష్టపడుతున్నవారికి ఇంతకంటే పెద్ద గిఫ్ట్ మరొకటి ఉండదు. కేవలం శుభాకాంక్షలు చెప్పి వదిలేయకుండా, ఒక కుటుంబానికి జీవితాన్ని ఇచ్చిన ఆంత్రు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో రియల్ హీరోగా మారాడు. ఆయన చేసిన పనికి స్థానికులంతా హ్యాట్సాఫ్ చెబుతున్నారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే!
పేద కుటుంబానికి కొత్త జీవితం
నరక్కోడ్ ప్రాంతానికి చెందిన ఒక నిరుపేద కుటుంబం దీనస్థితిని చూసి ఆంత్రు చలించిపోయాడు. ఆ కుటుంబానికి ముగ్గురు చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు. కనీసం బేసిక్ అవసరాలు తీర్చుకోవడానికి కూడా వారు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. వారికి తలదాచుకోవడానికి ఒక గూడు కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో, చారిత్రక కోజుకల్లూర్ కోకర్ణి ఆలయం సమీపంలో ఉన్న తన 4 సెంట్ల స్థలాన్ని వారికి దానం చేశాడు. త్వరలోనే అక్కడ ఆ పేద కుటుంబం కొత్త ఇంటిని నిర్మించుకోనుంది.
కూతురి పెళ్లిలోనూ భారీ సాయం
ఆంత్రు ఇలా సాయం చేయడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. గతంలో 2022 జనవరిలో తన కూతురు షెహ్నా షెరిన్ పెళ్లి సందర్భంగా కూడా ఆయన తన దాతృత్వాన్ని చాటుకున్నాడు. అప్పట్లో ఏకంగా 21 సెంట్ల స్థలాన్ని నలుగురు నిరుపేద కుటుంబాలకు పంచిపెట్టాడు. పెళ్లిని ఆర్భాటంగా చేయడం కంటే, ఆ డబ్బుతో నలుగురికి సాయం చేయాలని కూతురు కోరడంతో ఆయన ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. విచ్చలవిడి ఖర్చులతో పెళ్లిళ్లు చేసుకుంటున్న ఈ రోజుల్లో, ఆడంబరాలకు పోకుండా సామాజిక బాధ్యతతో వ్యవహరించిన ఆంత్రు కుటుంబం అందరికీ ఆదర్శంగా నిలిచింది.
పోయేటప్పుడు ఏం పట్టుకెళ్లం కదా!
గత 30 ఏళ్లుగా కువైట్లో వ్యాపారం చేస్తున్న ఆంత్రు, సంపాదనలో కొంత భాగాన్ని సొంత ఊరి జనం కోసమే ఖర్చు చేస్తున్నాడు. "మనం చనిపోయేటప్పుడు మనతో పాటు ఏదీ తీసుకువెళ్లలేం. బతికున్నప్పుడే లేనివారికి మనకు తోచినంత సాయం చేయడంలోనే అసలైన ఆనందం ఉంది" అని ఆంత్రు గొప్పగా చెప్పారు. కేవలం స్థల దానమే కాకుండా డయాలసిస్ రోగులకు సాయం, పేద అమ్మాయిల పెళ్లిళ్లు, ఇళ్లు లేని వారికి ఆర్థిక సాయం, మందుల ఖర్చులు వంటి ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు ఆయన చేస్తున్నారు.
మాటలు కాదు చేతల్లో చూపించాడు
ఈ స్థలానికి సంబంధించిన పత్రాలను జిల్లా పంచాయతీ సభ్యుడు మునీర్ ఎరావత్, ఇతర ప్రముఖుల సమక్షంలో ఆంత్రు ఆ కుటుంబానికి అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా మునీర్, "ఉపన్యాసాలు, నిరసనల కంటే సమాజానికి కావాల్సింది ఇలాంటి పనులే. మనం సంపాదించిన సంపదకు విలువ వచ్చేది, దాన్ని ఇతరుల కోసం ఖర్చు చేసినప్పుడే" అని కొనియాడారు. ఆంత్రు చేస్తున్న పనులు సమాజానికి నిజమైన బలాన్ని ఇస్తున్నాయని స్థానిక నాయకులు ప్రశంసించారు. ఏదేమైనా మనసున్న వాళ్లు కొందరే ఉంటారు. ఆంత్రు లాంటి వ్యక్తులు సమాజానికి నిజమైన సంపద అని చెప్పడంలో సందేహం లేదు. ఆంత్రు ఇచ్చిన ఈ స్థలంలో ఆ పేద కుటుంబం కట్టుకునే ఇల్లు, వారి భవిష్యత్తుకు భరోసాగా నిలుస్తుంది. న్యూ ఇయర్ వేళ ఇంత మంచి పని చేసిన కోరమ్మంకండి ఆంత్రు కథ ఇప్పుడు అందరికీ స్ఫూర్తిదాయకం.
