ఇకపై అంత్యక్రియలు లైవ్ స్ట్రీమింగ్- చివరి చూపు నోచుకోని వారి కోసం!
Funeral live streaming Keralam : కోజికోడ్ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న స్మృతిపథం శ్మశానవాటికలో అంత్యక్రియల ప్రత్యక్ష ప్రసార సదుపాయాన్ని ప్రారంభించనున్నారు.
Published : November 14, 2026 at 5:30 PM IST
విదేశాల్లో, వేరే రాష్ట్రాల్లో ఉన్న కొందరు తమ ఆప్తుల అంత్యక్రియలకు హాజరుకాలేకపోవచ్చు. అందుకు ప్రయాణ పరిమితులు, వీసా సంబంధిత సమస్యలు, సమయాభావం కారణంగా తమ వారి దహన సంస్కారాలకు రాలేకపోవచ్చు. అలాంటి వారికి కోసం కేరళంలోని కోజికోడ్ కార్పొరేషన్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మావూర్ రోడ్లోని తమ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న 'స్మృతిపథం' శ్మశానవాటికలో అంత్యక్రియల ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని (లైవ్ స్ట్రీమింగ్) ప్రారంభించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ ప్రాజెక్ట్లో భాగంగా శ్మశానవాటికలో ఐదు హై-డెఫినిషన్ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసింది.
మొదటి దశలో గ్యాస్ ఆధారిత దహన సంస్కార వ్యవస్థను ఉపయోగించి నిర్వహించే అంత్యక్రియలకు ఈ సదుపాయం అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ సర్వీస్ ప్రారంభంలో ఒకేసారి ఒక అంత్యక్రియను మాత్రమే కవర్ చేస్తుంది. ప్రత్యేక బుకింగ్ ద్వారా ఈ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ సౌకర్యాన్ని అందించనుంది. కోజికోడ్ కార్పొరేషన్ ఈ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ సౌకర్యాన్ని మృతుడి సన్నిహిత బంధువులకు మాత్రమే పరిమితం చేయాలని యోచిస్తోంది. రిజిస్టర్ చేసుకున్న కుటుంబ సభ్యులకు లింక్, యాక్సెస్ వివరాలు ఎస్ఎంఎస్ లేదా వాట్సాప్ ద్వారా పంపుతుంది. తద్వారా వారు ఎక్కడున్నా తమ వారి అంత్యక్రియలను వీక్షించొచ్చు.
వారి ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకుని!
ఈ చొరవ గురించి కోజికోడ్ కార్పొరేషన్ ఆరోగ్య శాఖ అధికారి స్వప్న కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. ఇంటికి దూరంగా నివసిస్తున్న కుటుంబాలు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ చొరవ తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. ప్రస్తుత కాలంలో చాలా మంది పిల్లలు విదేశాల్లో లేదా ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉద్యోగం, వ్యాపార నిమిత్తం ఉంటున్నారని చెప్పారు. అందువల్ల తమ వారు మరణించినప్పుడు చాలా మంది స్వస్థలానికి రాలేకపోతున్నారని పేర్కొన్నారు. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని కోజికోడ్ కార్పొరేషన్ ఈ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ప్రాజెక్ట్ను ప్రారంభించిందన్నారు. శ్మశానంలో కెమెరాలను ఏర్పాటు చేశామని, ట్రయల్ రన్లు త్వరలోనే పూర్తవుతాయని స్పష్టం చేశారు. ఈ వ్యవస్థ త్వరలో అమలులోకి వస్తుందని అన్నారు.
ఇదెలా పనిచేస్తుందంటే?
ఎవరైనా తమ బంధువుల అంత్యక్రియలను దూరం నుంచే వీక్షించేందుకు వీలుగా వారికి ఒక లింక్, క్యూఆర్ కోడ్ అందిస్తారు. ఒకసారి ఒక అంతిమ సంస్కారాల లైవ్ స్ట్రీమింగ్ మాత్రమే చూసేందుకు వీలవుతుంది. కోజికోడ్ కార్పొరేషన్లోని ఆరోగ్య విభాగం ఈ సర్వీస్కు సంబంధించిన టైమ్ స్లాట్లను కేటాయిస్తుంది. అంత్యక్రియల సమయంలో ప్రత్యక్ష ప్రసారం సక్రమంగా పనిచేస్తోందా లేదా అనే విషయాన్ని కూడా పర్యవేక్షిస్తుంది. కోరిన బంధువులకు అంత్యక్రియల డిజిటల్ రికార్డింగ్లను అందించే సదుపాయాన్ని కూడా కార్పొరేషన్ పరిశీలిస్తోంది. ఈ రికార్డింగ్లను క్లౌడ్ లేదా పోర్టబుల్ స్టోరేజ్ డివైజ్ల ద్వారా షేర్ చేయాలని యోచిస్తోంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ తమ ప్రియమైన వారి అంత్యక్రియలకు భౌతికంగా హాజరు కాలేనివారికి కొంత ఊరటనిస్తుందని భావిస్తోంది.
స్థానికులు ఏమంటున్నారంటే?
కోజికోడ్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో నివసిస్తున్న సునీల్ కుమార్ ఈ చొరవను స్వాగతించారు. దూరంగా నివసిస్తూ, తమ వారి అంత్యక్రియలకు వ్యక్తిగతంగా హాజరుకాలేని బంధువులకు ఇది సహాయపడుతుందని అన్నారు. కోజికోడ్ జిల్లా, దాని పరిసర ప్రాంతాలలో ప్రజలు మరణించినప్పుడు వారి మృతదేహాలను స్మృతిపథానికి తీసుకువస్తారని చెప్పారు. "ఈ శ్మశానంలో అంత్యక్రియల లైవ్ స్ట్రీమింగ్ కూడా ప్రారంభం కానుంది. విదేశాల్లో, ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉండి తమ వారి అంత్యక్రియలకు హాజరుకాలేని వారికి, ఆఖరి చూపు నోచుకోనివారికి ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ చొరవకు ప్రజల నుంచి మంచి మద్దతు వస్తోంది. స్మృతిపథంలో ప్రస్తుతం మూడు రకాల అంత్యక్రియల సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. అవేంటంటే సంప్రదాయ కట్టెల చితి, విద్యుత్ దహన వ్యవస్థ, గ్యాస్ ఆధారిత వ్యవస్థ. ప్రస్తుతం గ్యాస్ ఆధారిత సౌకర్యం ద్వారా ఎక్కువ మంది అంత్యక్రియలు స్మృతిపథంలో జరుగుతున్నాయి. ఈ వ్యవస్థలో దహన సంస్కారానికి 60-90 నిమిషాల సమయం పడుతుంది" అని చెప్పారు.
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