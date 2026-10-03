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25 ఏళ్లుగా పొగాకు జోలికి వెళ్లని గ్రామం- పర్యాటక కేంద్రంగా అభివృద్ధి! ఆ ఊరు ఎక్కడుందంటే?

1995లోనే పొగాకు రహిత గ్రామంగా కూలిమాడ్ గుర్తింపు- పర్యాటకుల రాకతో కొత్త సవాళ్లు- మాదకద్రవ్యాలపై అవగాహన కార్యక్రమాలు- నదీతీరాన్ని వినోద, అవగాహన కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేస్తున్న ఎక్సైజ్ శాఖ

First Tobacco Free Village
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 3, 2026 at 9:58 PM IST

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Updated : October 3, 2026 at 10:54 PM IST

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First Tobacco Free Village : ఒక ఊరిలో ఒక్క వ్యక్తి కూడా పొగాకు వినియోగించరంటే నమ్ముతారా! అలా ఊహించుకోవడం కూడా కష్టమే కదా! కానీ కేరళలోని ఓ గ్రామం మాత్రం కొన్నేళ్లుగా పొగాకు రహితంగా కొనసాగుతోంది. కోజికోడ్ జిల్లాలోని చాతమంగళం పంచాయతీలో ఉన్న కూలిమాడ్ 1995లోనే పొగాకు రహిత గ్రామంగా గుర్తింపు పొందింది. ఇప్పుడు ఆ ప్రాంతం పర్యాటక కేంద్రంగా అభివృద్ధి చెందడంతో పొగాకు, మాదకద్రవ్యాల వినియోగానికి దూరంగా ఉన్న తమ గ్రామాన్ని అలాగే కొనసాగించేందుకు స్థానికులు మరోసారి సామాజిక భాగస్వామ్యంతో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.

చాలియార్, ఇరువంజిప్పుళ నదుల సంగమ ప్రాంతానికి సమీపంలో కూలిమాడ్ ఉంది. ఆ ప్రాంతాన్ని ఇతర ప్రాంతాలతో కలుపుతూ వంతెనలు, రహదారులు నిర్మించడంతో కూలిమాడ్‌కు ప్రాధాన్యం పెరిగింది. క్రమంగా ఇది ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రంగా మారింది. పొరుగు జిల్లాల నుంచి కూడా పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు ఇక్కడికి వస్తున్నారు. దీంతో ఈ ప్రాంతంలో పర్యాటకుల సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. అయితే పర్యాటకుల రాకతో పాటు కొత్త సవాళ్లు కూడా ఎదురవుతున్నాయి. చాలాకాలంగా మాదకద్రవ్యాల వినియోగానికి వ్యతిరేకంగా బలమైన ప్రచారం నిర్వహిస్తున్న కూలిమాడ్‌లో కొత్త పరిస్థితుల్లోనూ అదే వాతావరణాన్ని కొనసాగించాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలో ఎక్సైజ్ శాఖ కూడా స్థానికుల ప్రయత్నాలకు మద్దతుగా నిలిచింది.

ఆ కార్యక్రమంలో భాగంగా!
కేరళ ప్రభుత్వం చేపట్టిన 'మయంగిల్ల కేరళం' (కేరళం మత్తుకు లొంగదు) కార్యక్రమం కింద ఎక్సైజ్ శాఖ కూలిమాడ్‌పై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది. అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు కేంద్రాలుగా మారే అవకాశం ఉన్న నిర్లక్ష్యానికి గురైన, ప్రమాదకరమైన ప్రదేశాలను గుర్తించి వాటిని సురక్షితమైన, ఆకర్షణీయమైన సామాజిక ప్రదేశాలుగా మార్చడం ఈ కార్యక్రమం లక్ష్యం. ఇందులో భాగంగా కూలిమాడ్‌లోని కొన్ని ప్రాంతాలను శుభ్రపరచి, వాటిని ప్రజలకు ఉపయోగపడే ప్రదేశాలుగా అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. స్థానిక క్లబ్‌లు, సామాజిక కార్యకర్తల సహకారంతో ఈ కార్యక్రమాలను చేపడుతున్నారు. "ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు క్లబ్‌లు, సామాజిక కార్యకర్తల సహకారంతో ఎక్సైజ్ బృందం కూలిమాడ్‌ను సందర్శించింది. పొగ రహిత గ్రామంగా ఉన్న ఈ ప్రాంతాన్ని శుభ్రపరచడంతో పాటు పర్యాటక కేంద్రంగా లేదా వినోద ప్రదేశంగా అభివృద్ధి చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నాం" అని సహాయ ఎక్సైజ్ కమిషనర్ ఎస్. నిజుమోన్ తెలిపారు.

ఉదయపు నడకతో అవగాహన
మాదకద్రవ్యాల వినియోగానికి వ్యతిరేకంగా స్థానికులు తమ సామూహిక వ్యతిరేకతను చాటుతున్నారు. ఇందులో భాగంగా స్థానికులు, పాఠశాల, కళాశాల విద్యార్థులు, ప్రజా ప్రతినిధులు కలిసి ఉదయపు నడకలో పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మాదకద్రవ్యాల దుష్ప్రభావాలపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించడంతో పాటు పొగాకు, మాదకద్రవ్యాలకు దూరంగా ఉండాలనే సందేశాన్ని ఇచ్చారు. కూలిమాడ్ వంతెన కింద చాలియార్ నది ఒడ్డున ఎక్సైజ్ శాఖ అభివృద్ధి చేసిన వినోద కేంద్రం ప్రస్తుతం ఈ ప్రచారానికి ప్రధాన కేంద్రంగా మారింది. నదీతీర ప్రాంతానికి పర్యాటకులు పెద్ద సంఖ్యలో వస్తుండటంతో ఈ ప్రాంతాన్ని వినోద కార్యక్రమాలతో పాటు అవగాహన కార్యక్రమాలకు కూడా ఉపయోగించుకునేలా అభివృద్ధి చేస్తున్నారు.

గ్రామ చరిత్రను తెలిపేలా!
అక్షర కూలిమాడ్ నాయకత్వంలో ఆ ప్రాంతంలో మరిన్ని కార్యక్రమాలు చేపట్టేందుకు కార్యాచరణ ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు. సందర్శకులకు కూలిమాడ్ గ్రామ చరిత్రను తెలియజేయడంతో పాటు పొగాకు, మాదకద్రవ్యాలకు వ్యతిరేకంగా అవగాహన కల్పించడమే లక్ష్యంగా ఈ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. వినోద కేంద్రం, నదీతీర పార్కును ఇందుకోసం ఉపయోగించుకోనున్నారు. ఈ రెండు ప్రాంతాల్లో మాదకద్రవ్య రహిత సమాజాన్ని ప్రోత్సహించే బ్యానర్లు, ఛాయాచిత్రాలు, సందేశాలను ఏర్పాటు చేశారు. పర్యాటకుల దృష్టిని ఆకర్షించేలా ప్రదేశాన్ని అభివృద్ధి చేస్తూనే మాదకద్రవ్యాల వ్యతిరేక సందేశాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.

1995 నుంచి పొగాకు రహితం
కూలిమాడ్ 1995లోనే పొగాకు రహిత గ్రామంగా మారింది. అప్పటి నుంచి ఆ గుర్తింపును కొనసాగిస్తోంది. ఇప్పుడు ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందుతున్న పర్యాటక కేంద్రంగా మారడంతో కొత్త సవాళ్లు ఎదురవుతున్నాయి. ఇతర ప్రాంతాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో సందర్శకులు రావడంతో తమ గ్రామం సాధించిన పొగాకు రహిత గుర్తింపును కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మరింత పెరిగిందని స్థానికులు భావిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కూలిమాడ్ మరోసారి సామాజిక భాగస్వామ్యానికే ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది.

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Last Updated : October 3, 2026 at 10:54 PM IST

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