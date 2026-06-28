కోల్కతా 'మినీ బంగ్లాదేశ్'కు కొత్త ఊపు- రెండేళ్ల తర్వాత మళ్లీ కళకళ- ఎందుకో తెలుసా?
బంగ్లాదేశ్ పౌరులకు పర్యాటక వీసాల జారీ - కోల్కతాలోని 'మినీ బంగ్లాదేశ్'లో పర్యాటకుల సందడి- రెండేళ్లుగా తీవ్ర మాంద్యాన్ని ఎదుర్కొన్న హోటళ్లు, దుకాణాలు, ట్రావెల్ రంగానికి ఊరట
Published : June 28, 2026 at 10:57 AM IST
Mini Bangladesh In Kolkata : దాదాపు రెండేళ్లుగా కొనసాగిన ప్రతిష్టంభనకు ముగింపు పలుకుతూ బంగ్లాదేశ్ పౌరులకు భారత ప్రభుత్వం పర్యాటక వీసాల జారీని పునఃప్రారంభిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ వార్త వెలువడగానే కోల్కతాలోని న్యూ మార్కెట్ ప్రాంతమంతా ఆనందంలో మునిగిపోయింది. బంగ్లాదేశ్లో వీసాలు ప్రారంభమైతే కోల్కతాలోని ఓ మార్కెట్లో ఎందుకు పండుగ వాతావరణం నెలకొంది? అని ఆశ్చర్యంగా అనిపించవచ్చు. అయితే దీనికి బలమైన కారణమే ఉంది. ఆ ప్రాంతంలోని హోటళ్లు, దుకాణాలు, రెస్టారెంట్లు, ట్రావెల్ ఏజెన్సీలు, మనీ ఎక్స్ఛేంజ్ కేంద్రాలు వంటి వ్యాపారాల్లో అధిక భాగం బంగ్లాదేశ్ నుంచి వచ్చే సందర్శకులపైనే ఆధారపడి ఉన్నాయి. అందుకే న్యూ మార్కెట్ పరిసరాలను స్థానికులు 'మినీ బంగ్లాదేశ్'గా పిలుస్తుంటారు.
2024 ఆగస్టు 5న బంగ్లాదేశ్లో రాజకీయ అస్థిరత నెలకొన్న తర్వాత భారత ప్రభుత్వం వైద్య, అత్యవసర అవసరాలకు మినహా అన్ని రకాల వీసాల జారీని నిలిపివేసింది. ఈ నిర్ణయం ప్రభావం కోల్కతాలోని న్యూ మార్కెట్ ప్రాంతంపై తీవ్రంగా పడింది. బంగ్లాదేశ్ నుంచి వచ్చే పర్యాటకుల సంఖ్య ఒక్కసారిగా తగ్గిపోవడంతో హోటళ్లు, గెస్ట్ హౌస్లు, రెస్టారెంట్లు, ట్రావెల్ ఏజెన్సీలు, ఫార్మసీలు, వస్త్ర దుకాణాలు, మొబైల్ షాపులు, మనీ ఎక్స్ఛేంజ్ కేంద్రాలు సహా అనేక వ్యాపారాలు భారీ నష్టాలను చవిచూశాయి. వ్యాపారం దాదాపు 60 శాతం వరకు పడిపోయిందని, కొందరు వ్యాపారులు దుకాణాలు మూసివేయాల్సిన పరిస్థితి కూడా వచ్చిందని స్థానికులు చెబుతున్నారు.
బంగ్లాదేశ్ పౌరులకు పర్యాటక వీసాల జారీ
ఈ నేపథ్యంలో ఢాకాలో భారత వీసా దరఖాస్తు కేంద్రంలో జరిగిన సమావేశంలో బంగ్లాదేశ్కు భారత నూతన హైకమిషనర్ దినేశ్ త్రివేది కీలక ప్రకటన చేశారు. జూన్ 28 నుంచి బంగ్లాదేశ్ పౌరులకు పర్యాటక వీసాల జారీని తిరిగి ప్రారంభిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ఢాకా, చట్టోగ్రామ్, రాజ్షాహి, ఖుల్నా, సిల్హెట్ నగరాల్లోని భారత వీసా కేంద్రాల ద్వారా ఈ సేవలు అందుబాటులోకి వస్తాయని తెలిపారు. ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాలను సాధారణ స్థితికి తీసుకురావడమే ఈ నిర్ణయం లక్ష్యమని చెప్పారు. ఈ ప్రకటనతో న్యూ మార్కెట్ ప్రాంత వ్యాపారుల్లో మళ్లీ ఆశలు చిగురించాయి.
"గడిచిన రెండేళ్లు మా జీవితంలో అత్యంత కష్టమైన కాలం. దుకాణం అద్దె, ఉద్యోగుల జీతాలు, విద్యుత్ బిల్లులు చెల్లించడమే భారంగా మారింది. ఇప్పుడు పర్యాటక వీసాలు మళ్లీ ప్రారంభం కానున్నాయన్న వార్త మాకు కొత్త ఆశను ఇచ్చింది."
- కమ్రుద్దీన్ మాలిక్, న్యూ మార్కెట్కు వ్యాపారి
భద్రత కోసం సీసీటీవీ కెమెరాలు
కమ్రుద్దీన్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, వీసాల నిలిపివేతకు ముందు రోజూ 5 వేల నుంచి 5,500 మంది వరకు బంగ్లాదేశ్ పర్యాటకులు ఈ ప్రాంతాన్ని సందర్శించేవారు. వారి అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రత్యేకంగా హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, ట్రావెల్ ఏజెన్సీలు, మనీ ఎక్స్ఛేంజ్ కేంద్రాలు, చిన్నచిన్న చిల్లర వ్యాపారాలు అభివృద్ధి చెందాయి. సందర్శకుల భద్రత కోసం వ్యాపారులే స్వచ్ఛందంగా సీసీటీవీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేశారని, ఏవైనా విలువైన వస్తువులు పోయినప్పుడు వాటిని గుర్తించడంలో ఆ ఫుటేజీ ఉపయోగపడుతుందని వివరించారు.
రోజుకు 20 నుంచి 22 బస్సులు
ఫ్రీ స్కూల్ స్ట్రీట్ ట్రేడర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు మనీశ్ కుమార్ షా కూడా ఈ నిర్ణయాన్ని స్వాగతించారు. గతంలో బంగ్లాదేశ్ నుంచి రోజుకు 20 నుంచి 22 బస్సులు కోల్కతాకు వచ్చేవని, ప్రస్తుతం ఆ సంఖ్య నాలుగు లేదా ఐదు బస్సులకు మాత్రమే పరిమితమైందని చెప్పారు. పర్యాటక వీసాల పునరుద్ధరణతో మళ్లీ పాత రోజులు వస్తాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
"ఈ నిర్ణయం వల్ల కేవలం హోటళ్లు, దుకాణాలకే కాదు, ఆసుపత్రులు, ట్రావెల్ ఏజెన్సీలు, మనీ ఎక్స్ఛేంజ్ సేవలు, రవాణా రంగం, చిన్న వ్యాపారులు, రోజువారీ కూలీలకు కూడా ఉపశమనం లభించనుంది. బంగ్లాదేశ్ నుంచి వచ్చే సందర్శకులకు మరింత మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు వ్యాపార సంఘాలు ఇప్పటికే చర్యలు ప్రారంభించాయి."
--మనీశ్ కుమార్ షా, ఫ్రీ స్కూల్ స్ట్రీట్ ట్రేడర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు
వ్యాపారుల అంచనా ప్రకారం, బంగ్లాదేశ్ నుంచి వచ్చే వారిలో ఎక్కువ మంది మధ్యతరగతి, దిగువ మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు చెందినవారే. వారు ప్రధానంగా వైద్య చికిత్స, షాపింగ్, పర్యాటకం లేదా బంధువులను కలిసేందుకు కోల్కతాకు వస్తుంటారు. వారి రాకతో స్థానిక వ్యాపారాలతో పాటు వేలాది మంది జీవనోపాధి కూడా కొనసాగేది. అయితే గత రెండేళ్లుగా వీసాల పరిమితుల కారణంగా ఈ వ్యవస్థ మొత్తం దెబ్బతింది.
ఇప్పుడు జూన్ 28 నుంచి పర్యాటక వీసాల జారీ మళ్లీ ప్రారంభం కానుండటంతో 'మినీ బంగ్లాదేశ్'గా పేరొందిన న్యూ మార్కెట్ ప్రాంతం మళ్లీ కళకళలాడుతుందనే ఆశలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. బంగ్లాదేశ్ నుంచి పర్యాటకుల రాక క్రమంగా పెరిగితే స్థానిక ఆర్థిక వ్యవస్థ మళ్లీ గాడిన పడటమే కాకుండా, వేలాది మందికి ఉపాధి అవకాశాలు కూడా పునరుద్ధరణ అవుతాయని వ్యాపారులు విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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