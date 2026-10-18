దుర్గా మండపం తొక్కిసలాట : ఏడుగురు అరెస్ట్- నిర్వహణ లోపం, గందరగోళ ప్రకటనలే కారణమన్న పోలీసులు
కోల్కతాలోని తొక్కిసలాట ఘటనపై పోలీసులు కీలక ప్రకటన చేశారు. ఈ ఘటనకు నిర్వహణ లోపం, గందరగోళ ప్రకటనలే కారణమని ప్రాధమికంగా నిర్ధరించారు. దుర్గా పూజ నిర్వహకులతో సహా ఏడుగురిని అరెస్ట్ చేశారు.
Published : October 18, 2026 at 11:51 AM IST
Kolkata Durga Puja Stampede Arrest : బంగాల్ రాజధాని కోల్కతాలోని చోర్బగాన్ సర్బజనీన్ దుర్గా మండపం వద్ద శనివారం రాత్రి జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటనపై పోలీసులు కీలక చర్యలకు ఉపక్రమించారు. ఈ దురదృష్టకర ఘటనలో ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా ప్రమేయం ఉన్న దుర్గా పూజ నిర్వాహకులతో సహా ఏడుగురిని కోల్కతా పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వీరిపై సుమోటోగా కేసు నమోదు చేసి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మరిన్ని అరెస్టులు జరిగే అవకాశం ఉందని ఓ పోలీస్ ఉన్నతాధికారి తెలిపారు. అలాగే తొక్కిసలాటలో మరణించిన వారి మృతదేహాలను గుర్తించే ప్రక్రియ కొనసాగుతోందన్నారు. కాగా, ఈ తొక్కిసలాట ఘటనపై దర్యాప్తులో భాగంగా శనివారం రాత్రి కోల్కతా పోలీసులు 14 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
పూజా నిర్వాహకుల నిర్లక్ష్యానికి సంబంధించిన ఆధారాలు ఉన్నాయ్ : పోలీసులు
భారీ వర్షం తర్వాత జన సమూహాన్ని నియంత్రించడంలో దుర్గా పూజ మండపం నిర్వాహకులు విఫలమయ్యారని, అలాగే తప్పుదోవ పట్టించే ప్రకటనలు చేయడం వంటివి సందర్శకులలో భయాందోళనలను రేకెత్తించాయని, తత్ఫలితంగా తొక్కిసలాట జరిగిందని కోల్కతా సీనియర్ పోలీస్ అధికారి ఒకరు తెలిపారు. స్థానికులు, ప్రత్యక్ష సాక్షుల కథనాలతో పాటు సాక్ష్యాలు ఈ తొక్కిసలాట ఘటనకు జన సమూహాన్ని సరిగ్గా నియంత్రించకపోవడమే కారణమని సూచిస్తున్నాయని అన్నారు. పూజా నిర్వాహకుల ఘోరమైన నిర్లక్ష్యానికి సంబంధించి తాము తగినన్ని ఆధారాలు సేకరించామని చెప్పారు. పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చిన సందర్శకులను నియంత్రించడానికి నిర్వహకుల దగ్గర స్పష్టమైన ప్రణాళిక లేదన్నారు. తాము సీసీటీవీ కెమెరా ఫుటేజీని సేకరించి, స్థానికులు, ప్రత్యక్ష సాక్షుల వాంగ్మూలాలను రికార్డు చేసి ఈ విషయాన్ని నిర్ధరించుకున్నామని వెల్లడించారు.
"ఈ నిర్లక్ష్యం కారణంగా తొక్కిసలాట సమయంలో ప్రజలు ప్రవేశ ద్వారం గుండా వెళ్లడానికి యత్నించారు. రెండు గేట్లు, వెళ్లే దారి ఇరుకుగా ఉండటం ప్రమాదానికి కారణమైంది. మండపం నిర్మాణం కూలిపోయే స్థితిలో ఉంది. ప్రజలను మండపం వద్ద నుంచి ఖాళీ చేయమని చెబుతున్న ఒక ప్రకటనకు సంబంధించిన వీడియో ఫుటేజ్ మా వద్ద ఉంది. ఆ ప్రకటన ఎవరు చేశారు, దానికి కారణమేమిటో గుర్తించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. శనివారం రాత్రి ఫోరెన్సిక్ నిపుణుల బృందం దుర్గా పూజ మండపాన్ని సందర్శించి, అక్కడి నుంచి ఆధారాలు సేకరించింది. దర్యాప్తులో భాగంగా ప్రమాదంలో ప్రాణాలతో బయటపడిన వారిని కూడా ప్రశ్నించాలని భావిస్తున్నాం" అని సీనియర్ పోలీస్ అధికారి ఒకరు పేర్కొన్నారు.