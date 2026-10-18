కోల్కతా తొక్కిసలాట: దుర్గా మండపం వద్ద అసలేం జరిగింది? ప్రత్యక్ష సాక్షులు చెబుతున్నదేంటి?
కోల్కతాలోని చోర్బగాన్ దుర్గా పూజ మండపం వద్ద జరిగిన తొక్కిసలాటలో 19 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. భారీ వర్షం, లోపలికి వెళ్లేందుకు భక్తుల తోపులాట పర్యవేక్షణ లోపించాయనే ఆరోపణలు ఘటనపై అనేక ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతున్నాయి.
Published : October 18, 2026 at 8:39 AM IST
Kolkata Stampede Durga Puja : దుర్గాదేవి దర్శనం కోసం వెళ్లిన భక్తులకు ఊహించని విషాదం ఎదురైంది. పండుగ వేళ అమ్మవారి మండపానికి వెళ్లిన వారు, తొక్కిసలాటలో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వర్షం నుంచి తప్పించుకునేందుకు ఒకేసారి లోపలికి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించడం, జనం కదలికలపై సరైన సమాచారం లేకపోవడం పరిస్థితిని మరింత కష్టంగా మార్చాయని ప్రత్యక్ష సాక్షులు చెబుతున్నారు. కోల్కతాలోని చోర్బగాన్ సార్వజనీన దుర్గా పూజ మండపం వద్ద శనివారం సాయంత్రం జరిగిన ఆ ఘటనలో 19 మంది మరణించగా, మరో 25 మంది గాయపడ్డారు. అసలు విషాదానికి అసలు కారణాలేంటి? అక్కడ ఏం జరిగిందనే అంశాలపై ఇప్పుడు దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
ఒక్కసారిగా పెరిగిన రద్దీ
శనివారం మహా సప్తమి సందర్భంగా చోర్బగాన్ దుర్గా పూజ మండపానికి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు వచ్చారు. అదే సమయంలో భారీ వర్షం మొదలైంది. బయట వర్షంలో తడవకుండా ఉండేందుకు చాలామంది మండపం ప్రవేశ ద్వారం వద్దకు చేరుకున్నారు. లోపలికి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించిన వారి మధ్య ఒక్కసారిగా తోపులాట మొదలైంది. దీంతో జనం ఒత్తిడి పెరిగి పరిస్థితి అదుపు తప్పిందని ప్రత్యక్ష సాక్షులు వెల్లడించారు. కుమోర్టులికి చెందిన 25 ఏళ్ల సోను పాల్ తన తల్లితో కలిసి అమ్మవారి దర్శనానికి వెళ్లాడు.
అయితే అక్కడ జరిగిన తొక్కిసలాటలో అతడి తల్లి ప్రాణాలు కోల్పోయింది. కళ్లముందే తల్లి చనిపోవడంతో సోను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యాడు. బయట వర్షం పడుతుండటంతో ఎవరూ బయటకు వెళ్లేందుకు ఇష్టపడలేదని, ప్రవేశ ద్వారం వద్ద ఉన్నవారు లోపలికి వెళ్లేందుకు ఒకరినొకరు తోసుకున్నారని సోను తెలిపాడు. కొద్దిసేపటికే జనం ఒత్తిడి భరించలేని స్థాయికి చేరుకుందని వివరించాడు. ఆ గుంపులో తాను కూడా చిక్కుకుపోయానని, ఎలాగోలా నిలదొక్కుకుని తల్లి దగ్గరకు వెళ్లగా అప్పటికే ఆమె చనిపోయిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. తాను కూడా ఆ తొక్కిసలాటలో ప్రాణాలు కోల్పోయేవాడినని చెప్పాడు.
#WATCH | Kolkata, West Bengal: Visuals from outside the Chorbagan Sarbojanin Durga Puja pandal, where a stampede occurred last night, claiming the lives of 19 people https://t.co/iXU0KsawoW— ANI (@ANI) October 18, 2026
ప్రకటనలు సరిగా లేవు- పోలీసుల పర్యవేక్షణ ఏదీ?
ఘటనకు సంబంధించి పలువురు ప్రత్యక్ష సాక్షులు, స్థానికులు నిర్వాహకుల ఏర్పాట్లపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతున్నారు. మండపంలోకి ఎక్కడి నుంచి వెళ్లాలి, ఎటువైపు నుంచి బయటకు రావాలి, భక్తులు ఎలా కదలాలనే విషయాల్లో సరైన ప్రకటనలు చేయలేదని ఆరోపిస్తున్నారు. దీంతో రద్దీ సమయంలో భక్తులు గందరగోళానికి గురయ్యారని చెబుతున్నారు. ఈ ఏడాది మండపం వద్ద తగినంత మంది పోలీసులు కనిపించలేదని స్థానికురాలు సంఘమిత్ర బౌమిక్ ఆరోపించారు. పోలీసు సిబ్బంది ప్రధానంగా వీఐపీ ప్రవేశ ద్వారం వద్దే ఉన్నారని, సాధారణ భక్తుల రద్దీని నియంత్రించేందుకు తగిన ఏర్పాట్లు కనిపించలేదని పేర్కొన్నారు.
గాయపడిన వారిని ఆసుపత్రులకు తరలించడంలోనూ అధికారుల నుంచి సరైన సహాయం అందలేదని కొందరు స్థానికులు ఆరోపించారు. మరోవైపు, మృతుల కుటుంబ సభ్యులు కూడా తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సుమారు 30 ఏళ్ల వయసున్న తన సోదరిని కోల్పోయిన శుభమ్ సోంకర్, ఆమె పెళ్లి గురించి ఆలోచిస్తున్న సమయంలో విషాదం జరిగిందని తెలిపాడు. తమతో పాటు వచ్చిన వారిలో మిగతావారు క్షేమంగా ఉన్నారని, కానీ తన సోదరి మాత్రం ప్రాణాలు కోల్పోయిందని కన్నీరుమున్నీరయ్యాడు. మృతుల కుటుంబాలు తమవారిని కోల్పోయిన బాధలో ఉండగా, ఈ ఘటనకు బాధ్యత ఎవరు తీసుకుంటారని ప్రశ్నిస్తున్నాయి. నిర్వాహకులా, పోలీసులా, అధికారులా ఎవరి నిర్లక్ష్యం వల్ల ఈ పరిస్థితి వచ్చిందో తేల్చాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.
12 మంది అదుపులోకి- సీసీటీవీ దృశ్యాల పరిశీలన
మరోవైపు, ఘటనపై కోల్కతా పోలీసులు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. దుర్గా పూజ నిర్వాహకులతో పాటు మొత్తం 12 మందిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. మండపం వద్ద విధులు నిర్వహించిన భద్రతా సిబ్బంది, తాత్కాలిక సిబ్బంది, పోలీసులు సహా అందరి పాత్రను పరిశీలిస్తున్నట్లు ఓ పోలీసు అధికారి తెలిపారు. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలోని సీసీటీవీ దృశ్యాలను పోలీసులు సేకరించారు. వాటిని పరిశీలించి, తొక్కిసలాటకు దారితీసిన పరిస్థితులను గుర్తించనున్నారు.
నిర్వాహకులు నిబంధనలు పాటించారా, భక్తుల రద్దీని నియంత్రించేందుకు సరైన ఏర్పాట్లు చేశారా అనే అంశాలపై దర్యాప్తు సాగుతోంది. ఫోరెన్సిక్ బృందం కూడా ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ఆధారాలను సేకరించింది. ఘటనపై విచారణకు కలకత్తా హైకోర్టు సిట్టింగ్ న్యాయమూర్తి నేతృత్వంలో ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారి ప్రకటించారు. ఎస్టీఎఫ్, సీఐడీతో పాటు ఇతర విభాగాల అధికారులు ఇందులో భాగం కానున్నారు. బాధ్యులుగా తేలిన వారిపై చట్టప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటామని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
ఇతర మండపాల్లోనూ భద్రతపై సమీక్ష
రాష్ట్రంలోని ప్రముఖ దుర్గా పూజ మండపాల్లో భద్రతా ఏర్పాట్లను పరిశీలించేందుకు ప్రభుత్వం ఉన్నతస్థాయి కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి రాజేశ్ సిన్హా, అగ్నిమాపక శాఖ డైరెక్టర్ జనరల్ అనూజ్ శర్మ, అదనపు డీజీపీ జావేద్ షమీమ్ ఆ కమిటీలో ఉన్నారు. మండపాల్లో జనం రాకపోకలకు సరైన దారులు, బయటకు వెళ్లేందుకు తగిన ద్వారాలు, వెలుతురు, భద్రతా ఏర్పాట్లను కమిటీ పరిశీలించనుంది. భక్తుల రాకపోకలకు అడ్డంకిగా ఉన్న తాత్కాలిక కంచెలను తొలగించాలని, మండపాల్లో వెలుతురు సరిపడా ఉండేలా చూడాలని నిర్వాహకులకు సూచించనున్నారు. పెద్ద నిర్మాణాల వల్ల భద్రతకు ఇబ్బంది ఏర్పడితే, లోపల పూజలు నిర్వహించి బయట ఎల్ఈడీ తెరల ద్వారా దర్శనం కల్పించే అంశాన్ని కూడా పరిశీలించనున్నారు.
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