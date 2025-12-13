Telangana Panchayat Elections Results2025

ఈ చెప్పుల ధర రూ.51 వేలు- బంగారం, వెండీ లేదు!! స్పెషాలిటీ ఎంటో తెలుసా?

ఇంతకీ ఆ చెప్పులకు అంత ధర ఎందుకు?

Kolhapuri Chappal Highest Price
రూ.51 వేల విలువైన కొల్హాపురి చెప్పులు (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 13, 2025 at 10:55 PM IST

Kolhapuri Chappal Highest Price : భారతీయ సంప్రదాయ పాదరక్షల్లో కొల్హాపురి చెప్పులకు గుర్తింపు ఎక్కువే. పైగా 13వ శతాబ్దం నుంచీ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే, ఇటలీ దేశానికి చెందిన పౌరుడు వీటిని ఏకంగా రూ.51 వేలు ఖర్చుపెట్టి కొల్హాపురి చెప్పులు కొనుగోలు చేశారు. ఎలాంటి బంగారం లేదా వెండిని ఉపయోగించకుండానే, ఈ చెప్పుల ధరను రూ. 51,000 రూపాయలుగా నిర్ణయించారు. ఇంతకీ ఆ చెప్పులకు అంత ధర ఎందుకు? దీని వెనుకున్న కారణామేంటో తెలుసా?

మహారాష్ట్ర కొల్హాపుర్‌ జిల్లాలోని బాంగే గ్రామానికి చెందిన రాజేంద్ర గోవిందా శిందే, బీఈడీ పూర్తి చేసి కొంతకాలం టీచర్​గా పనిచేశారు. అనంతరం కొల్హాపురి సంప్రదాయ చెప్పుల తయారీపై దృష్టి సారించారు. ఇందుకోసం మదిల్గేకు చెందిన ప్రఖ్యాత చెప్పుల తయారీదారు ఆనంద రావణ్ వద్ద సాంప్రదాయ చెప్పుల తయారీలో శిక్షణ పొందారు. ఆ తర్వాత తానే సొంతంగా కొత్త దుకాణాన్ని స్థాపించారు. ఇలా సుమారు 25 ఏళ్లుగా ఈ వృత్తిలోనే కొనసాగుతూ కొత్త ప్రయోగాలతో వీటి ఖ్యాతి పెంచే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇటీవల రాజేంద్ర తయారుచేసిన ఓ డిజైన్‌ అంతర్జాతీయ దృష్టినీ ఆకర్షించింది.

Kolhapuri Chappal Highest Price
కొల్హాపురి చెప్పులతో రాజేంద్ర (ETV Bharat)

మూడేళ్లపాటు మన్నిక
ఈ క్రమంలోనే ఇటలీకి చెందిన ఒక వ్యక్తి నుంచి కొల్హాపూరి చెప్పుల కోసం ఆర్డర్ వచ్చింది. అయితే, ఆ కస్టమర్ కొల్హాపూరి చెప్పులను ఎలా తయారు చేయాలో కొన్ని షరతులను కూడా పెట్టాడు. కొల్హాపూరి చెప్పులు పూర్తిగా ప్రత్యేకంగా ఉండాలని, ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ తయారు చేయని విధంగా ఉండాలని కండీషన్ పెట్టాడు. ఇంకా పట్టీల డిజైన్ కొత్తగా ఉండాలని, ముఖ్యంగా చెప్పులు తేలికగా ఉండాలన్నాడు. ఈ షరతులను దృష్టిలో పెట్టుకున్న శిందే, ఇటలీ పౌరుడు కోరిన విధంగానే వినూత్న చెప్పులను తయారు చేశారు. బరువు తక్కువగా ఉండే ఈ పాదరక్షలు ఎలాంటి పాలిష్‌ చేయకున్నా మెరుస్తాయి. ఒక్కో చెప్పు బరువు కేవలం 211 గ్రాములు. మందం ఒక మిల్లీమీటరు. మూడేళ్లపాటు మన్నిక ఇస్తాయి.

Kolhapuri Chappal Highest Price
కొల్హాపురి చెప్పులు (ETV Bharat)

సీఎం, మంత్రుల ప్రశంసలు
కొల్హాపురి చప్పల్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ ప్రాజెక్టులో రాజేంద్ర మాస్టర్‌ ట్రైనర్‌గా ఉన్నారు. ఇందులో ఆసక్తికలిగిన వారికి చెప్పుల తయారీలో శిక్షణ ఇస్తూ ఉపాధి కల్పనలో తోడ్పాటు అందిస్తున్నారు. ఆయన ఇటీవల ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఈ చెప్పులు అంతర్జాతీయ దృష్టినీ ఆకర్షించాయి. గత నెల దిల్లీలో నిర్వహించిన అంతర్జాతీయ వాణిజ్య ప్రదర్శనలోనూ ఉత్తమ పాదరక్షలుగా నిలిచాయి. ఫలితంగా ఇటలీతోపాటు విదేశాల నుంచి ఆర్డర్లు వస్తున్నాయట. ఈ క్రమంలోనే ఆయన చేసిన కృషికి గాను, దిల్లీలోని అంతర్జాతీయ వాణిజ్య మేళాలో ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫఢణవీస్, మంత్రి ప్రకాష్ అబిత్కర్, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి ఉదయ్ సామంత్ ఆయనను ప్రత్యేకంగా ప్రశంసించారు.

Kolhapuri Chappal Highest Price
రూ.51 వేల విలువైన కొల్హాపురి చెప్పులు (ETV Bharat)

గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్‌లో నమోదుకు ప్రయత్నాలు
మరోవైపు కొల్హాపూరి చెప్పులను గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్‌లో నమోదు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాట్లు తెలిపారు. భవిష్యత్తులో రూ.లక్ష విలువైన వినూత్నమైన, ఆకర్షణీయమైన చెప్పులను తయారు చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. కాగా, ఇటీవల ఇటలీకి చెందిన ఓ లగ్జరీ వస్తువుల సంస్థ కూడా కొల్హాపురి చెప్పులను కాపీ కొట్టిందనే ఆరోపణలు వచ్చాయి.

