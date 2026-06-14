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పాత సైకిళ్లు, స్క్రాప్ ఇంజిన్‌తో బైక్ తయారీ- ఎనిమిదో తరగతి కుర్రాడి అద్భుత ప్రతిభ

14 ఏళ్ల కుర్రాడి అద్భుత ఆవిష్కరణ- పాత సైకిళ్లు, స్క్రాప్ ఇంజిన్‌తో ద్విచక్ర వాహనం తయారుచేసిన సమర్థ్- యువకుడిపై ప్రశంసల జల్లు

bike made from scrap
bike made from scrap (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 14, 2026 at 4:36 PM IST

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Bike Made From Scrap : జీవితంలో ఏదైనా సాధించాలంటే వనరులే కాదు టాలెంట్, కష్టపడే తత్వం అవసరమని నిరూపించాడు ఎనిమిదో తరగతి విద్యార్థి. పాత సైకిళ్లు, స్క్రాప్ ఇంజిన్‌తో ద్విచక్ర వాహనాన్ని (బైక్) తయారు చేశాడు. తక్కువ ఖర్చుతో బైక్‌ను రూపొందించి అందరి నుంచి ప్రశంసలు అందుకున్నాడు. ఇంతకీ ఆ స్టూడెంట్ ఎవరు? స్క్రాప్‌తో బైక్ తయారీకి ఎంత ఖర్చు, ఎంత సమయం పట్టింది?

చిన్నప్పటి నుంచే ప్రయోగాలపై ఆసక్తి
మహారాష్ట్ర కొల్హాపుర్ జిల్లాలోని కెర్లీ అనే చిన్న గ్రామంలో తన కుటుంబంతో కలిసి సమర్థ్ (14) నివసిస్తున్నాడు. స్థానిక పాఠశాలలో ప్రాథమిక విద్యను పూర్తి చేసిన ఆ కుర్రాడు, ఇప్పుడు సెకండరీ పాఠశాలలో ఎనిమిదో క్లాస్ చదువుతున్నాడు. సమర్థ్ తండ్రి శివం పాటిల్ గ్రామంలో పశువుల దాణా, వ్యవసాయ సామాగ్రిని విక్రయించే దుకాణాన్ని నడుపుతున్నాడు. చిన్నప్పటి నుంచే వస్తువులను విడదీసి, కొత్తగా ఏదైనా తయారు చేయాలనే ఆసక్తి సమర్థ్‌కు ఉంది. అందుకే తన ఇంట్లోనే ఒక చిన్న గ్యారేజీని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. కొన్ని నెలల క్రితం అతనికి ఒక చిన్న వెల్డింగ్ మెషీన్‌ను కూడా కొనిచ్చాడు తండ్రి.

సామగ్రి దాదాపు ఇంట్లోనిదే!
రెండు పాత సైకిళ్లు, స్క్రాప్ వాహనం నుంచి సేకరించిన ఇంజిన్‌ను ఉపయోగించి సమర్థ్ ఒక ప్రత్యేకమైన ద్విచక్ర వాహనాన్ని తయారు చేశాడు. ఈ వాహనం ఇప్పుడు గ్రామ వీధుల్లో చక్కర్లు కొడుతోంది. ఏప్రిల్ చివరి వారంలో మొదలైన ఈ ప్రయోగం సుమారు నెల రోజుల తర్వాత విజయవంతమైంది. అయితే ఈ బైక్ తయారీకి చాలా తక్కువ ఖర్చయ్యింది. అందుకు ప్రధాన కారణంలో బైక్ తయారీకి ఉపయోగించిన చాలా సామగ్రి సమర్థ్ ఇంట్లోనివే. ఇంకొన్ని స్థానిక సెకండ్ హ్యాండ్ మార్కెట్‌లో, గ్యారేజీ నుంచి కొనుగోలు చేశాడు. వాటితోనే అందమైన బైక్‌ను రూపొందించి అందరీ నుంచి ప్రశంసలు దక్కించుకున్నాడు.

తాను తయారుచేసిన బైక్ గురించి సమర్థ్ వివరించాడు. మొదట్లో తాను ఒక చిన్న ట్రాక్టర్ లేదా చిన్న నాలుగు చక్రాల వాహనాన్ని తయారు చేయాలని అనుకున్నానని చెప్పాడు. అందుకు ప్రయత్నాలు కూడా చేశానని అన్నాడు. కానీ చివరికి ద్విచక్ర వాహనాన్ని తయారు చేసే ఆలోచన కార్యరూపం దాల్చిందని స్పష్టం చేశాడు. ఈ బైక్ తయారీకి ఉపయోగించిన చక్రాలు, చైన్ వంటి ప్రధాన భాగాలను గ్యారేజీ నుంచి సేకరించానని వెల్లడించాడు. ఇంజిన్, దాని అనుబంధ భాగాలను సెకండ్ హ్యాండ్ మార్కెట్ నుంచి సుమారు రూ.3,000కు కొనుగోలు చేశానని తెలిపాడు.

"క్లచ్, స్టాండ్, కొన్ని వైరింగ్ భాగాలను M80, స్ప్లెండర్ మోటార్‌ సైకిళ్ల నుంచి తీసుకున్నాను. వాహన తయారీకి ఒక పెట్రోల్ ట్యాంక్‌ను ఉపయోగించాను. ఇగ్నిషన్ స్విచ్ యమహా వాహనానిది కాగా, చక్రాలు సాధారణ సైకిల్ చక్రాలు. అవసరమైన చోట వెల్డింగ్, అసెంబ్లింగ్ పనులను నేనే స్వయంగా చేసుకున్నాను. వినూత్న పద్ధతిలో ఇంట్లోని పాత ప్లాస్టిక్ డబ్బాను, పీవీసీ పైపును కలిపి ఒక కార్బ్యురేటర్ ఫిల్టర్‌ను తయారు చేశాను." అని సమర్థ్ పేర్కొన్నాడు.

కుమారుడికి అండగా తండ్రి
తన కుమారుడు సమర్థ్ సాధించిన విజయం పట్ల తండ్రి శివం పాటిల్ హర్షం వ్యక్తం చేశాడు. సమర్థ్ చిన్నప్పటి నుంచే చాలా వస్తువులను తయారు చేస్తున్నాడని చెప్పాడు. ప్రయోగాల్లో చాలా వరకు విజయవంతమైనప్పటికీ, కొన్నిసార్లు వైఫల్యాలను కూడా చవిచూశాడని పేర్కొన్నాడు. తమ కుటుంబ సభ్యులందరూ సమర్థ్‌కు అండగా నిలిచి ప్రోత్సహించారని గుర్తుచేశాడు. చదువు పూర్తి చేసే వరకు పాఠశాల విద్యపై దృష్టి పెట్టమని తాము సమర్థ్‌కు సూచించామని స్పష్టం చేశాడు.

ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం సమర్థ్ యూట్యూబ్ ట్యుటోరియల్స్, వివిధ జుగాడ్ పద్ధతులు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) వంటి వనరులను ఉపయోగించి డిజైన్, సాంకేతిక సవాళ్లను పరిష్కరించాడు. ఈ క్రమంలో స్కూల్ యాజమాన్యం, తోటి విద్యార్థులు, గ్రామస్థుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకున్నాడు. బైక్‌ను విజయవంతంగా తయారుచేసిన సమర్థ్ ఇప్పుడు మరింత ఉత్సాహంగా ఉన్నాడు. కొత్త, వినూత్న ప్రయోగాలు చేయడానికి ఆసక్తిగా కనబరుస్తున్నాడు.

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