ఇంట్లోనే గణేశుడిని ప్రతిష్టించిన ముస్లిం ఫ్యామిలీ- 18 ఏళ్లుగా ఘనంగా గణేశ్ ఉత్సవాలు
సామాజిక సామరస్యాన్ని చాటిచెప్పిన ముస్లిం కుటుంబం- తమ ఇంట్లో గణేశుడిని ప్రతిష్టించిన ఫ్యామిలీ- అత్యంత నిష్ఠతో గణపతికి పూజలు- అన్ని కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్న కుటుంబ సభ్యులు
Published : September 18, 2026 at 8:13 PM IST
Muslim Family Celebrates Ganesh Festival : మత సామరస్యానికి ప్రతీకగా నిలుస్తోంది మహారాష్ట్రకు చెందిన ఓ ముస్లిం కుటుంబం. గత 18 ఏళ్లుగా గణేశ్ ఉత్సవాలను ఘనంగా జరుపుకుంటోంది. ఈ ఉత్సవ సమయంలో హిందూ సోదరులలాగే కఠిన నిష్ఠతో పూజలు చేస్తున్నారు. అలాగే భక్తిగీతాలను ఆలపిస్తున్నారు. ప్రతి ఏటా ఈ ముస్లిం కుటుంబం జరుపుకునే గణపతి నవరాత్రుల్లో హిందూ, ముస్లిం మతాలకు చెందిన వ్యక్తులు పాల్గొంటున్నారు.
ఛత్రపతి సాహు మహారాజ్ స్ఫూర్తితో
దేశానికి స్వాతంత్య్రం రాకముందే రిజర్వేషన్ల అమలు, విద్యా వ్యవస్థలో మార్పులు, సామాజిక చట్టాల సంస్కరణల ద్వారా కొల్హాపుర్ నగరాన్ని సామాజిక న్యాయానికి ఒక ఆదర్శ కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దిన రాజర్షి ఛత్రపతి సాహు మహారాజ్ వారసత్వాన్ని ఈ జమాదార్ కుటుంబం (ముస్లిం ఫ్యామిలీ) కొనసాగిస్తోంది. కొల్హాపుర్ జిల్లాలోని పట్టణకడోలి గ్రామానికి చెందిన ఈ ముస్లిం కుటుంబం తమ ఇంట్లో గణేశ్ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించడం ద్వారా సామాజిక ఐక్యత సందేశాన్ని చాటుతోంది. కుల, మత భేదాలు పెరిగిపోయిన ప్రస్తుత సాంకేతిక యుగంలో మత సామరస్యాన్ని చాటి చెబుతోంది. భారత్ అంటే అన్ని మతాలు, కులాల కలయికేనని రుజువు చేస్తోంది. భిన్నత్వంలో ఏకత్వమే భారత స్మారక మంత్రమని నిరూపిస్తోంది.
ఐదు రోజుల పాటు గణేశ్ ఉత్సవాలు
సాధారణంగా గణేశ్ ఉత్సవాలను తమకు నచ్చిన విధంగా ఒకరోజు, మూడు రోజులు, తొమ్మిది రోజులు జరుపుకుంటారు. అయితే జమాదార్ కుటుంబం ఈ ఉత్సవాలను ఐదు రోజుల పాటు జరుపుకుంటుంది. ఈ సమయంలో పూజ, హారతి, నైవేద్యం, చివరిగా విగ్రహ నిమజ్జనం వంటి కార్యక్రమాలలో కుటుంబ సభ్యులందరూ పాల్గొంటారు. ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో గణపయ్యను పూజిస్తారు. జమాదార్ కుటుంబం గత 18 ఏళ్లుగా సామాజిక సామరస్యాన్ని కాపాడేందుకు కృషి చేస్తోంది. ఆసిఫ్ నజీర్ జమాదార్, అతని కుటుంబ సభ్యులు గణేశ్ విగ్రహం తమ ఇంట్లో ఉన్నన్ని రోజులూ ప్రతిరోజు తమ ఆరాధ్య దైవానికి కొత్త నైవేద్యాన్ని సమర్పిస్తారు.
40 ఏళ్ల క్రితం మహారాష్ట్రకు వలస
జమాదార్ ఫ్యామిలీ స్వస్థలం కర్ణాటకలోని సదల్గా గ్రామం. అయితే 40 ఏళ్ల క్రితం వీరు మహారాష్ట్రలోని కొల్హాపుర్ జిల్లాలోని పట్టణకడోలి గ్రామానికి వలస వచ్చారు. అప్పటి నుంచి ఇక్కడే ఉంటున్నారు. స్థానికులతో మంచి సత్సంబంధాలను ఏర్పరుచుకున్నారు. తమ ఇంట్లో జరిగే గణేశ్ ఉత్సవాలకు తమ ముస్లిం బంధువులను, హిందూ స్నేహితులను ఆహ్వానిస్తారు. వారితో కలిసి వినాయక చవితి వేడుకలకు భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకుంటున్నారు.
తమ కుటుంబం మొత్తం గణేశ్ రాకను వేడుకగా జరుపుకుంటుందని జమాదార్ కుటుంబ సభ్యురాలైన అచలా ఆసిఫ్ జమాదార్ తెలిపారు. తాము రోజుకు రెండుసార్లు గణపతి బప్పాకు హారతి ఇస్తామని వివరించారు. అందరూ పాడే ప్రసిద్ధ భక్తి గీతాలను ఆలపిస్తామని చెప్పారు. గణేశ్ చతుర్థి తమకు ఇష్టమైన పండుగని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. గురువారం నాడు ప్రారంభమయ్యే గౌరీ- గణపతి ఉత్సవాలను కూడా జరుపుకుంటామని వివరించారు.
మత సామరస్యానికి ప్రతీకగా
అలాగే జమాదార్ ఫ్యామిలీ మత సామరస్యం ఒక్క గణేశ్ నవరాత్రులకు పరిమాతం కాలేదు. పవిత్రమైన హిందూ పాదయాత్రల్లో జమాదార్ కుటుంబ పెద్ద అసిఫ్ నజీర్ పాల్గొంటారు. ఆయన చాలా ఏళ్లుగా విఠల స్వామికి సేవ చేస్తున్నారు. పండరీపుర పాదయాత్రలోనూ పాల్గొన్నారు. అలాగే గత 18 ఏళ్లుగా వినాయక చవితి ఉత్సవాలను జమాదార్ ఫ్యామిలీ జరుపుకుంటోంది. కులం, మతం అనే అడ్డుగోడలను నిశ్శబ్దంగా ఛేదిస్తూ సామాజిక మతసామరస్యానికి సంబంధించిన గొప్ప సందేశాన్ని అందిస్తోంది.
గుడి కట్టిన ముస్లిం
కొన్నాళ్ల క్రితం కర్ణాటకకు చెందిన ఓ ముస్లిం హిందూ గుడిని కట్టి మత సామరస్యాన్ని ప్రతీకగా నిలిచారు. సయ్యద్ ఉల్లా సఖాఫ్ రామనగరలో తన సొంత డబ్బుతో 'శ్రీ బసవేశ్వర స్వామి' ఆలయాన్ని నిర్మించి ఐక్యతను చాటారు. పూర్తిగా పాలరాతిలో నిర్మితమైన ఈ గుడి ప్రారంభోత్సవం కన్నడ రాజ్యోత్సవం రోజున (2025 నవంబరు 1న) జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి భక్తులు భారీ సంఖ్యలో హాజరయ్యారు.
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