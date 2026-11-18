ఫ్యాన్సీ నంబర్ల కోసం ఏకంగా రూ.19 కోట్లు ఖర్చు- వాళ్ల క్రేజ్ మామూలుగా లేదుగా!
Kolhapur Fancy Vehicle Numbers : ఫ్యాన్సీ నంబర్లే ఆసక్తి, నచ్చిన నంబర్ల కోసం రూ. కోట్లు కొల్హాపూర్ వాసులు ఖర్చు పెడుతున్నారు.
Published : November 18, 2026 at 5:00 PM IST
మనలో చాలా మందికి నచ్చిన కారును కొనుగోలు చేయాలని వాటిలో ఎంచక్కా ప్రయాణించాలని ఆశ పడుతుంటారు. అయితే నచ్చిన వాహనం కొనుగోలు చేయడం ఒక ఎత్తయితే, దానికి నచ్చిన నంబర్ దక్కించుకోవడం మరో ఎత్తు. కొందరికి వాహనం ధర ఎంతైనా ఫర్వాలేదు. తమకు నచ్చిన ఫ్యాన్సీ నంబర్ మాత్రం కచ్చితంగా ఉండాల్సిందే. ఈ విషయంలో మహారాష్ట్రలోని కొల్హాపూర్ వాసుల తీరు ప్రత్యేకం. వారు వాహనాలను కొనుగోలు చేయడంపై పెట్టే ఖర్చు కంటే వాటి తన నచ్చిన నంబర్ల కోసం రూ. కోట్లు ఖర్చు చెల్లిస్తారంటే మీరు నమ్ముతారా? కానీ, అది నిజమే. ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి ఇప్పటి వరకు, కొల్హాపూరియన్లు తమకు నచ్చిన ఫ్యాన్సీ నంబర్లను పొందడానికి ఏకంగా రూ.19 కోట్లు చెల్లించారు. ఈ మొత్తం రాష్ట్రంలోనే అత్యధికం. దీని కారణంగా, ప్రాంతీయ రవాణా శాఖ ఖజానా కూడా భారీగా పెరిగింది.
ఆ నంబర్ కోసమే అందరి ఆరాటం
కొల్హాపూర్ ప్రజలకు వాహనాలంటే ప్రత్యేక అభిమానం. ద్విచక్ర వాహనాలు, కార్లు, ట్రాక్టర్లు, మహిళలు వినియోగించే ఎలక్ట్రిక్ బైక్లు ఇలా వాహనం ఏదైనా సరే నచ్చిన నంబర్ ఉండాలని కోరుకుంటారు. ముఖ్యంగా 9595, 0101, 9099, 2700, 9191 వంటి నంబర్లకు ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది. కొల్హాపూర్ జిల్లాకు చెందిన వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్ కోడ్ ఎంహెచ్ 09. ఈ నంబర్ తమ వాహనంపై ఉండటాన్ని స్థానికులు గర్వంగా భావిస్తారు. దేశంలోని ఏ ప్రాంతానికి వెళ్లినా వాహనంపై ఎంహెచ్ 09 కనిపిస్తే తాము కొల్హాపూర్ వాసులమనే గుర్తింపు వస్తుందని భావిస్తారు. అంకెల మొత్తాన్ని కలిపితే తొమ్మిది వచ్చే నంబర్లపైనా చాలామంది ఆసక్తి చూపుతున్నారు. తమకు నచ్చిన నంబర్ కోసం ఎంత ఖర్చయినా వెనుకాడబోమని ప్రయాగ్ చిఖలీ గ్రామానికి చెందిన పాండురంగ్ కల్కే తెలిపారు.
ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి నవంబర్ 14 వరకు జిల్లాలో 18,578 మంది వాహనదారులు ఫ్యాన్సీ నంబర్లు కోసం ప్రాంతీయ రవాణా కార్యాలయంలో నమోదు చేసుకున్నారు. వీటి ద్వారా ఆర్టీఓకు రూ.19,84,12,000 ఆదాయం వచ్చింది. ఉప ప్రాంతీయ రవాణా అధికారి మనోజ్ ఓతారీ ఈ వివరాలను వెల్లడించారు. వాహనదారులు కోరుకున్న నంబర్లు పొందేందుకు రవాణా శాఖ అవసరమైన సహకారం అందిస్తోందని చెబుతున్నారు.
ఫ్యాన్సీ నంబర్లు రూ. కోట్లలో ఆదాయం
కొల్హాపూర్ జిల్లా ప్రాంతీయ రవాణా నంబర్ 'MH 09' కావడంతో, అంకెలు కలిపితే తొమ్మిది వచ్చే నంబర్ కోసం ఎంతో ఆరాటపడుతారు. దేశంలోని ఏ ప్రాంతానికి వెళ్లినా వాహనంపై ఎంహెచ్ 09 కనిపిస్తే తాము కొల్హాపూర్ వాసులమనే గుర్తింపు వస్తుందని భావిస్తారు. అందుకే అంకెల మొత్తాన్ని కలిపితే తొమ్మిది వచ్చే నంబర్లపైనా చాలామంది ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
9595 కోసం రూ.4 లక్షలు
కొల్హాపూర్లోని హిమ్మత్ బహదూర్ ప్రాంతానికి చెందిన నిర్మాణ రంగ వ్యాపారి ఇంద్రజీత్ డుబల్ కుటుంబానికి ఫ్యాన్సీ నంబర్లపై ఉన్న అభిమానం ప్రత్యేకం. ఆయన పుట్టకముందు నుంచే కుటుంబంలో ఉన్న వాహనాలకు ఎంహెచ్ 09 9595 నంబర్ ఉండేదట. అదే సంప్రదాయాన్ని కొనసాగించాలని ఆయన భావించారు. తాను కొనుగోలు చేసిన రెండు కార్లకూ ఇదే నంబర్ ఉండాలని కోరుకున్నారు. తాజాగా కొనుగోలు చేసిన ఖరీదైన థార్ వాహనానికి కూడా 9595 నంబర్ దక్కించుకునేందుకు ప్రయత్నించి విజయం సాధించారు. ఇందుకోసం ఏకంగా రూ.4 లక్షలు చెల్లించారు. ఈ నంబర్ తమ కుటుంబానికి ఒక గుర్తింపుగా మారిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
రాజకీయ ప్రముఖుల వాహనాలకూ ప్రత్యేక నంబర్లు
కొల్హాపూర్ రాజకీయ ప్రముఖుల వాహనాల నంబర్లు కూడా స్థానికంగా ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందాయి. వారి వాహనాలను నంబర్ల ఆధారంగానే కార్యకర్తలు ఇట్టే గుర్తుపడతారు. కొల్హాపూర్ రాజకుటుంబానికి చెందిన లోక్సభ సభ్యుడు షాహూ ఛత్రపతి వాహనానికి 4000 నంబర్ ఉంది. రాష్ట్ర ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి, జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రి ప్రకాశ్ అబిట్కర్ వాహనానికి 1600 నంబర్ ప్రసిద్ధి చెందింది. వైద్య విద్యాశాఖ మంత్రి హసన్ ముష్రిఫ్ గత నాలుగు దశాబ్దాలుగా 900 నంబర్ను కొనసాగిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్సీ, శాసనమండలిలో ప్రతిపక్ష నేత సతేజ్ పాటిల్ వాహనానికి 9599 నంబర్ ఉండగా, బీజేపీ రాజ్యసభ సభ్యుడు ధనంజయ్ మహాడిక్ 5577 నంబర్ వాహనాన్ని వినియోగిస్తున్నారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే మహాదేవ్రావ్ మహాడిక్ వాహనానికి ఉన్న 7474 నంబర్ కూడా జిల్లాలో చాలామందికి సుపరిచితమే.
ఆ గ్రామంలో కార్ల నంబర్తో వీధులు గుర్తిస్తారు
కొల్హాపూర్ జిల్లాలో ఫ్యాన్సీ నంబర్ కోసం వేచి ఉండాల్సి వచ్చినా, కోరుకున్న నంబర్ను సంపాదించుకోవడాన్ని కొత్త తరం ఒక అలవాటుగా మార్చుకుంది. నగర సమీపంలోని ప్రయాగ్ చిఖలీ గ్రామంలో వాహనాల నంబర్ల ఆధారంగా వీధులను గుర్తించే పరిస్థితి ఉందంటే ఈ క్రేజ్ ఏ స్థాయిలో ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. కార్ల కొనుగోలు, 'MH 09' అనే ట్రేడ్మార్క్ నంబర్, ఫ్యాన్సీ నంబర్ల మోజు కొల్హాపూర్ ప్రజలకు ఒక సమీకరణంగా మారాయి.
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