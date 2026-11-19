స్టాలిన్పై గెలిచిన టీవీకే ఎమ్మెల్యే వీఎస్ బాబు కన్నుమూత
TVK MLA VS Babu Passes Away: తమిళనాడులో అధికార TVK ఎమ్మెల్యే వి.ఎస్.బాబు కన్నుమూశారు. 2026 ఏప్రిల్లో జరిగిన తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో డీఎంకే అధినేత ఎం.కె. స్టాలిన్ను ఓడించి సంచలనం సృష్టించారు.
టీవీకే ఎమ్మెల్యే వీఎస్ బాబు (ETV Bharat)
Published : November 19, 2026 at 4:17 PM IST
తమిళనాడులో అధికార TVK ఎమ్మెల్యే వి.ఎస్.బాబు కన్నుమూశారు. 2026 ఏప్రిల్లో జరిగిన తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో డీఎంకే అధినేత ఎం.కె. స్టాలిన్ను ఓడించి సంచలనం సృష్టించిన ఆయన గురువారం తుదిశ్వాస విడిచారు. 75ఏళ్ల కొళత్తూరు ఎమ్మెల్యే బాబు దీర్ఘకాలిక శ్వాసకోశ సమస్యతో సెప్టెంబర్ 9న MGM హెల్త్కేర్ ఆసుపత్రిలో చేరారు. అప్పటి నుంచి ఆయన ఐసీయూలో చికిత్స పొందుతున్నారు. నిపుణులైన వైద్య బృందం ఎంతగా ప్రయత్నించినప్పటికీ ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమించిందని, గుండెపోటు రావడంతో ఈ మధ్యాహ్నం 2 గంటల 24 నిమిషాలకు మరణించారని ఆసుపత్రి మెడికల్ సర్వీసెస్ డైరెక్టర్ రాజేష్ అగర్వాల్ అధికారిక ప్రకటనలో తెలిపారు.