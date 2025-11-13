ప్రపంచంలోని టాప్-10 డెస్టినేషన్లలో 'కొచ్చి'- భారత్ నుంచి ఏకైక పర్యటక ప్రదేశం ఇదే!
ప్రపంచ పర్యటక పటంలో కొచ్చి- టాప్-10 డెస్టినేషన్లలో కొచ్చికి స్థానం
Published : November 13, 2025 at 12:57 PM IST
Best Destination Place Kochi : కేరళ పర్యటక రంగానికి కొత్త గుర్తింపు లభించింది. 2026లో సందర్శించాల్సిన ప్రపంచంలోని ట్రెండింగ్ గమ్యస్థానాల (డెస్టినేషన్) జాబితాలో కొచ్చికి చోటు దక్కింది. దీంతో ప్రపంచ పర్యాటక పటంలో కొచ్చి చేరింది. బుకింగ్.కమ్(Booking.com) అనే సంస్థ విడుదల చేసిన టాప్-10 ట్రెండింగ్ డెస్టినేషన్ల జాబితాను విడుదల చేసింది.
బుకింగ్.కమ్ ప్రకారం, 2026లో టాప్-10 ట్రెండింగ్ డెస్టినేషన్లలో కొచ్చి చోటు దక్కించుకుంది. ఈ జాబితాలో వియత్నాం, స్పెయిన్, కొలంబియా, చైనా, బ్రెజిల్, ఆస్ట్రేలియా, జర్మనీ, అమెరికా వంటి దేశాల నుంచి ప్రసిద్ధ ప్రపంచ హాట్ స్పాట్లు ఉన్నాయి. ఈ ప్రత్యేక ర్యాంకింగ్లో చోటు దక్కించుకున్న ఏకైక భారతీయ పర్యటక ప్రదేశం కొచ్చియే. ఈ ఘనత కేరళ పర్యటక రంగానికి గర్వకారణంగా నిలుస్తోంది.
హర్షం వ్యక్తం చేసిన పర్యటక మంత్రి
ప్రపంచ పర్యాటక పటంలో కొచ్చి చేరడంపై కేరళ టూరిజం మంత్రి పీఏ మహ్మద్ రియాజ్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఇది ప్రపంచ పర్యటక పటంలో కేరళను ఉంచే ఒక అద్భుతమైన గుర్తింపు అన్నారు. ఈ అంతర్జాతీయ గుర్తింపు కేరళ పర్యాటక రంగానికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. రాబోయే సంవత్సరాల్లో ఎక్కువ మంది సందర్శకులను ఆకర్షించడంలో సహాయపడుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియా పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు.
ఆనంద్ మహీంద్రా పోస్ట్ తో వెలుగులోకి
ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త, మహీంద్రా గ్రూప్ ఛైర్మన్ ఆనంద్ మహీంద్రా కొన్నాళ్ల క్రితం సోషల్ మీడియా చేసిన పోస్ట్ కొచ్చిలోని కడమకుడి ద్వీపం కీర్తిని అంతర్జాతీయ స్థాయికి పెంచింది. కొచ్చి నగరానికి సమీపంలో ఉన్న కడమకుడి అనే గ్రామంపై ఆయన ప్రశంసలు కురిపించారు. భూమి మీద ఉన్న అత్యంత సుందరమైన గ్రామాలలో కడమకుడి ఒకటి అని కొనియాడారు. ఈ గ్రామాన్ని సందర్శించాలని తాను ఎప్పటినుంచో అనుకుంటున్నానని, తన బకెట్ లిస్ట్ లో ఇది ఉందని పేర్కొన్నారు. ఈ ఏడాది డిసెంబర్ లో ఒక వ్యాపార పర్యటన నిమిత్తం కొచ్చి వెళ్తున్నానని, అప్పుడు కడమకుడి గ్రామాన్ని సందర్శిస్తానని పోస్ట్లో వెల్లడించారు. కాగా, ఆనంద్ మహీంద్రా తన పోస్ట్లో కొచ్చిలోని కడమకుడి గ్రామాన్ని ప్రస్తావించడంతో ఆ ఊరు వరల్డ్ వైడ్గా ఫేమస్ అయ్యింది. దీంతోనే కడమకుడికి అంతర్జాతీయ లభించిందని భావిస్తున్నారు.
కడమకుడికి పెరిగిన టూరిస్టుల సంఖ్య
ఆనంద్ మహీంద్రా సోషల్ మీడియా పోస్ట్ తర్వాత కడమకుడిని సందర్శించే పర్యటకుల సంఖ్య పెరిగింది. ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ కడమకుడికి టూరిస్టులు పోటెత్తుతున్నారు. అలాగే ఆ గ్రామం గురించి తెలుసుకునేందుకు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. ప్రస్తుతం హాలీడేస్లో కడమకుడికి వచ్చే టూరిస్టుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంది. ఈ ప్రాంతం ప్రపంచ పర్యటక పటంలో చోటు సంపాదించుకోవడం వల్ల అక్కడి రైతులు, మత్స్యకారులు తమ ఉత్పత్తులను విక్రయించుకోవడానికి గొప్ప అవకాశం లభిస్తుంది.
20 హోమ్ స్టేలు
ప్రస్తుతం, కడమకుడిలో 20 హోమ్ స్టేలు విజయవంతంగా నడుస్తున్నాయి. గ్రామికం అనే కొత్త బ్రాండ్ పేరిట పొక్కలి బియ్యం సహా మరిన్ని ప్రత్యేకమైన ఉత్పత్తులు మార్కెట్లో విక్రయిస్తున్నారు. అక్కడి గ్రామ పంచాయతీ రొయ్యలు, పీతలు వంటి వాటిని మార్కెటింగ్ చేసేందుకు కృషి చేస్తోంది. కాగా, కొచ్చిని సందర్శించడానికి వచ్చే టూరిస్టులకు ప్రస్తుతం కడమకుడి కూడా ఇష్టమైన గమ్యస్థానంగా మారుతోంది.
కొచ్చికి 8కి.మీ దూరంలో కడమకుడి
కడమకుడి అనేది కేరళలోని ఎర్నాకులం జిల్లాలోని కొచ్చికి సమీపంలో ఉన్న 14 చిన్న చిన్న దీవుల సమూహం. కొచ్చికి 8 కిలోమీటర్లు దూరంలో కడమకుడి ఉంది. కడమకుడి దీవుల జనాభా 15,823. అందులో పురుషులు 49 శాతం, మహిళలు 51శాతం. అక్కడ సగటు అక్షరాస్యత రేటు 84శాతం. ఇది జాతీయ లిటరసీ రేటు కన్నా ఎక్కువ కావడం గమనార్హం. కడమకుడిలోని ప్రశాంతమైన కాలువలు, పచ్చని వరి పొలాలు, చేపల పెంపకం వంటి గ్రామీణ వాతావరణం పర్యాటకులను బాగా ఆకర్షిస్తుంది. అందుకే టూరిస్టులు అక్కడికి వెళ్లేందుకు ఆసక్తి కనబరుస్తారు.