ETV Bharat / bharat

ప్రపంచంలోని టాప్‌-10 డెస్టినేషన్లలో 'కొచ్చి'- భారత్​ నుంచి ఏకైక పర్యటక ప్రదేశం ఇదే!

ప్రపంచ పర్యటక పటంలో కొచ్చి- టాప్-10 డెస్టినేషన్లలో కొచ్చికి స్థానం

Best Destination Place Kochi
Best Destination Place Kochi (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 13, 2025 at 12:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Best Destination Place Kochi : కేరళ పర్యటక రంగానికి కొత్త గుర్తింపు లభించింది. 2026లో సందర్శించాల్సిన ప్రపంచంలోని ట్రెండింగ్ గమ్యస్థానాల (డెస్టినేషన్) జాబితాలో కొచ్చికి చోటు దక్కింది. దీంతో ప్రపంచ పర్యాటక పటంలో కొచ్చి చేరింది. బుకింగ్.కమ్(Booking.com) అనే సంస్థ విడుదల చేసిన టాప్-10 ట్రెండింగ్ డెస్టినేషన్ల జాబితాను విడుదల చేసింది.

బుకింగ్.కమ్ ప్రకారం, 2026లో టాప్-10 ట్రెండింగ్ డెస్టినేషన్లలో కొచ్చి చోటు దక్కించుకుంది. ఈ జాబితాలో వియత్నాం, స్పెయిన్, కొలంబియా, చైనా, బ్రెజిల్, ఆస్ట్రేలియా, జర్మనీ, అమెరికా వంటి దేశాల నుంచి ప్రసిద్ధ ప్రపంచ హాట్‌ స్పాట్​లు ఉన్నాయి. ఈ ప్రత్యేక ర్యాంకింగ్​లో చోటు దక్కించుకున్న ఏకైక భారతీయ పర్యటక ప్రదేశం కొచ్చియే. ఈ ఘనత కేరళ పర్యటక రంగానికి గర్వకారణంగా నిలుస్తోంది.

Best Destination Place Kochi
పర్యటక ప్రదేశం కొచ్చి (ETV Bharat)

హర్షం వ్యక్తం చేసిన పర్యటక మంత్రి
ప్రపంచ పర్యాటక పటంలో కొచ్చి చేరడంపై కేరళ టూరిజం మంత్రి పీఏ మహ్మద్ రియాజ్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఇది ప్రపంచ పర్యటక పటంలో కేరళను ఉంచే ఒక అద్భుతమైన గుర్తింపు అన్నారు. ఈ అంతర్జాతీయ గుర్తింపు కేరళ పర్యాటక రంగానికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. రాబోయే సంవత్సరాల్లో ఎక్కువ మంది సందర్శకులను ఆకర్షించడంలో సహాయపడుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియా పోస్ట్​లో పేర్కొన్నారు.

Best Destination Place Kochi
టాప్ 10 డెస్టినేషన్​ల్లో కొచ్చి (ETV Bharat)

ఆనంద్ మహీంద్రా పోస్ట్ తో వెలుగులోకి
ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త, మహీంద్రా గ్రూప్ ఛైర్మన్ ఆనంద్ మహీంద్రా కొన్నాళ్ల క్రితం సోషల్ మీడియా చేసిన పోస్ట్ కొచ్చిలోని కడమకుడి ద్వీపం కీర్తిని అంతర్జాతీయ స్థాయికి పెంచింది. కొచ్చి నగరానికి సమీపంలో ఉన్న కడమకుడి అనే గ్రామంపై ఆయన ప్రశంసలు కురిపించారు. భూమి మీద ఉన్న అత్యంత సుందరమైన గ్రామాలలో కడమకుడి ఒకటి అని కొనియాడారు. ఈ గ్రామాన్ని సందర్శించాలని తాను ఎప్పటినుంచో అనుకుంటున్నానని, తన బకెట్ లిస్ట్‌ లో ఇది ఉందని పేర్కొన్నారు. ఈ ఏడాది డిసెంబర్‌ లో ఒక వ్యాపార పర్యటన నిమిత్తం కొచ్చి వెళ్తున్నానని, అప్పుడు కడమకుడి గ్రామాన్ని సందర్శిస్తానని పోస్ట్​లో వెల్లడించారు. కాగా, ఆనంద్ మహీంద్రా తన పోస్ట్​లో కొచ్చిలోని కడమకుడి గ్రామాన్ని ప్రస్తావించడంతో ఆ ఊరు వరల్డ్ వైడ్​గా ఫేమస్ అయ్యింది. దీంతోనే కడమకుడికి అంతర్జాతీయ లభించిందని భావిస్తున్నారు.

Best Destination Place Kochi
టాప్-10 డెస్టినేషన్లలో కొచ్చికి స్థానం (ETV Bharat)

కడమకుడికి పెరిగిన టూరిస్టుల సంఖ్య
ఆనంద్ మహీంద్రా సోషల్ మీడియా పోస్ట్ తర్వాత కడమకుడిని సందర్శించే పర్యటకుల సంఖ్య పెరిగింది. ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ కడమకుడికి టూరిస్టులు పోటెత్తుతున్నారు. అలాగే ఆ గ్రామం గురించి తెలుసుకునేందుకు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. ప్రస్తుతం హాలీడేస్​లో కడమకుడికి వచ్చే టూరిస్టుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంది. ఈ ప్రాంతం ప్రపంచ పర్యటక పటంలో చోటు సంపాదించుకోవడం వల్ల అక్కడి రైతులు, మత్స్యకారులు తమ ఉత్పత్తులను విక్రయించుకోవడానికి గొప్ప అవకాశం లభిస్తుంది.

Best Destination Place Kochi
పర్యటక ప్రదేశం కొచ్చి (ETV Bharat)

20 హోమ్ స్టేలు
ప్రస్తుతం, కడమకుడిలో 20 హోమ్‌ స్టేలు విజయవంతంగా నడుస్తున్నాయి. గ్రామికం అనే కొత్త బ్రాండ్ పేరిట పొక్కలి బియ్యం సహా మరిన్ని ప్రత్యేకమైన ఉత్పత్తులు మార్కెట్లో విక్రయిస్తున్నారు. అక్కడి గ్రామ పంచాయతీ రొయ్యలు, పీతలు వంటి వాటిని మార్కెటింగ్‌ చేసేందుకు కృషి చేస్తోంది. కాగా, కొచ్చిని సందర్శించడానికి వచ్చే టూరిస్టులకు ప్రస్తుతం కడమకుడి కూడా ఇష్టమైన గమ్యస్థానంగా మారుతోంది.

Best Destination Place Kochi
టాప్-10 డెస్టినేషన్లలో కొచ్చికి స్థానం (ETV Bharat)

కొచ్చికి 8కి.మీ దూరంలో కడమకుడి
కడమకుడి అనేది కేరళలోని ఎర్నాకులం జిల్లాలోని కొచ్చికి సమీపంలో ఉన్న 14 చిన్న చిన్న దీవుల సమూహం. కొచ్చికి 8 కిలోమీటర్లు దూరంలో కడమకుడి ఉంది. కడమకుడి దీవుల జనాభా 15,823. అందులో పురుషులు 49 శాతం, మహిళలు 51శాతం. అక్కడ సగటు అక్షరాస్యత రేటు 84శాతం. ఇది జాతీయ లిటరసీ రేటు కన్నా ఎక్కువ కావడం గమనార్హం. కడమకుడిలోని ప్రశాంతమైన కాలువలు, పచ్చని వరి పొలాలు, చేపల పెంపకం వంటి గ్రామీణ వాతావరణం పర్యాటకులను బాగా ఆకర్షిస్తుంది. అందుకే టూరిస్టులు అక్కడికి వెళ్లేందుకు ఆసక్తి కనబరుస్తారు.

TAGGED:

BEST DESTINATION PLACES IN WORLD
KOCHI BEST TOURIST DESTINATION
KADAMAKUDY ISLAND KOCHI
KADAMAKUDY VILLAGE TOURISM
BEST DESTINATION PLACE KOCHI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.