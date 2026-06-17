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విచిత్రంగా ఆ గ్రామస్థుల పేర్లు- వింటే నవ్వు ఆపుకోలేరు!

ఆ గ్రామంలోని చాలా మందికి ఖటియా (మంచం), కాకడి (దోసకాయ), తీతార్ (కౌజు పిట్ట) వంటి విచిత్రమైన పేర్లు- ప్రతి పేరు వెనుక ఒక పెద్ద కథ

Strange Names Villagers In Bihar
Strange Names Villagers In Bihar (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 17, 2026 at 4:15 PM IST

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Strange Names Villagers In Bihar : ప్రతి ఊర్లోనూ చాలా మందికి అసలు పేర్లే కాకుండా వారిని ముద్దుగా, వ్యంగంగా పిలుచుకునే పేర్లు కూడా ఉంటాయి. బిహార్‌‌ గయా జిల్లాలోని సమోద్ గ్రామంలోనూ అంతే. ఖటియా (మంచం), కాకడి (దోసకాయ), తీతార్ (కౌజు పిట్ట), భంటా (వంకాయ జాతి), శనిచార్ (శని) వంటి విచిత్రమైన పేర్లు ఆ గ్రామంలోని కొందరికి ఉన్నాయి. ఈ విచిత్రమైన పేర్లు ఉన్న కథేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

అధికారిక పత్రాల్లో మాత్రం అసలైన పేర్లే
సమోద్ గ్రామ జనాభా 500. ఆ ఊరిలో కంజార్, మోంగియా వర్గాల ప్రజలు ఎక్కువగా ఉన్నారు. అక్కడి నివాసితుల్లో చాలామందికి వింతైన పేర్లు ఉన్నాయి. అవి వాళ్లకు సాధారణమైన పేర్లే అనిపించినప్పటికీ, బయట వాళ్లకు విచిత్రంగా అనిపిస్తున్నాయి. అలాగే కొన్ని పేర్లు ఇతరులకు నవ్వు తెప్పిస్తున్నాయి. అయితే అధికారిక పత్రాలు, రిజిస్టర్లలో మాత్రమే వారి అసలు పేర్లే ఉంటాయి.

దోసకాయలా సన్నగా ఉన్నాడని 'కాకడి'గా పిలుపు
సమోద్ గ్రామంలోని అజయ్ కుమార్‌ను అందరూ కాకడి లేదా కకాడియా (దోసకాయ) అని పిలుస్తారు. తనకు ఆ పేరు రావడానికి గల కారణాలను అజయ్ కుమార్ స్వయంగా వివరించాడు. " నేను 1990లో జన్మించారు. నేను పుట్టిన సంవత్సరం మా తాత దోస పంటను సాగు చేశారు. నా పుట్టుక వార్త విని మా తాత ఇంటికి వచ్చారు. నా కాళ్లు, చేతులు దోసకాయలా సన్నగా ఉండటం తాత గమనించారు. నన్ను ఎత్తుకుని దోసకాయలా సన్నగా, చిక్కిపోయి ఉన్నాడని అన్నారు. అప్పటి నుంచి ప్రజలు నన్ను కాకడి అని పిలవడం మొదలుపెట్టారు. నా పేరు విన్నప్పుడు మొదట్లో ప్రజలు నవ్వుకునేవారు. కానీ ఇప్పుడు ఒకరి ముఖంలో చిరునవ్వుకు కారణం అవుతున్నందుకు నాకు సంతోషంగా అనిపిస్తోంది. జీవిత పోరాటంలో తమ బాధను, నిరాశను పక్కన పెట్టి కాస్త తీరికగా నవ్వుకునే సమయం ఎవరికి దొరుకుతుంది?. నా అధికారిక పత్రాలన్నింటినీలోనూ నా పేరు అజయ్ కుమార్ అని ఉంటుంది. కాకపోతే ఊరిలో కాకడి అనే పేరుతోనే ప్రసిద్ధి చెందాను. స్నేహితులందరం ఒకరినొకరం మారు పేర్లతో పిలుచుకుంటాం. కానీ నా పిల్లలకు మాత్రం నేను అలాంటి మారుపేర్లు పెట్టలేదు. అందరికీ మంచి పేర్లు పెట్టాను. గతంలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రజలు రకరకాల పేర్లు పెట్టేవారు." అని అజయ్ కుమార్ తెలిపాడు.

Strange Names Villagers In Bihar
తెతార్ భారతి (ETV Bharat)

ఖటియాగా విజయ్ కుమార్
విజయ్ కుమార్ అనే కూలీని అందరూ ఖటియా (మంచం) అని పిలుస్తారు. ఈ పేరు వెనుక ఓ ఆసక్తికరమైన కథ ఉంది. "ఖటియా అనే పేరు వెనుక ఉన్న కథ ఏమిటంటే, నేను చిన్నప్పుడు నిద్రపోతున్నప్పుడు మంచం మీద నుంచి కింద పడిపోయేవాడిని. మా బాబాయి పిల్లలు, నా సొంత తోబుట్టువులు అందరూ కలిపి ఇంట్లో 15 మంది పిల్లలు ఉండేవారు. పెద్దలు నన్ను ఖటియా అని పిలవడం మొదలుపెట్టారు. ప్రేమతోనో లేదా మరేదైనా కారణంతోనో ఇంట్లో ఆ పేరుతోనే పిలిచేవారు. కాలక్రమేణా ఆ పేరు ఇంటి బయటకు కూడా పాకింది. దాంతో గ్రామస్థులందరూ నన్ను ఖటియా అని పిలుస్తున్నారు." అని విజయ్ కుమార్ పేర్కొన్నాడు.

Strange Names Villagers In Bihar
ఖటియాగా విజయ్ కుమార్ (ETV Bharat)

కౌజుపిట్టగా మారిపోయిన తెతార్ భారతి
సమోద్ గ్రామానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి పేరు తెతార్ భారతి. కానీ కాలక్రమేణా ఆ పేరు తీతార్ (కౌజుపిట్ట)గా మారింది. ఆయన తండ్రి పేరు కూడా భిన్నంగా ఉండేది. కెతార్ (చెరుకు) అని పిలిచేవారు. దీంతో తండ్రీకొడుకులిద్దరూ వ్యంగమైన పేర్లుతోనే ఆ ఊర్లో ప్రసిద్ధి చెందారు. అలాగే గ్రామంలో భంటా పాసవాన్ అనే వ్యక్తి ఉన్నాడు. అతన్ని అందరూ భంటా అని పిలుస్తారు. భంటా అంటే ఒక రకమైన వంకాయ జాతి. ఈ పేరును తన అత్త తనకు పెట్టారని భంటా పాసవాన్ చెప్పాడు. పుట్టినప్పుడు తాను బొద్దుగా, గుండ్రంగా ఉండి అచ్చం భంటా (వంకాయ) లాగా కనిపించేవాడినని పేర్కొన్నాడు.

"నేను ఒక సామాజిక కార్యకర్తను. అలాగే ఒక రాజకీయ పార్టీతో అనుబంధం కలిగి ఉన్నాను. నా పేరు కారణంగా ప్రముఖ రాజకీయ నాయకులకు కూడా నేను వ్యక్తిగతంగా తెలుసు. భంటా అనే పేరు విన్న ఎవరైనా మొదట నవ్వుతారు. ఆ తర్వాతే సంభాషణ మొదలుపెడతారు. ఏది ఏమైనా నా పేరు ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి వింటే చాలు ఎవరైనా సరే దాన్ని ఎప్పటికీ గుర్తుంచుకుంటారు. " అని భంటా పాసవాన్ స్పష్టం చేశాడు. గతంలో గ్రామంలో చాలా మందికి విచిత్రమైన పేర్లు ఉండేవని జావేద్ ఖాన్ చెప్పాడు. భవిష్యత్తులో ఎగతాళికి కారణమయ్యే పేర్లను ఎంచుకోకూడదని అభిప్రాయపడ్డాడు. పిల్లలకు నవ్వులపాలయ్యేలా ఉండే పేర్లను పెట్టడం తల్లిదండ్రులు మానుకోవాలని సూచించాడు. అయితే అప్పట్లో ప్రజలకు చదువు ఉండేది కాదు కాబట్టి వారికి నచ్చిన పేరును పెట్టేసేవారని అన్నాడు.

వింత ఆచారం- ఆ ఊర్లోకి బయటవాళ్లని రానివ్వరు- గ్రామస్థులు కూడా బయటకు వెళ్లరు- ఎక్కడో తెలుసా?

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