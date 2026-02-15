ETV Bharat / bharat

700 ఏళ్ల ప్రాచీన వివాహ సంప్రదాయం 'పంజీ ప్రథా'- గోత్రం ఆధారంగా వరుడి 7 తరాలు, వధువు 5 తరాల సమాచార విశ్లేషణ!

ఒకే గోత్రం వారు, రక్త సంబంధీకుల పెళ్లిళ్లు జరగకుండా నిలువరించే వ్యవస్థ- బిహార్‌లోని మిథిల ప్రాంతంలో నేటికీ సజీవం- పంజీ ప్రథాను అనుసరిస్తున్న మైథిల్ బ్రాహ్మణులు, కర్ణ కాయస్థులు

Old Panji Pratha Registration
Old Panji Pratha Registration (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 15, 2026 at 10:00 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

Old Panji Pratha Registration : ఒకే గోత్రం వారిని, దగ్గరి రక్త సంబంధీకులను పెళ్లి చేసుకోవడాన్ని హిందూ మతం నిషేధించింది. వేల ఏళ్ల క్రితమే మన పూర్వీకులు సైంటిఫిక్‌గా ఆలోచించి ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారు. జన్యుపరమైన వ్యాధుల ముప్పు నుంచి భావితరాలను కాపాడే లక్ష్యంతో ఈ గొప్ప సంప్రదాయానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఈ సంప్రదాయ పరిరక్షణ కోసం బిహార్‌లోని మిథిల ప్రాంతంలో గత 700 ఏళ్లుగా ప్రణాళికాబద్ధంగా ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ఇందుకోసం శతాబ్దాలుగా శ్రమిస్తున్న విప్లవాత్మక వ్యవస్థ పేరే 'పంజీ ప్రథా'. పంజీ అంటే రికార్డు. ప్రథా అంటే నమోదు. వివాహ వివరాలను సమగ్రంగా రిజిస్టర్ చేసే సంప్రదాయక వ్యవస్థనే పంజీ ప్రథా అంటారు. మతం, సైన్సుల సంగమంలా నిలిచిన ఈ వ్యవస్థ ఘన చరిత్ర ఏమిటి? పంజీ ప్రథాకు చట్టబద్ధత ఉందా? ఈ పద్ధతిలో వివాహ రికార్డులను ఎవరు నమోదు చేస్తారు? ప్రస్తుతం ఈ వ్యవస్థ స్థితిగతులు ఎలా ఉన్నాయి? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

పంజీకార్ ఎవరు? ఏం చేస్తాడు?
చారిత్రక మిథిల ప్రాంతం బిహార్‌లోని దాదాపు 20 జిల్లాల్లో విస్తరించి ఉంది. మధుబని, దర్భంగ, సీతామర్హి, సహర్సా, సుపౌల్, మాధేపురా జిల్లాలు వీటిలో ముఖ్యమైనవి. మిథిలలోని కర్ణాట్ వంశానికి చెందిన చివరి రాజుగా హరిసింగ్ దేవ్ (1304 - 1325) వ్యవహరించారు. ఈయనే పంజీప్రథా వ్యవస్థకు శ్రీకారం చుట్టారు. మైథిల్ బ్రాహ్మణులు, కర్ణ కాయస్థ వర్గం వారిలో చాలామంది నేటికీ ఇదే వివాహ వ్యవస్థ‌ను అనుసరిస్తున్నారు. వివాహ సంబంధాలను చూసే క్రమంలో పంజీకార్‌ను సంప్రదిస్తున్నారు. పంజీకార్ అంటే వివాహ వివరాలను నమోదు చేసి, నిర్వహించే నిపుణుడు. ఇంగ్లిష్‌లో వీళ్లను మ్యారేజ్ రిజిస్ట్రార్లు (పంజీకార్) అని పిలవొచ్చు.

700 Year Old Panji Pratha Explained
పంజీ ప్రథాను అనుసరిస్తున్న మైథిల్ బ్రాహ్మణులు, కర్ణ కాయస్థులు (ETV Bharat)

పెళ్లి సంబంధం వివరాలను పంజీకార్‌కు చూపిస్తే, ఆయన తన దగ్గరున్న పాత రికార్డుల చిట్టాను విప్పుతారు. గోత్రం ఆధారంగా వరుడి 7 తరాలు, వధువు 5 తరాల సమాచారాన్ని సేకరించి విశ్లేషిస్తారు. ఒకవేళ వధూవరుల గోత్రాల వారి మధ్య గతంలో ఒక్కసారైనా వివాహం జరిగి ఉంటే, వారిద్దరికి పెళ్లి చేయడం కుదరదని తేల్చి చెబుతారు. ఇలాంటి సమస్యేం లేకుంటే, పెళ్లికి అభ్యంతరం లేదని చెబుతూ 'అస్వజన్' ప్రమాణ పత్రాన్ని పంజీకార్ జారీ చేస్తాడు. అనంతరం ఆ వధూవరుల పెళ్లికి ఏర్పాట్లు మొదలవుతాయి. శుభలేఖల పంపిణీ జరుగుతుంది. పెళ్లికి కొన్ని రోజుల ముందు, వధువు తండ్రికి పంజీకార్ అందించే వివాహ నిరభ్యంతర ధ్రువ పత్రాన్ని 'సిద్ధాంత పత్రం' అంటారు.

700 Year Old Panji Pratha Explained
పాత వివాహ రికార్డుల భద్రత (ETV Bharat)

పంజీప్రథా వ్యవస్థకు నెలవు సౌరథ్ సభ
బిహార్‌లోని మధుబని జిల్లా కేంద్రానికి 6 కి.మీ దూరంలో సౌరథ్ సభ అనే చారిత్రక గ్రామం ఉంది. ఈ ఊరిలోనే విశాలమైన స్థలంలో పంజీకార్‌ల కార్యాలయ భవనం ఉంది. సౌరథ్ సభ గ్రామంలోని దాదాపు 22 ఎకరాల భూమిని సామూహిక వివాహ వేడుకల కోసం వినియోగిస్తుంటారు. ఏటా జ్యేష్ఠ - ఆషాఢ మాసాల సీజన్‌లో ఇక్కడ పెద్దసంఖ్యలో మైథిల్ బ్రాహ్మణుల సామూహిక వివాహాలు జరుగుతుంటాయి. ఈ 22 ఎకరాల భూమిని పంజీకార్‌ల‌కు దర్భంగా మహారాజు దానం చేశారని చెబుతుంటారు. నేటికీ ఈ ఊరు కేంద్రంగా మిథిల ప్రాంతంలో పంజీకార్ (వివాహ రిజిస్ట్రార్) వ్యవస్థ కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తోంది. ఆరోగ్యకరమైన భావితరాల సాధనకు పాటుపడుతోంది.

700 Year Old Panji Pratha Explained
పంజీప్రథా వ్యవస్థకు నెలవు సౌరథ్ సభ (ETV Bharat)

సౌరథ్ సభలో జరిగే సంప్రదాయమేంటి?
వధూవరుల కుటుంబాల పెద్దలు తొలుత సౌరథ్ సభ గ్రామంలోని పంజీకార్‌ల కార్యాలయ భవనానికి చేరుకుంటారు. వాళ్లు పరస్పరం తమలపాకులు, పోకలు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, ఇతర వస్తువులను ఇచ్చి పుచ్చుకుంటారు. అనంతరం పంజీకార్ పెళ్లిళ్ల రికార్డు పుస్తకాలను తిరగేస్తాడు. వధూవరులకు చెందిన ఇరు గోత్రాలలోని గత ఏడు తరాల వివాహ చరిత్రను తనిఖీ చేస్తాడు. ఇరు గోత్రాల వారి మధ్య గతంలో వివాహ బంధమేదీ లేదు అని నిర్ధారించుకుంటాడు. అనంతరం ఆ వంశావళి, తరతరాల వివరాలను ఒక పత్రంపై ఎరుపు పెన్నుతో రాస్తాడు. తదుపరిగా దాన్ని పరిశీలన నిమిత్తం ఇరు కుటుంబాల పెద్దలకు అందిస్తాడు. పంజీకార్ రాసిన పత్రంపై వాళ్లు ఏకాభిప్రాయానికి వస్తారు. ఈ పత్రాన్నే 'అస్వజన్' అంటారు. పెళ్లికి కొన్ని రోజుల ముందు వధువు తండ్రి మళ్లీ సౌరథ్ సభకు చేరుకుంటారు. ఈసారి వధువు తండ్రికి పంజీకార్ రాసి ఇచ్చే తుది పత్రాన్ని సిద్ధాంతం అంటారు.

700 Year Old Panji Pratha Explained
పంజీప్రథా వ్యవస్థకు నెలవు సౌరథ్ సభ (ETV Bharat)

3 సవాళ్లు : పంజీప్రథా ఉనికి ప్రశ్నార్ధకం
700 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన పంజీప్రథా వ్యవస్థ ఎదుట ఇప్పుడు ప్రధానంగా 3 సవాళ్లు ఉన్నాయి. తొలుత పంజీకార్‌లు వంశావళి, కుటుంబ వృక్షాలు, గోత్రాల సమాచారాన్ని తాటి ఆకులపై రాసేవారు. కాగితం అందుబాటులోకి వచ్చినప్పటి నుంచి, ఈ సమాచారాన్ని కాగితంపై రాస్తున్నారు. తాటి ఆకులు, కాగితం రెండింటిపైనా రాసే సమాచారాన్ని ఎక్కువ కాలం పాటు భద్రపర్చి ఉంచటం కష్టం. ఇది డిజిటల్ యుగం. ఇందుకు అనుగుణంగా పంజీప్రథా వ్యవస్థ డిజిటలైజ్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది. కాగితాలపై ఉన్న గత వివాహాల సమాచారంతో పాటు ఇకపై జరిగే వివాహాల సమాచారాన్ని డిజిటల్‌గా నమోదు చేసే దిశగా వారు అడుగులు వేయాలి.

పంజీప్రథా వ్యవస్థను పాటించే మైథిల్ బ్రాహ్మణులు, కర్ణ కాయస్థ వర్గంలోని ఎంతోమంది బిహార్ నుంచి దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లారు. వారిలో చాలామంది వివాహ సంబంధాలను చూసే టైంలో పంజీకార్‌ల సలహాలు తీసుకోవడాన్ని మానేశారు. దీనివల్ల ఒకే గోత్రం వారితో వారి పెళ్లిళ్లు జరిగే ముప్పు పెరిగింది. గతంలో పంజీకార్‌లు (వివాహ రిజిస్ట్రార్)గా పనిచేసిన వారి పిల్లలే పంజీకార్ అవుతుంటారు. ఇప్పుడీ పనిచేసే వారికి అరకొర వేతనాలే లభిస్తున్నాయి. అందువల్ల పంజీకార్ అయ్యేందుకు చాలామంది యువత ఆసక్తి చూపడం లేదు.

పంజీప్రథాను వదిలేశారు- మూలాలు మాయమయ్యాయి!
"దాదాపు 700 సంవత్సరాల నాటి వంశపారంపర్య రికార్డులు మా దగ్గర ఉన్నాయి. వధూవరుల మధ్య రక్త సంబంధం ఉండకుంటే, మేం పెళ్లికి అనుమతిని మంజూరు చేస్తాం. కానీ ఇప్పుడు చాలామంది ఈ సంప్రదాయాన్ని విస్మరిస్తున్నారు. తమతమ వంశాల పాత వివాహ రికార్డులను పట్టించుకోకుండా పెళ్లిళ్లు చేసుకుంటున్నారు. దీనివల్ల భావితరాలకు జన్యు సంబంధ వ్యాధులు వచ్చే ముప్పు పెరుగుతోంది. పంజీకార్‌లుగా పనిచేసే వాళ్లకు తగిన వేతనాలు లభించడం లేదు. అందుకే ఈ పనిని చేసే వారి సంఖ్య తగ్గిపోతోంది. కర్ణ కాయస్థ వర్గంలో 360 మూలాలు ఉన్నాయి. అయితే వారిలో చాలామంది పంజీ ప్రథాను వదిలేశారు. దీంతో ఈ వర్గంలోని 150 మూలాలు పరస్పరం విలీనం అయిపోయాయి. 200 మూలాలే మిగిలి ఉన్నాయి. కర్ణ కాయస్థ వర్గంలోని దాదాపు 20 శాతం మంది ఇప్పుడు ఇతర కులాల వారితో పెళ్లిళ్లు చేసుకుంటున్నారు" అని పంజీకార్ అరవింద్ మాలిక్ తెలిపారు.

నేటికీ పంజీ ప్రథానే అనుసరిస్తున్నాం!
"మా కుటుంబంలో, వంశంలో చాలామంది నేటికీ పంజీ ప్రథాను అనుసరిస్తున్నారు. పంజీకార్‌ల సలహాల ప్రకారమే పెళ్లిళ్లు చేయిస్తున్నారు. పంజీకార్‌లు వధూవరుల గత ఏడు తరాల అనుబంధాన్ని, చారిత్రక రికార్డుల ద్వారా తనిఖీ చేస్తారు. ఇంత విలువైన సమాచారాన్ని అందించే పంజీకార్‌లు ఇకపైనా అందుబాటులో ఉండాలి. భావితరాల ఆరోగ్యాలకు పూచీని ఇస్తున్న పంజీకార్‌లు అందిస్తున్న సేవలు విలువైనవి" అని పవన్ కుమార్ చౌదరి, అనిల్ కుమార్ అనే స్థానికులు తెలిపారు.

90సెకన్లలో 8 కవితలు రాసి ప్రపంచ రికార్డ్​లు- 19ఏళ్ల విద్యార్థినికి రెండు వరల్డ్ రికార్డ్స్‌లో స్థానం

పెళ్లి కాకముందే ప్రేయసికి క్యాన్సర్- అయినా వివాహం చేసుకున్న ప్రియుడు- 11ఏళ్లుగా భార్యను కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటూ!

TAGGED:

PANJI PRATHA TRADITION HISTORY
OLD TRADITION OF ARRANGING MARRIAGE
MITHILA PANJI PRATHA
MITHILA HERITAGE PANJI PRATHA
OLD PANJI PRATHA REGISTRATION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.