పాక్, అఫ్గాన్లో కైట్ ఎగరేస్తే నేరమా? అసలు పతంగి ఎక్కడ పుట్టింది? ప్రపంచ దేశాలకు ఎలా చేరింది?
చైనా బౌద్ధ యాత్రికుల ద్వారా భారతీయులకు పరిచయమైన పతంగి- 12వ శతాబ్దపు కవి నామ్దేవ్ రచనల్లోనూ కైట్స్పై వర్ణన- భారతీయ రాష్ట్రాల్లో తీరొక్క పేర్లతో పతంగుల పండుగ
Published : January 14, 2026 at 8:48 PM IST
Kite Flying History : సంక్రాంతి పండుగను దేశవ్యాప్తంగా వివిధ పేర్లు, వివిధ సంప్రదాయాలతో జరుపుకుంటారు. సంక్రాంతి అంటేనే గాలిపటాల సందడి గుర్తుకొస్తుంది. గాలిపటాలు ఎగురవేయడం వినోదాన్ని అందించడమే కాకుండా దేశ కళ, సంస్కృతినీ ప్రదర్శిస్తుంది. పిల్లలు, పెద్దలను కాసేపైనా మొబైల్ ఫోన్లకు దూరం చేసి, ప్రశాంత చిత్తంతో నీలి ఆకాశం వైపు చూసే తీరికను కల్పిస్తుంది. ఇప్పుడు భారత్తో పాటు చాలా దేశాల్లో ఏటా కైట్ ఫెస్టివల్స్ జరుగుతున్నాయి. ప్రత్యేకించి మన దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఊతమిచ్చే స్థాయికి పతంగుల తయారీ పరిశ్రమ ఎదిగింది. ఇంతకీ తొలిసారిగా గాలిపటాన్ని ఏ దేశంలో ఎగరేశారు ? భారత్ సహా ప్రపంచ దేశాలకు కైట్ ఎలా పరిచయమైంది? పాకిస్థాన్లో గాలి పటాన్ని ఎగరేయడం నేరమా? సంక్రాంతి, పొంగల్, స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాలతో కైట్కు ఉన్న సంబంధం ఏమిటి ? భారత్లోని రాష్ట్రాల్లో ఏయే పేర్లతో, ఏవిధంగా కైట్ ఫెస్టివల్స్ జరుగుతాయి? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
గాలిపటాల పుట్టినిల్లు చైనా
అమెరికన్ కైట్ ఫ్లయర్స్ అసోసియేషన్ ప్రకారం, గాలిపటాల పుట్టినిల్లు మన పొరుగుదేశం చైనానే. క్రీస్తు పూర్వం 196 సంవత్సరంలో చైనాలోని హాన్ రాజ్యపు సైనికాధికారి హాన్ షిన్ తేలికపాటి కలపతో గాలిపటాన్ని తయారు చేశారు. దాన్ని 'ముయువాన్' (కలప గద్ద) అని పిలిచేవారు. శత్రు రాజ్యానికి చెందిన ఓ నగరంపై దాడి చేయడానికి ముందు, సరిహద్దు గగనతలం మీదుగా ఈ గాలిపటాన్ని సైనికాధికారి హాన్ షిన్ ఎగురవేశారట. తద్వారా ఆ నగరంలోని కోట వరకు ఎంత పొడవైన సొరంగాన్ని తవ్వాలి అనే దానిపై ఆయన అంచనాకు వచ్చారు. సముద్ర మార్గాల్లో రాకపోకలు సాగించే చైనా నావికులు తమ నౌకపై నుంచి గాలిపటాన్ని ఎగురవేసేవారు. అది ఎంత ఎత్తుకు ఎగిరింది ? ఏ దిశగా ఎగిరింది ? ఎంత దూరం వరకు వెళ్లింది ? అనే అంశాల ఆధారంగా తమ మార్గంలోని గాలిదిశపై ముందస్తు అంచనాకు వచ్చేవారు.
ప్రపంచ దేశాలకు ఎలా పరిచయమైంది?
చరిత్రకారుల కథనం ప్రకారం, చైనాలో పుట్టిన పతంగులు అక్కడి నుంచి తొలుత ఉత్తర కొరియా, దక్షిణ కొరియా, జపాన్లకు పరిచయమయ్యాయి. దాదాపు 13వ శతాబ్దం సమయంలో తొలిసారిగా కైట్స్తో ఉత్తర కొరియా, దక్షిణ కొరియా, జపాన్ ప్రజలకు పరిచయం ఏర్పడిందని అంటున్నారు. ఆయా దేశాల నావికులు, వ్యాపారులు వాణిజ్యం కోసం ఆగ్నేయ ఆసియా, ఐరోపా దేశాలకు రాకపోకలు సాగించేవారు. ఈక్రమంలో 14వ శతాబ్దంలో ఐరోపా దేశాల ప్రజలు గాలిపటాలను ఎగరవేయడం గురించి తెలుసుకున్నారు. 16వ శతాబ్దంలో ఆగ్నేయ ఆసియాలోని మలేసియా, ఇండోనేషియా, మయన్మార్, థాయ్లాండ్, కాంబోడియా, వియత్నాం, ఫిలిప్పీన్స్, సింగపూర్లకు పతంగులతో పరిచయం ఏర్పడింది. తదుపరిగా ఈ అన్ని దేశాల వ్యాపారుల ద్వారా పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలోని అరబ్ దేశాల దాకా కైట్స్ ఎగురవేసే కల్చర్ చేరింది.
భారత్లోకి ఎలా ఎంట్రీ ఇచ్చింది?
భారతదేశంలో పతంగుల తయారీ వ్యాపారానికి హబ్గా గుజరాత్ ఉంది. ఆ రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ వెబ్సైట్ ప్రకారం, చైనాకు చెందిన బౌద్ధ యాత్రికులే తొలుత భారతీయులకు గాలిపటాల గురించి పరిచయం చేసి ఉండొచ్చు. బౌద్ధ ధర్మానికి పుట్టినిల్లు భారత్. దానిపై అధ్యయనం చేసేందుకు మన దేశంలోకి తొలిసారిగా వచ్చిన చైనా యాత్రికుడి పేరు ఫాహియాన్. ఈయన క్రీస్తుశకం 399 సంవత్సరంలో గుప్తుల పాలనా కాలంలో ఇండియాలోకి వచ్చారు. ఫాహియాన్ తర్వాత పెద్దసంఖ్యలో చైనా యాత్రికులు మన దేశానికి వచ్చి వెళ్లారు. వారే పతంగులను ఇండియన్స్కు పరిచయం చేసి ఉంటారు. మరో కథనం ప్రకారం, ఫ్రాన్స్ మీదుగా భారత్లోకి వచ్చిన విదేశీ ముస్లిం వ్యాపారుల ద్వారా మన దేశానికి గాలిపటాలు పరిచయమై ఉండొచ్చు. తొలిసారిగా 7వ శతాబ్దంలో విదేశీ ముస్లిం వ్యాపారులు భారత్లోని మలబార్ (కేరళ), గుజరాత్ సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లోకి అడుగుపెట్టారు. వారే హిందువుల పండుగల సమయంలో పతంగులను పరిచయం చేసి ఉండొచ్చు. నేరుగా మార్కెట్లో వాటిని విక్రయించి ఉండొచ్చు.
పండుగలతో గాలిపటాలకు సంబంధం ఏమిటి ?
కవి తులసీదాస్ రచించిన రామచరితమానస్ ప్రకారం, శ్రీరాముడు మకర సంక్రాంతి రోజున గాలిపటం ఎగురవేశారు. పొంగల్ అనేది సూర్య భగవానుడిని ఆరాధించే నాలుగు రోజుల పండుగ. తమిళనాడు రాష్ట్రంలో దీన్ని ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ఇదే పండుగను మకర సంక్రాంతి పేరుతో తెలంగాణ, ఏపీ, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. ఈసందర్భంగా తమ ఆనందాన్ని వ్యక్తపరిచేందుకు, సూర్య భగవానుడికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకునేందుకు పిల్లలు, పెద్దలు గాలిపటాలను ఎగురవేస్తారు. సంక్రాంతి పండుగ శీతాకాలంలో వస్తుంది. ఈ సమయంలో ఎండలో గాలిపటాలు ఎగురవేయడం వల్ల శరీరానికి విటమిన్ డీ లభిస్తుంది.
స్వాతంత్య్ర దినోత్సవంతో కైట్కు లింక్ ఏమిటి ?
భారత స్వాతంత్య్ర సంగ్రామం గురించి ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువే. 1928లో సైమన్ కమిషన్ను భారత స్వాతంత్య్ర ఉద్యమకారులు వ్యతిరేకించారు. 'సైమన్ గో బ్యాక్' నినాదాలు చేశారు. అయితే ఈ నినాదాలు చేసే వారిని బ్రిటీష్ పాలకులు జైలులో పెట్టారు. దీంతో ఉత్తరప్రదేశ్లోని లఖ్నవూకు చెందిన స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు చౌదరి ఖాలిఖుజ్జమా క్రియేటివ్గా ఆలోచించారు. ఆయన పతంగులు, బెలూన్లపై ‘సైమన్ గో బ్యాక్’ నినాదాన్ని రాసి గాల్లోకి ఎగురవేశారు. వాటిని చూసి ఆనాడు ఎంతోమంది భారతీయుల్లో దేశభక్తి రగిలింది.
విఖ్యాత యాత్రికులు, కవులు ఏం చెప్పారు?
- ఇటలీకి చెందిన ప్రపంచ యాత్రికుడు మార్కో పోలో 1254- 1324 కాలంలో జీవించారు. ఈయన చాలా ప్రపంచ దేశాల్లో పర్యటించారు. సముద్రయాన మార్గంలోని గాలిదిశపై స్పష్టమైన అంచనాకు వచ్చేందుకు చైనా వ్యాపారులు గాలిపటాలను ఎగురవేసే వారని 1295లో ఆయన తన పుస్తకంలో ప్రస్తావించారు.
- మహారాష్ట్రకు చెందిన ప్రఖ్యాత వైష్ణవ భక్తి ఉద్యమకారుడు, కవి నామ్దేవ్. ఆయన 1270 - 1350 కాలంలో జీవించారు. నామ్దేవ్ తన రచనల్లో గాలిపటాల గురించి చక్కగా వర్ణించారు. భారత ప్రజలు పతంగులను ఎగురవేసే వారనే అంశాన్ని వాటిలో ప్రస్తావించారు.
- పోర్చుగల్కు చెందిన ప్రపంచ యాత్రికుడు వాస్కో డా గామా 1460 -1524 కాలంలో జీవించారు. 14, 15 శతాబ్దాల మధ్యకాలంలో యూరప్ దేశాల్లో గాలిపటాలు ఎగురవేసే కల్చర్ పెరిగిందని తన రచనల్లో వాస్కో డా గామా ప్రస్తావించారు.
- ఇటలీకి చెందిన ప్రముఖ రచయిత గియాం బటిస్టా డెల్లా పోర్టా 1535 -1615 కాలంలో జీవించారు. 14వ శతాబ్దం నాటికే ఐరోపా దేశాలకు గాలిపటాలు పరిచయం అయ్యాయనే ప్రస్తావన ఈయన పుస్తకాల్లో ఉంది.
- ఇంగ్లండ్కు చెందిన ప్రఖ్యాత కవి విలియం షేక్స్పియర్ 1564 - 1616 కాలంలో జీవించారు. కైట్స్ ఎగురవేసే కల్చర్ 14వ శతాబ్దం నాటికే ఐరోపా దేశాల్లోకి వచ్చేసిందని ఆయన రచనల్లో పొందుపర్చారు.
పతంగుల పండుగను ఏ రాష్ట్రంలో ఎలా జరుపుకుంటారు?
- మకర సంక్రాంతి : ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో నాలుగు రోజుల పాటు మకర సంక్రాంతి వేడుకలు జరుగుతాయి. గాలిపటాలను ఎగురవేస్తారు. సంక్రాంతిని "పెద్ద పండుగ" అని కూడా పిలుస్తారు. మొదటి రోజును "భోగి", రెండో రోజును "సంక్రాంతి", మూడో రోజును "కనుమ", నాలుగో రోజును "ముక్కనుమ" అని పిలుస్తారు.
- పొంగల్: సంక్రాంతి పండుగను తమిళనాడులో "పొంగల్" అని పిలుస్తారు. పాలలో బియ్యం ఉడకబెట్టడం అనే సంప్రదాయం నుంచి ఈ పేరు వచ్చింది. ఈ రోజున ప్రజలు సూర్యుడిని పూజిస్తారు.
- గాలిపట హబ్బా: సంక్రాంతి వేళ కర్ణాటకలో గాలిపట హబ్బా వేడుక జరుగుతుంది. ఈ రాష్ట్రంలో సంక్రాంతితో పాటు దసరా సమయంలోనూ గాలిపటాలు ఎగురవేస్తారు.
- మకర విలక్కు: సంక్రాంతి వేళ కేరళలో మకర విలక్కు వేడుక జరుగుతుంది. గాలిపటాలు ఎగురవేస్తారు.
- కిచ్డి : సంక్రాంతి వేళ ఉత్తరప్రదేశ్లో గాలిపటాలు ఎగురవేసే పండుగ పేరు "కిచ్డి". ఈరోజున పవిత్ర నదుల్లో పుణ్యస్నానాలు చేస్తారు. గాలిపటాలను ఎగుర వేయడం ద్వారా దేవతల మేల్కొలుపు సందేశాన్ని అందరికీ చాటిచెబుతారు.
- మాఘి : సంక్రాంతి వేళ పంజాబ్లో గాలిపటాలు ఎగురవేసే పండుగ పేరు మాఘి. ఈరోజున పంజాబీలు భాంగ్రా నృత్యం చేస్తారు. గాలిపటాలను ఎగరేస్తారు.
- సుక్రత్ : సంక్రాంతి వేళ బుందేల్ఖండ్, మధ్యప్రదేశ్లలో "సుక్రత్" లేదా "సాకరత్" పండుగను జరుపుకుంటారు. ఈసందర్భంగా స్వీట్లతో విందులు చేస్తారు. గాలిపటాలు ఎగురవేస్తారు.
- సకారత్: సంక్రాంతి వేళ బిహార్లో సకారత్ లేదా కిచ్డి పండుగ జరుగుతుంది. ఈసందర్భంగా గాలిపటాలు ఎగురవేస్తారు.
- పౌష్ పండుగ: సంక్రాంతితో పాటు విశ్వకర్మ పూజ రోజున పశ్చిమ బెంగాల్లో కైట్స్ ఎగురవేస్తారు. సంక్రాంతిని పౌష్ పండుగ పేరుతో బంగాల్ ప్రజలు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు.
- మాఘి సాజి: సంక్రాంతి వేళ హిమాచల్ ప్రదేశ్లో గాలిపటాలు ఎగురవేస్తారు. ఈ వేడుకను మాఘి సాజి అని పిలుస్తారు.
- గుజరాత్, రాజస్థాన్, ఒడిశా, మహారాష్ట్ర, అసోం : సంక్రాంతి వేళ ఈ ఐదు రాష్ట్రాల్లోనూ గాలి పటాలు ఎగురవేస్తారు. ఈరోజున మహారాష్ట్రలో ప్రేమకు చిహ్నంగా టిల్-పోలి అనే స్వీట్లను తింటారు. మహిళలకు వంటపాత్రలను బహుమతిగా ఇస్తారు. మహిళలు హల్ది-కుంకుమ్ అనే వేడుకను నిర్వహిస్తారు. రాజస్థాన్లోని జోధ్పూర్, జైసల్మేర్, ఉదయపూర్, జైపూర్ నగరాలు గాలిపటాల పోటీలకు చాలా ఫేమస్. అసోంలో సంక్రాంతిని సిలా నోయి అని పిలుస్తారు.
పాకిస్థాన్లో కైట్స్ ఎగరేయడం నేరం ఎందుకు ?
పాకిస్థాన్లోని పంజాబ్ ప్రావిన్స్లో గాలిపటాలు ఎగరేయడాన్ని చాలా ఏళ్ల క్రితమే బ్యాన్ చేశారు. చాలా సంవత్సరాలుగా ఈ చట్టం అమలులో ఉంది. 2025 సంవత్సరంలో ఈ చట్టంలోని నిబంధనలను మరింత కఠినతరం చేశారు. దీని ప్రకారం, గాలి పటాలు ఎగురవేయడం అనేది నాన్ బెయిలబుల్ నేరం. జరిమానా కూడా విధిస్తారు.
ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో కైట్స్ ఎగురవేస్తే అంతే సంగతి
ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో పతంగులను ఎగురవేస్తే ఇబ్బందులు కొని తెచ్చుకున్నట్టే. కైట్స్ ఎగురవేయడాన్ని ఇస్లాంకు వ్యతిరేక అభిరుచిగా తాలిబన్ పాలకులు పరిగణిస్తున్నారు.
భారత్లో కైట్స్ ఎగరేయడానికి రూల్స్ ఏమిటి?
భారతదేశంలో గాలిపటాలను ఎగురవేయొచ్చు. కానీ కైట్స్ను ఎగురవేసేందుకు వాడే దారం, ఎగురవేసే ప్రదేశంపై కొన్ని చట్టపరమైన పరిమితులు ఉన్నాయి. ఈ అంశాలలో నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ (ఎన్జీటీ), పర్యావరణ (రక్షణ) చట్టం - 1986లను భారతీయులు అనుసరించాలి. చైనీస్ మాంజా (సింథటిక్/నైలాన్/గ్లాస్ - కోటెడ్ తీగ)ను దేశవ్యాప్తంగా నిషేధించారు. అధిక ట్రాఫిక్ ఉన్న రోడ్లు, విమానాశ్రయాల దగ్గర గాలిపటాలు ఎగురవేయడాన్ని నిషేధించారు. దేశ రాజధాని దిల్లీలో సాంప్రదాయ పత్తి దారం కాకుండా ఇతర దారాలతో గాలిపటాలు ఎగురవేయడంపై బ్యాన్ విధించారు.
పతంగుల హబ్ గుజరాత్ : మార్కెట్ విలువ రూ.691 కోట్లు
మనదేశంలో రూ.5 నుంచి మొదలుకొని రూ.1,500 దాకా ధరతో పతంగులు లభిస్తాయి. సైజు, డిజైన్, క్వాలిటీని బట్టి పతంగి ధర మారిపోతుంది. భారత్లో పతంగుల తయారీ వ్యాపారానికి హబ్ గుజరాత్ రాష్ట్రం. దీని మార్కెట్ విలువ దాదాపు రూ.691 కోట్లు. మన దేశంలో తయారయ్యే కైట్స్లో 65 శాతం గుజరాత్లోనే ఉత్పత్తి అవుతాయి. చాలా ప్రపంచ దేశాలకూ గుజరాత్ నుంచి కైట్స్ సప్లై అవుతుంటాయి. రాష్ట్రంలోని జమాల్ పూర్ ప్రాంతంలో దాదాపు 1200కుపైగా కుటుంబాలు పతంగుల పరిశ్రమపై ఆధారపడి జీవిస్తున్నాయి. ఇక్కడ దాదాపు 1.30 లక్షల మంది ఏడాదంతా పతంగుల తయారీ పనులు చేస్తూ ఉపాధిని పొందుతుంటారు.