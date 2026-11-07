నేత్రదానం కోసం 28 ఏళ్లుగా అవిశ్రాంత పోరాటం- 90లక్షల మందికి అవగాహన కల్పించిన కిశోర్!
Kishor Soni Eye Donation Movement : మహారాష్ట్రకు చెందిన కిశోర్ సోనీ గత 28 సంవత్సరాలుగా నేత్రదానంపై అద్భుతమైన అవగాహన ఉద్యమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు.
Published : November 7, 2026 at 2:18 PM IST
ప్రమాదాలు, పలు కారణాలతో చాలా మంది కంటి చూపును కోల్పోతున్నారు. అలాంటి వారికి తిరిగి చూపును ఇవ్వాలంటే నేత్రదానం చేసే వారు ఉండాలి. అందుకే నేత్రదానంపై అవగాహన కల్పించేందుకు గత 28 ఏళ్లుగా కృషి చేస్తున్నారు మహారాష్ట్రలోని ఛత్రపతి శంభాజీనగర్కు చెందిన కిశోర్ సోనీ. నేత్రదానం కోసం ఒక ప్రత్యేక ఉద్యమాన్ని చేపడుతున్నారు. రద్దీగా ఉండే బహిరంగ ప్రదేశాల్లో గంటల తరబడి నిలబడి చేతిలో ప్లకార్డు పట్టుకుని, కలిసిన ప్రతి ఒక్కరికీ నేత్రదానం ప్రాముఖ్యతను వివరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో సమాజ శ్రేయస్సు కోసం పాటుపడుతున్న కిశోర్ సోనీపై ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం.
ఇంకా చాలా చేయాల్సి ఉంది : కిశోర్ సోనీ
తాను ఇప్పటి వరకు 90 లక్షల మందికి నేత్రదాన అవగాహన కరపత్రాలను పంపిణీ చేశానని కిశోర్ సోనీ వివరించారు. అయితే ఇంకా తాను చేయాల్సిన పని చాలా ఉందన్నారు. దేశంలో కోటి మందికి పైగా కంటిచూపు లేక ఇబ్బంది పడుతున్నారని తెలిపారు. అందులో 40 లక్షల మందికి కళ్లు దొరికితే, వారికి కొత్త జీవితం లభిస్తుందని పేర్కొన్నారు. మహారాష్ట్రలో 1998లో 8,000 మంది నేత్రదానానికి ముందుకు రాగా, నేడు 'వెంకటేశ్ పరివార్' వంటి సంస్థల కృషి ఫలితంగా ఆ సంఖ్య 30,000కు పెరిగిందని చెప్పారు. అంటే ఇప్పుడు నేత్రదానానికి ముందుకొచ్చే వారి సంఖ్య నాలుగు రెట్లు పెరిగిందన్నారు. ఈ నేత్రదాన ప్రచారాన్ని గ్రామీణ ప్రాంతాలకు కూడా విస్తరించాల్సిన అవసరం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు.
28 ఏళ్లుగా నిస్వార్థ సేవ
స్టాక్ మార్కెట్లో పనిచేసే కిశోర్ సోనీ నేత్రదానం నేటి కాలానికి ఎంతో అవసరమని గుర్తించి 28 ఏళ్ల క్రితం ఈ గొప్ప కార్యాన్ని మొదలుపెట్టారు. ఆయన రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాల్లో గంటల తరబడి నిలబడి, ప్లకార్డు ప్రదర్శిస్తూ ప్రజలకు నేత్రదానం గురించి అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. దివంగత సామాజిక కార్యకర్త బాబా ఆమ్టే చేపట్టిన సేవా కార్యక్రమాలను కిశోర్ సోనీ స్ఫూర్తిగా తీసుకున్నారు. దేశంలో నేత్రదానం చేసే వారి సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉందని ఒక వార్తాపత్రికలో చదివి చలించిపోయారు. అప్పుడే ప్రజల్లో నేత్రదానం గురించి అవగాహన కల్పించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఆ దిశగానే గత 28 ఏళ్లుగా కృషి చేస్తున్నారు. మొదట ఛత్రపతి శంభాజీనగర్, గుల్మండి, ఔరంగ్పురా, క్రాంతి చౌక్ వంటి రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాల్లో కంటి దానం ప్రాధాన్యతను వివరించారు. క్రమంగా ఆయన తన ప్రచారాన్ని మరికొన్ని ప్రాంతాలకు విస్తరించారు. పండరీపుర్, శిర్డీ, తులజాపుర్ వంటి పుణ్యక్షేత్రాల్లో నేత్రదానం పట్ల అవగాహన కల్పించారు. అంతేకాకుండా, ఇతర రాష్ట్రాల్లోని పుణ్యక్షేత్రాలకు కూడా తన ప్రచారాన్ని తీసుకెళ్లారు.
ఈ నేత్రదాన అవగాహన ఉద్యమాన్ని క్షేత్రస్థాయికి తీసుకెళ్లి ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించడం ఎంతో అవసరమని కిశోర్ సోనీ అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ ప్రచారంలో వైద్యులను, మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లను భాగస్వాములను చేయాల్సిన అవసరం ఉందని నొక్కి చెప్పారు. డాక్టర్లు నేత్రదానం గురించి ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలని కోరారు. అలాగే మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లు తమ అధికార పరిధిలో ఎవరైనా మరణిస్తే ఆ విషయాన్ని తెలుసుకుని బాధలో ఉన్న కుటుంబ సభ్యులకు నేత్రదానం గురించి వివరించాలని కోరారు. ఇలా చేయడం ద్వారా ప్రతి ప్రాంతంలోనూ నేత్రదానం గురించి గణనీయమైన పురోగతి సాధించవచ్చన్నారు. అంతేకాకుండా ప్రతి గ్రామంలోనూ కంటి సేకరణ కేంద్రాలను, ఐ బ్యాంకులను ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు.
విమర్శలను ఎదురొడ్డి
కిశోర్ సోనీ 28 ఏళ్ల క్రితం నేత్రదాన ప్రచారాన్ని మొదలుపెట్టినప్పుడు ఆయన చాలా విమర్శలను ఎదుర్కొన్నారు. ఆ సమయంలో కిశోర్కు ఆయన కుటుంబం అండగా నిలిచింది. ముఖ్యంగా కిశోర్ సతీమణి మద్దతును అందించారు. నేత్రదానం నేటి కాలానికి ఎంతో అవసరమని గుర్తించిన కిశోర్ ఇద్దరు కుమార్తెలు, కుమారుడు, తల్లిదండ్రులు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములయ్యారు. కిశోర్ చేస్తున్న కృషికి సమాజంలోనూ గుర్తింపు లభించింది. గత కొన్నేళ్లలో పలు సామాజిక సంస్థలు ఆయనను సత్కరించాయి. అంతేకాకుండా, గుజరాత్లోని కొన్ని సామాజిక సంస్థలు కిశోర్ చేసిన కృషిని పరిగణనలోకి తీసుకుని పద్మశ్రీ పురస్కారం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదించాయి.
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