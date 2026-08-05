మహిళా రిజర్వేషన్, డీలిమిటేషన్ బిల్లులపై ప్రత్యేక పార్లమెంట్ సమావేశాల్లేవ్- కిరణ్ రిజిజు క్లారిటీ
డీలిమిటేషన్, మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుల కోసం ప్రత్యేక పార్లమెంట్ సమావేశాలు లేవు- కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజు స్పష్టత- బిల్లులపై రాహుల్ గాంధీతో చర్చలు
Published : August 5, 2026 at 10:31 PM IST
Kiren Rijiju On Parliament Session : పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశాలు నిర్వహిస్తారంటూ వస్తున్న వార్తలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తెరదించింది. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు, డీలిమిటేషన్ బిల్లులపై (నియోజకవర్గాల పునర్విభజన) చర్చించేందుకు ఆగస్ట్ 16- 18 తేదీల్లో స్పెషల్ సెషన్ నిర్వహించానున్నారనే ప్రచారాన్ని కేంద్ర పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు ఖండించారు. అలాంటి ప్రతిపాదన ఏదీ ప్రభుత్వం వద్ద లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అదే విధంగా ప్రస్తుత పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాల తేదీలను పొడిగించే అవకాశాలు కూడా లేవని రిజిజు వెల్లడించారు.
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