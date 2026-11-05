'కాంగ్రెస్ ఎక్కువ సీట్లు గెలవాలంటే ఇండియాలో ఎక్కువ రోజులుండాలి'- రాహుల్కు రిజిజు ఏడు సూచనలు
Kiren Rijiju Counters To Rahul : బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్, మోదీపై ద్వేషం వీడాలని రిజిజు సూచనలు చేశారు. మోదీతో బహిరంగ చర్చకు రాహుల్ సవాల్ చేయడంపై ఖర్గే, నిర్మలా సీతారామన్ స్పందించారు.
Published : November 5, 2026 at 7:23 AM IST
కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీపై కేంద్ర పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎక్కువ మంది ఎంపీ స్థానాలను గెలుచుకోవాలంటే రాహుల్ గాంధీ ఏడు అంశాలను పాటించాలని సూచించారు. భారత్లో ఎక్కువ సమయం గడపాలని, తరచూ విదేశీ పర్యటనలకు వెళ్లడం మానుకోవాలని పేర్కొన్నారు. భారత్ వ్యతిరేకులను కలవకూడదని, బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్, ప్రధాని మోదీపై ద్వేషాన్ని వీడాలని వ్యాఖ్యానించారు. అలాగే పార్లమెంటులో చర్చలు, సంభాషణల ప్రాధాన్యాన్ని కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు. రాహుల్ గాంధీ ప్రధానమంత్రితో బహిరంగ చర్చకు డిమాండ్ చేసిన నేపథ్యంలో రిజిజు బుధవారం ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
రాహుల్కు రిజిజు ఏడు సూచనలు
రాహుల్ గాంధీ ఈ ఏడు సూచనలను పాటిస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎక్కువ ఎంపీ స్థానాలను గెలుచుకోగలదని రిజిజు తన పోస్టులో పేర్కొన్నారు. ఆయన చేసిన సూచనలు ఇలా ఉన్నాయి.
- భారత్లో ఎక్కువ సమయం గడపాలి: తరచూ రహస్య విదేశీ పర్యటనలకు వెళ్లడం మానుకోవాలి. దేశంలో ఎక్కువ సమయం ఉండాలి.
- పెద్దలను గౌరవించాలి: పెద్దల నుంచి విలువైన జ్ఞానాన్ని పొందాలి. ఇది భారతీయ సంప్రదాయం.
- భారత్ వ్యతిరేకులను కలవకూడదు: దేశానికి వ్యతిరేకంగా వ్యవహరించే వారిని కలవడం, వారి అజెండాలను ప్రచారం చేయడం మానుకోవాలి.
- రాజకీయ ప్రత్యర్థులను శత్రువులుగా చూడకూడదు: బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్, ప్రధాని మోదీపై తీవ్ర ద్వేషాన్ని విడనాడాలి. బీజేపీని రాజకీయ ప్రత్యర్థిగా మాత్రమే చూడాలి.
- పార్లమెంటును గౌరవించాలి: సభా కార్యకలాపాలను మరింత తీవ్రంగా పరిగణించాలి. ఎంపీలు చర్చలు, సంభాషణల్లో పాల్గొనేలా చూడాలి.
- రాజ్యాంగాన్ని గౌరవించాలి: భారత రాజ్యాంగానికి, రాజ్యాంగ సంస్థలకు తగిన గౌరవం ఇవ్వాలి.
- కాంగ్రెస్లో ప్రజాస్వామ్యం ఉండాలి: పార్టీని ప్రజాస్వామ్య పద్ధతుల్లో నడపాలి. వంశపారంపర్య రాజకీయాలకు స్వస్తి పలకాలి.
ఈ సూచనలతో రాహుల్ గాంధీపై రిజిజు వ్యంగ్యంగా విమర్శలు చేశారు. కాంగ్రెస్ ఎక్కువ స్థానాలు గెలుచుకోవాలంటే తమ నాయకత్వం, పార్టీ వ్యవహారశైలిలో మార్పులు రావాలని పరోక్షంగా వ్యాఖ్యానించారు.
పార్లమెంటులో చర్చలపై రిజిజు విమర్శలు
ప్రతిపక్ష ఎంపీలు సభ నుంచి వాకౌట్ చేసిన సందర్భంలో పార్లమెంటులో తాను చేసిన ప్రసంగానికి సంబంధించిన వీడియో క్లిప్ను కూడా రిజిజు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. పార్లమెంటు అనేది చర్చలు, సంభాషణల కోసం ఏర్పాటైన వేదిక అని పేర్కొన్నారు. ప్రజాస్వామ్యం, చర్చలు, సంభాషణలపై నమ్మకం లేని వారు వాటి గురించి మాట్లాడుతున్నారని ప్రతిపక్ష నేతలను విమర్శించారు. పార్లమెంటులో ప్రజాప్రతినిధులు తమ అభిప్రాయాలను వెల్లడించడంతో పాటు, వివిధ అంశాలపై చర్చించాల్సిన అవసరం ఉందని రిజిజు అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రతిపక్ష సభ్యులు సభ నుంచి వాకౌట్ చేయడాన్ని ఆయన తప్పుబట్టారు.