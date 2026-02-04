100 దేశాల కాయిన్స్ సేకరణ- సత్యనారాయణ వద్ద 1500 ఏళ్ల క్రితంనాటి నాణేలు కూడా!
పురాతన నాణేలను సేకరిస్తున్న మధ్యప్రదేశ్కు చెందిన సత్యనారాయణ సేన్- ఇప్పటివరకు 2000కి పైగా కాయిన్స్ సేకరణ- కాయిన్స్ కింగ్గా పేరు
Published : February 4, 2026 at 11:40 AM IST
Unique And Ancient Coins Collection : ఉదయం నిద్ర లేచిన దగ్గర నుంచి ఫోన్పే, గూగుల్పే, పేటీఎం అంటూ డిజిటల్ కరెన్సీకి అలవాటు పడిపోయాం. నాణేలు, కరెన్సీ నోట్ల వాడకం చాలా వరకు తగ్గింది. అయితే మధ్యప్రదేశ్లోని జబల్పుర్కు చెందిన సత్యనారాయణ సేన్ పురాతన కాలం నాటి అరుదైన నాణేలను సేకరించి భద్రపరుస్తున్నారు. అతని దగ్గర 1500 ఏళ్ల క్రితం నాటి నాణేలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో సత్యనారాయణను 'నాణేల రారాజు'గా పిలుస్తుంటారు.
జబల్పుర్లోని నేపియర్ టౌన్లో సత్యనారాయణ సేన్ ప్రస్తుతం నివసిస్తున్నారు. అయితే సత్యనారాయణకు పదేళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడు, ఆయన కుటుంబం జబల్పుర్లోని గురండి బజార్ సమీపంలోని నివసించేది. గురండి బజార్ 200 ఏళ్ల పురాతనమైన మార్కెట్. అక్కడ పాత వస్తువులను విక్రయిస్తారు. తన చిన్నతనంలో గురండి బజార్కు సత్యనారాయణ నాణేల సేకరణకు వెళ్లేవారు. ప్రజలు కూడా పాత నాణేలను విక్రయించడానికి అక్కడికి వచ్చేవారు. వారి నుంచి అరుదైన, పురాతన నాణేలను సత్యనారాయణ కొనుగోలు చేసి భద్రపరిచారు.
చిన్నప్పటి నుంచి కాయిన్స్ సేకరణ అంటే ఫ్యాషన్!
సత్యనారాయణకు చిన్నప్పటి నుంచి పాత నాణేలను సేకరించడం అంటే ఫ్యాషన్. ఈ క్రమంలో ఆయన ఇప్పటివరకు 2,000కి పైగా కాయిన్స్ను సేకరించి భద్రపరిచారు. అందులో పురాతన నాణేం చంద్రగుప్త మౌర్యుల కాలం నాటిది. తన దగ్గర ఉన్న ప్రతి నాణేనికి ఒక్కో కథ ఉంటుందని సత్యనారాయణ చెబుతున్నారు. పూర్వ కాలంలో చాలా బరువైన నాణేలను ఉపయోగించేవారని అన్నారు.
"పూర్వకాలంలో రాగి, ఇత్తడితో తయారుచేసిన నాణేలను ఉపయోగించేవారు. మొఘలుల కాలం నాటి చాలా నాణేలపై ఉర్దూ భాష కనిపించేది. ఉజ్జయినిలో నాణేలు వాడుకలోకి వచ్చినప్పుడు వాటిపై మహాకాల్ త్రిశూలం కనిపించింది. మొఘలుల కాలం నాటి చాలా నాణేలు చాలా బరువుగా ఉండేవి. అందుకే వీటిని తర్వాతి కాలంలో పాత్రలు తయారుచేయడానికి వాడేశారు. వాటికి చాలా చారిత్రక ప్రాముఖ్యత ఉంది. విలువైనవి కూడా." అని సత్యనారాయణ సేన్ తెలిపారు.
"బ్రిటిష్ కాలంలో నాణేలు రాగి, ఇత్తడితో తయారుచేసేవారు. ఆ కాలంలో చెలామణిలోకి వచ్చిన క్వీన్ విక్టోరియా, జార్జ్ V ఫొటోలతో కూడిన నాణేలు, పైసా, అణా, అర అణా, పావు అణా వంటి కాయిన్స్ను సేకరించాను. స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత భారత ప్రభుత్వం సొంత నాణేలను విడుదల చేయడం ప్రారంభించింది. మొదట్లో కాంస్యంతో తయారుచేసిన నాణేలను చెలామణిలోకి వచ్చాయి. అవి చాలా బరువుగా ఉండేవి. అయితే భారత్-పాకిస్థాన్, భారత్-చైనా యుద్ధాలు ఈ కాంస్య కాయిన్స్పై ప్రభావం చూపాయి. ఆ తర్వాత ప్రభుత్వం అల్యూమినియం నాణేలను జారీ చేసింది. 3 పైసలు, 2 పైసలు, 5 పైసలు, 10 పైసలు, 20 పైసల నాణేలు అల్యూమినియంతో తయారయ్యాయి. ఆ నాణేలతోనే అప్పట్లో వస్తువులను కొనుగోలు చేసేవారు." అని సత్యనారాయణ సేన్ పేర్కొన్నారు.
'రూ.5 కాయిన్స్ చాలా బరువైనవి'
తన వద్ద ప్రస్తుతం మిశ్రమ లోహాలతో తయారైన వందలాది రూపాయి కాయిన్స్ ఉన్నాయని సత్యనారాయణ తెలిపారు. రూపాయి, రూ.5 నాణేలు చాలా బరువుగా ఉంటాయన్నారు. రూ.5 నాణేంలోని మెటల్ ధర మార్కెట్లో రూ.7 అని, అందుకే వీటికి మార్కెట్లో డిమాండ్ ఎక్కువని తెలిపారు. అందుకే మార్కెట్లో రూ.5 కాయిన్స్ కనుమరుగవుతున్నాయని వెల్లడించారు.
"దేశంలో మొదటిసారిగా మెఘల్ చక్రవరి అక్బర్ హయాంలో స్మారక నాణేల విడుదల ప్రారంభమైంది. భారత్లో అనేక సంఘటనలు, వ్యక్తులకు సంబంధించిన కాయిన్స్ను రిలీజ్ చేసింది. జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ, జవహర్లాల్ నెహ్రూ, ఇందిరా గాంధీ, సర్దార్ పటేల్, తత్వవేత్త ఓషో పేరిట స్మారక నాణేలను విడుదల చేశారు. నా దగ్గర భారత్కు చెందిన నాణేలు మాత్రమే కాకుండా ప్రపంచంలోని 100 దేశాలకు చెందిన కాయిన్స్ ఉన్నాయి. నేపాల్, భూటాన్, థాయిలాండ్, చైనా, అమెరికా, బ్రిటన్, జర్మనీ వంటి అనేక దేశాలకు చెందిన కాయిన్స్ను సేకరించాను." అని సత్యనారాయణ సేన్ తెలిపారు.
కూతురు కోసం ఖాళీ మందు బాటిళ్లతో 'మెడిసిన్ ట్రీ'!- బిడ్డ బాధ చూసి తండ్రికి ఆలోచన
ఆ గ్రామంలో రోజూ 'జాతీయ గీతాలాపన'- పిల్లలకు నో ఫోన్- ఒకవేళ వాడితే ఫైన్ కట్టాల్సిందే!