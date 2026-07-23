నాలుగేళ్ల చిన్నారి ఊపిరితిత్తుల్లో LED బల్బ్- ఎలాంటి ఆపరేషన్ లేకుండానే తొలగించిన వైద్యులు
శ్వాసనాళం ద్వారా ఊపిరితిత్తులోకి వెళ్లిన బల్బ్- ఎనిమిది రోజులుగా దగ్గుతో బాధపడుతున్న చిన్నారి- హైబ్రిడ్ బ్రోంకోస్కోపీ విధానంతో ఆపరేషన్ లేకుండానే తొలగింపు- అరుదైన చికిత్సలో విజయం సాధించిన కిమ్స్ వైద్యులు
Published : July 23, 2026 at 8:43 PM IST
KIMS Doctors Remove LED Bulb : నాలుగేళ్ల చిన్నారి ఆడుకుంటుండగా ప్రమాదవశాత్తు ఎల్ఈడీ బల్బ్ ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్లి ఇరుక్కుపోయింది. దీంతో ఎనిమిది రోజులుగా తీవ్రమైన దగ్గుతో బాలిక తీవ్ర ఇబ్బందికి గురైంది. తొలుత బాలిక తల్లిదండ్రులు ఆసుపత్రిలో తీసుకెళ్లగా బల్బ్ను తొలగించే ప్రయత్నం చేసినా అది ఫలించలేదు. దీంతో కళింగ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ (కిమ్స్) వైద్యులు అత్యాధునిక వైద్య సాంకేతికతను వినియోగించి ఎలాంటి శస్త్రచికిత్స అవసరం లేకుండానే ఆ ఎల్ఈడీ బల్బ్ను విజయవంతంగా తొలగించారు. ఈ ఘటన ఒడిశాలోని భువనేశ్వర్లో బుధవారం జరిగింది.
ఊపిరితిత్తుల్లో ఇరుక్కుపోయిన బల్బ్
వైద్యులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, నాలుగేళ్ల చిన్నారి ఇంట్లో ఆడుకుంటున్న సమయంలో ప్రమాదవశాత్తు చిన్న ఎల్ఈడీ బల్బ్ను నోట్లో పెట్టుకుంది. ప్రమాదవశాత్తు అది శ్వాసనాళంలోకి వెళ్లి ఊపిరితిత్తిలోకి చేరింది. మొదట కుటుంబ సభ్యులు ఈ విషయాన్ని గమనించలేదు. అయితే కొద్దిసేపటికే చిన్నారికి దగ్గు మొదలైంది. శ్వాస తీసుకోవడంలోనూ ఇబ్బంది పడడంతో బాలిక తల్లిదండ్రులు సమీపంలోని ఓ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడి వైద్యులు ఊపిరితిత్తులో ఇరుక్కుపోయిన బల్బ్ను గుర్తించారు. దాన్ని బయటకు తీసేందుకు ప్రయత్నించినప్పటికీ అది సాధ్యం కాలేదు. దీంతో చిన్నారిని కిమ్స్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. అప్పటికే చిన్నారి ఎనిమిది రోజులుగా నిరంతర దగ్గుతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు.
అధునాతన వైద్య చికిత్సతో తొలగింపు
అయితే, కిమ్స్లో చిన్నారికి సీటీ స్కాన్ నిర్వహించారు అక్కడి వైద్యులు. బల్బ్ కుడి ఊపిరితిత్తు దిగువ భాగంలోని అత్యంత సన్నని శ్వాసనాళంలో ఇరుక్కుపోయినట్లు గుర్తించారు. సాధారణంగా ఇలాంటి పరిస్థితికి పెద్ద శస్త్రచికిత్స అవసరం అవుతుంది. అయితే చిన్నారి వయసు, బల్బ్ ఉన్న స్థానం, శస్త్రచికిత్స వల్ల ఎదురయ్యే ప్రమాదాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని కిమ్స్ వైద్యులు అత్యాధునిక పద్ధతిని ఎంచుకున్నారు. ఇందుకోసం, కిమ్స్లోని ఈఎన్టీ, పల్మనాలజీ (శ్వాసకోశ వ్యాధులు), అనస్థీషియా విభాగాల వైద్యులు సంయుక్తంగా 'హైబ్రిడ్ బ్రోంకోస్కోపీ' విధానాన్ని ఉపయోగించారు. ఈ ఆధునిక విధానంతో బల్బ్ ఉన్న ప్రాంతాన్ని స్పష్టంగా గుర్తించి జాగ్రత్తగా బయటకు తీశారు.
వైద్య బృందం సహకారంతో
ఈ క్లిష్టమైన వైద్య ప్రక్రియకు కిమ్స్ ఈఎన్టీ విభాగం ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ ప్రదీప్ రంజన్ సాహు, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ మనీషా మల్లిక్ నాయకత్వం వహించారు. వారికి అనస్థీషియా విభాగానికి చెందిన డాక్టర్ బసంత్ కుమార్ బెహెరా, పల్మనాలజిస్ట్ డాక్టర్ స్వదీప్ మిశ్రా సహకరించారు. వైద్య బృందం సమన్వయంతో పనిచేసి అత్యాధునిక పరికరాల వినియోగించి ఎలాంటి సమస్యలు తలెత్తకుండా బల్బ్ను సురక్షితంగా తొలగించినట్లు ఆసుపత్రి వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.
చికిత్స పూర్తైన కొద్ది గంటల్లోనే కోలుకున్న చిన్నారి
ఇదిలా ఉండగా, చికిత్స పూర్తైన కొద్ది గంటల్లోనే చిన్నారి ఆరోగ్య పరిస్థితి మెరుగుపడిందని వైద్యులు తెలిపారు. శ్వాస సక్రమంగా తీసుకోగలిగిందని పేర్కొన్నారు. అంతేకాదు, ఆమెకు మరిన్ని వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ చేశామన్నారు. అలాగే, కిమ్స్ వ్యవస్థాపకులు డాక్టర్ అచ్యుత్ సమంత, ఈ అరుదైన శస్త్ర చికిత్సలో విజయం సాధించిన వైద్య బృందాన్ని అభినందించారు. అలాగే చిన్నారి త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు.
పిల్లల తల్లిదండ్రులకు వైద్యుల సూచనలు
ఇటీవల చిన్నపిల్లలు నాణెలు మింగడం, పిన్నిస్లు మింగడం వంటివి మనం వార్తల్లో చూస్తున్నాం. అయితే, వీటన్నింటిని దృష్టిలో ఉంచుకుని వైద్యులు పిల్లల తల్లిదండ్రులకు పలు సూచనలు చేస్తున్నారు. పిల్లలు ఆడుకునేటప్పుడు వారిని నిరంతరం గమనిస్తూ ఉండాలని చెబుతున్నారు. ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఎల్ఈడీ బల్బులు, పూసలు ఇతర వస్తువులకు పిల్లలను దూరంగా ఉంచాలని పేర్కొన్నారు. ఊపిరితిత్తుల్లోకి ఏదైనా వస్తువు ఇరుక్కుపోవడం వంటివి జరిగితే, వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలని కోరారు.
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