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నౌక దాడిలో నలుగురు భారతీయులు మృతి- రష్యా దౌత్యవేత్తకు సమన్లు జారీ

ఉక్రెయిన్ తీరంలో వాణిజ్య నౌకపై దాడిలో నలుగురు భారతీయుల మృతి

India Summons Russia Envoy
The vessel MV Golden Leo after the missile attack (Ukrainian Navy)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 21, 2026 at 10:58 AM IST

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India Summons Russia Envoy : ఉక్రెయిన్ తీర ప్రాంతంలో వాణిజ్య నౌకపై జరిగిన దాడిలో నలుగురు భారతీయ నావికులు ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటనపై భారత్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఈ ఘటనపై రష్యా చార్జ్ డి అఫైర్స్‌(సీడీఏ)ను మంగళవారం విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ పిలిపించి తీవ్ర నిరసన వ్యక్తం చేసింది. వాణిజ్య నౌకపై జరిగిన ఈ దాడి పూర్తిగా అంగీకారయోగ్యం కాదని భారత అధికారులు రష్యా దౌత్యాధికారికి స్పష్టం చేసినట్లు అధికార వర్గాలు తెలిపాయి.

గినియా- బిస్సావు జెండాతో ప్రయాణిస్తున్న ఎంవీ గోల్డెన్ లియో అనే వాణిజ్య నౌకపై ఆదివారం ఉక్రెయిన్‌లోని ఒడెసా నౌకాశ్రయం నుంచి బయలుదేరుతున్న సమయంలో క్షిపణి దాడి జరిగింది. ఈ నౌకలో మొత్తం 17 మంది సిబ్బంది ఉండగా, వారిలో ఐదుగురు భారతీయులు ఉన్నట్లు విదేశాంగ శాఖ వెల్లడించింది. ఈ దాడిలో నలుగురు భారతీయ నావికులు మృతి చెందగా, మరో భారతీయుడు తీవ్ర గాయాలతో ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నట్లు ఎంఈఏ వెల్లడించింది. ఉక్రెయిన్ సముద్ర కారిడార్‌లో ప్రయాణిస్తున్న ఈ పౌర నౌకపై రష్యా దాడి చేసిందని ఆ దేశ విదేశాంగ మంత్రి ఆండ్రీ సైబిహా తెలిపారు. ఈ నౌకలో సిరియా, భారత్‌కు చెందిన సిబ్బంది కూడా ఉన్నారని ఆయన తెలిపారు.

ఈ ఘటనను భారత్ తీవ్రంగా ఖండించింది. వాణిజ్య నౌకలను లక్ష్యంగా చేసుకోవడం, నిరపరాధ పౌర సిబ్బంది ప్రాణాలకు ముప్పు కలిగించడం, అంతర్జాతీయ సముద్ర రవాణాకు ఆటంకం కల్పించడం అత్యంత ఖండనీయమని విదేశాంగ శాఖ పేర్కొంది. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేసిన విదేశాంగ శాఖ, గాయపడిన భారతీయుడు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించింది. ఉక్రెయిన్‌లోని భారత రాయబార కార్యాలయం పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ, బాధితులకు అవసరమైన అన్ని విధాల సహాయం అందిస్తున్నట్లు తెలిపింది. రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ప్రారంభమైన తర్వాత భారతీయ నావికులు ప్రాణాలు కోల్పోయిన తొలి ఘటన ఇదే.

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