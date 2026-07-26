600 ఏళ్ల ఖుర్జా కళకు 'జెన్-జీ' మెరుగులు- అంతర్జాతీయ స్థాయికి చారిత్రక హస్తకళ
600 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన ఖుర్జా సిరామిక్ కళకు ఆధునిక హంగులు- పాస్టెల్ రంగులు, మినిమలిస్టిక్ డిజైన్లతో యువత కోసం ప్రత్యేక క్రాకరీ తయారీ- ఒడీఓపీ పథకంతో ప్రపంచ మార్కెట్లలోనూ ఉత్పత్తులకు పెరుగుతున్న ఆదరణ
Published : July 26, 2026 at 7:09 PM IST
Khurja Ceramic Pottery Story : ఒకప్పుడు సంప్రదాయ పూల డిజైన్లతో మాత్రమే గుర్తింపు పొందిన ఖుర్జా సిరామిక్ పాత్రలు ఇప్పుడు పూర్తిగా కొత్త రూపంలో దర్శనమిస్తున్నాయి. 600 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన ఈ మట్టి కళను ఆధునిక అభిరుచులకు అనుగుణంగా మార్చుతూ స్థానిక యువ పారిశ్రామికవేత్తలు కొత్త తరహా క్రాకరీని తయారు చేస్తున్నారు. పాస్టెల్ రంగులు, మినిమలిస్టిక్ డిజైన్లు, జ్యామితీయ ఆకృతులతో రూపొందిస్తున్న కప్పులు, మగ్గులు, ప్లేట్లు, బౌల్స్ యువతను విశేషంగా ఆకర్షిస్తున్నాయి. ఖుర్జా సిరామిక్ పాత్రల గురించి ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
600 ఏళ్ల చరిత్రకు ఆధునిక హంగులు
ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని బులంద్షహర్ జిల్లాలో ఉన్న ఖుర్జా పట్టణం సిరామిక్ పాత్రల తయారీకి దేశవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ కళకు సుమారు 14–15వ శతాబ్దం నుంచి చరిత్ర ఉందని చెబుతారు. ఆ కాలంలో ఈజిప్టు, సిరియా, ముల్తాన్ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన కుమ్మరులు మధ్య ఆసియా, పర్షియన్ సాంకేతికతలను భారతీయ కళాశైలితో మేళవించి ఈ ప్రత్యేక సిరామిక్ సంప్రదాయానికి శ్రీకారం చుట్టినట్లు చరిత్రకారులు పేర్కొంటున్నారు.
యువత అభిరుచులకు తగ్గ డిజైన్లు
ప్రస్తుతం ఖుర్జాలో సుమారు 800 నుంచి 1,000 వరకు చిన్న, మధ్యతరహా, పెద్ద సిరామిక్ తయారీ యూనిట్లు పనిచేస్తున్నాయి. కొత్త తరం పారిశ్రామికవేత్తలు మార్కెట్లో వస్తున్న మార్పులను గుర్తించి సంప్రదాయ నమూనాలకు బదులుగా ఆధునిక డిజైన్లపై దృష్టి పెట్టారు. అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆర్ట్, మినిమలిస్టిక్ జ్యామితీయ ఆకృతులు, ఆకర్షణీయమైన పాస్టెల్ షేడ్స్, నియాన్ రంగులతో రూపొందించిన క్రాకరీకి యువత నుంచి మంచి స్పందన లభిస్తోంది. ఇవి కేవలం వంటింటి పాత్రలుగానే కాకుండా ఆధునిక జీవనశైలికి ప్రతీకగా మారుతున్నాయని తయారీదారులు చెబుతున్నారు.
మెట్రో నగరాల్లో పెరుగుతున్న డిమాండ్
ఖుర్జాలో తయారువుతున్న ఈ ఆధునిక సిరామిక్ ఉత్పత్తులకు దిల్లీ, ముంబయి, బెంగళూరు వంటి మెట్రో నగరాల్లో మంచి డిమాండ్ ఉంది. మాడ్యులర్ కిచెన్స్, ఆధునిక కేఫేలు, రెస్టారెంట్లు, లౌంజ్లలో ఈ క్రాకరీ విస్తృతంగా వినియోగిస్తున్నారు. ఆకర్షణీయమైన డిజైన్తో పాటు పర్యావరణహిత ఉత్పత్తులు కావడం కూడా వీటి ఆదరణ పెరగడానికి కారణమవుతోంది.
ఒడీఓపీ పథకంతో కొత్త ఊపు
ఉత్తర్ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న 'వన్ డిస్ట్రిక్ట్ వన్ ప్రొడక్ట్ (ODOP)' పథకం ఖుర్జా సిరామిక్ పరిశ్రమకు కొత్త ఊపునిచ్చిందని స్థానిక వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. ప్రభుత్వ ఆర్థిక, సాంకేతిక సహకారం, మెరుగైన మౌలిక సదుపాయాలు, అంతర్జాతీయ వేదికలపై ప్రోత్సాహం లభించడంతో వ్యాపారులు కొత్త నమూనాల తయారీలో ముందుకు వస్తున్నారు. తమకు నచ్చిన ఉత్పత్తులతో స్వేచ్ఛగా ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు. ఈ సిరామిక్ కళకు దేశ రాష్ట్రపతి, ఉత్తర్ప్రదేశ్ గవర్నర్ వంటి ప్రముఖుల ప్రశంసలు కూడా లభించాయని స్థానిక వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.
కళాకారులకు కొత్త అవకాశాలు
మారుతున్న వినియోగదారుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా సంప్రదాయ నైపుణ్యానికి ఆధునిక రూపం ఇస్తుండటంతో స్థానిక కళాకారులకు పెద్దఎత్తున ఉపాధి అవకాశాలు పెరిగాయి. కొత్త డిజైన్లకు మార్కెట్లో భారీగా ఆర్డర్లు వస్తుండటంతో వ్యాపారం కూడా గణనీయంగా వృద్ధి చెందుతోంది. సంప్రదాయ వారసత్వాన్ని కాపాడుకుంటూనే ఆధునిక ప్రపంచ అవసరాలకు అనుగుణంగా మారితే స్థానిక కళలకు కొత్త మార్కెట్లు ఎలా దక్కుతాయో ఖుర్జా సిరామిక్ పరిశ్రమ నిదర్శనంగా నిలుస్తోందని స్థానిక వ్యాపారులు, కళాకారులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
సిమెంట్, ఇసుక, రాళ్లు లేకుండానే బలమైన బ్లాకుల రెడీ!
పారిశ్రామిక వ్యర్థాల్ని పర్యావరణానికి భారంగా కాకుండా నిర్మాణ రంగానికి ఉపయోగపడేలా ఐఐటీ- ఐఎస్ఎం ధన్బాద్ పరిశోధకులు ఒక సరికొత్త సాంకేతికతను కనిపెట్టారు. ఇందులో అస్సలు సిమెంట్ వాడకుండా, కేవలం ఫ్యాక్టరీ వ్యర్థాలతోనే అత్యంత గట్టిదనం (హై స్ట్రెంత్) కలిగిన పేవర్ బ్లాకులు (కాంక్రీట్ ఇటుకలు) తయారు చేశారు. ఈ సరికొత్త ఆవిష్కరణకు 2026 జులైలో అధికారికంగా భారత ప్రభుత్వం నుంచి పేటెంట్ లభించింది. పూర్తి కథనం కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
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