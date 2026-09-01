ETV Bharat / bharat

'ఎకానమీపై మోదీ చేస్తున్న ప్రచారం 'లెట్స్, కెమెరా, ఇన్‌యాక్షన్' అన్నట్లుగా ఉంది'- ప్రధానిపై ఖర్గే ఫైర్

భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు ఖర్గే- దేశంలో నిరుద్యోగం 50 ఏళ్ల గరిష్ఠ స్థాయికి చేరిందని ఆరోపణ- 40 శాతం యువ పట్టభద్రులు నిరుద్యోగులుగా ఉన్నారని విమర్శలు

Mallikarjun Kharge Slams PM Modi
మల్లికార్జున ఖర్గే ఫైల్ చిత్రం (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 1, 2026 at 3:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Mallikarjun Kharge Slams PM Modi : ఈ ఏడాది మొదటి త్రైమాసికంలో దేశ జీడీపీ అంచనాలకు మించి 7.8శాతం వృద్ధి నమోదు చేయడంపై ప్రధాని మోదీ హర్షం వ్యక్తం చేయడంపై కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే మండిపడ్డారు. జీడీపీ వృద్ధిని ప్రశంసిస్తూ ప్రధాని మోదీ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో వీడియోను షేర్ చేయడంపై దుయ్యబట్టారు. మోదీ ఆర్థిక వ్యవస్థపై చేస్తున్న ప్రచారం కేవలం 'లైట్స్, కెమెరా, ఇన్‌యాక్షన్' అన్నట్లుగా ఉందని విమర్శించారు. సామాన్య ప్రజలు నిరుద్యోగం, ధరల పెరుగుదల, అసమానతలను ఎదుర్కొంటూనే ఉన్నారని ఆరోపించారు. దేశంలో నిరుద్యోగం 50 ఏళ్ల గరిష్ఠ స్థాయికి చేరిందని, 40 శాతం యువ పట్టభద్రులు నిరుద్యోగులుగా ఉన్నారని అన్నారు. ఈ మేరకు ఖర్గే ఎక్స్‌లో పోస్ట్ పెట్టారు.

TAGGED:

PM MODI ON GDP GROWTH
MALLIKARJUN KHARGE ON INDIA GDP
CONGRESS ON INDIA INFLATION
INDIA GDP GROWTH RATE IN 2026
MALLIKARJUN KHARGE SLAMS PM MODI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.