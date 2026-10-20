సర్, డీలిమిటేషన్, మహిళా రిజర్వేషన్లపై మోదీకి వివరిస్తా- ఖర్గే కీలక ప్రకటన- రిజిజుకు కాంగ్రెస్ 3 ప్రశ్నలు!
డీలిమిటేషన్, మహిళా రిజర్వేషన్లు, సర్ ప్రక్రియపై తన అభ్యంతరాలను అక్టోబర్ 21న ప్రధాని మోదీకి వివరిస్తానని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే తెలిపారు. మరోవైపు అఖిలపక్ష సమావేశానికి కాంగ్రెస్ పట్టుబడుతోంది.
Published : October 20, 2026 at 4:46 PM IST
Kharge To Meet PM Narendra Modi : కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు, రాజ్యసభలో ప్రతిపక్ష నేత మల్లికార్జున ఖర్గే కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) ప్రక్రియ సహా నియోజకవర్గాల పునర్విభజన (డీలిమిటేషన్), మహిళా రిజర్వేషన్ల అంశాలకు సంబంధించి తన ఆందోళనలను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి వివరిస్తానని వెల్లడించారు. అక్టోబర్ 21నే ఈ విషయాలపై వివరంగా మాట్లాడతానని మంగళవారం రోజు చెప్పారు. మరోవైపు డీలిమిటేషన్పై అఖిలపక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎందుకు ఇంత మొండిగా వ్యవహరిస్తోందని కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి, కమ్యూనికేషన్స్ విభాగం ఇన్ఛార్జి జైరాం రమేశ్ ప్రశ్నించారు.
'మోదీకి అన్ని విషయాలు వివరిస్తా'
మంగళవారం రోజు మీడియాతో మాట్లాడిన కాంగ్రెస్ నేత ఖర్గే- తాను వ్యక్తిగతంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి లేఖ రాశానని, ఇప్పటికే తన నుంచి ఆయనకు రెండు లేఖలు అందాయని చెప్పారు. ఈరోజు తాను రాజకీయాల గురించి మాట్లాడదలుచుకోలేదని, మరుసటి రోజే అన్ని అంశాలపై వివరంగా చెబుతానని పేర్కొన్నారు. సర్ ప్రక్రియ వల్ల కలిగే నష్టాలు, ప్రభుత్వం చేపట్టాలనుకుంటున్న డీలిమిటేషన్ ప్రభావాలు, మహిళా రిజర్వేషన్ల అమలు అంశాలను ప్రధాని దృష్టికి తీసుకెళ్తానని ఖర్గే తెలిపారు. ఇంకా ప్రస్తుతం మహిళలకు రిజర్వేషన్లు ఎందుకు అమలు చేయట్లేదనే దానిపైనా ప్రశ్నిస్తానని వివరించారు. కేంద్ర పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు తనకు రాసిన లేఖపై విలేకరులు ప్రశ్నించగా ఖర్గే తాజా వ్యాఖ్యలు చేశారు.
"నేను ఇవాళ రాజకీయాలు మాట్లాడుకోవాలనుకోవట్లేదు. ఇప్పటికే ప్రధాని మోదీకి రెండు లేఖలు రాశాను. ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ వల్ల జరుగుతున్న నష్టం, డీలిమిటేషన్ ప్రబావం, మహిళా రిజర్వేషన్ల అమలుపై నా ఆందోళనలను అక్టోబర్ 21న ప్రధానికి సమగ్రంగా వివరిస్తాను."
- మల్లికార్జున ఖర్గే, కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు
అంతకుముందు రిజిజు ఏమన్నారు?
అక్టోబర్ 16న మోదీకి లేఖ రాసిన ఖర్గే- ప్రతిపాదిత డీలిమిటేషన్ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టే ముందుగా అఖిలపక్ష సమావేశం నిర్వహించాలని కోరారు. దీనికి బదులిస్తూ రిజిజు అక్టోబర్ 19న ఖర్గేకు లేఖ రాశారు. మహిళా రిజర్వేషన్లు, దానితో ముడిపడి ఉన్న డీలిమిటేషన్ బిల్లులపై కాంగ్రెస్ సహా ప్రతిపక్షాలతో చర్చించేందుకు ప్రభుత్వం మార్చి, ఏప్రిల్ నెలల్లో పలుమార్లు ప్రయత్నించిందని చెప్పారు. ఖర్గే, లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీతోనూ చర్చలు జరిపినట్లు లేఖలో పేర్కొన్నారు. చర్చల కోసం కాంగ్రెస్ తేదీలు చెప్పలేదని, అందుకే ఇతర డీఎంకే, వైఎస్సార్సీపీ, శివసేన (UBT), ఎంఐఎం, బీజేడీ, సమాజ్వాదీ పార్టీ వంటి పార్టీల ప్రతినిధులతో సంప్రదింపులు జరిపిందని వివరించారు. తీరా ఇప్పుడు మళ్లీ ఆల్ పార్టీ మీట్ పెట్టమని ఒత్తిడి చేస్తూ కీలక బిల్లుల్ని అడ్డుకోవద్దని అన్నారు. ముఖ్యమైన చట్టాల విషయంలో కాంగ్రెస్ సహకరించాలని, వాటిని అడ్డుకోవద్దని లేఖలో రిజిజు కోరారు.
మళ్లీ ఘాటుగా స్పందించిన కాంగ్రెస్
ఇక ఖర్గేకు రిజిజు రాసిన లేఖపై కాంగ్రెస్ తీవ్రంగా స్పందించింది. డీలిమిటేషన్పై కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కొత్త ప్రతిపాదన ఉందా? ఉంటే దానిపై ఏ రాజకీయ పార్టీతో చర్చించింది అని కాంగ్రెస్ నేత జైరాం రమేశ్ ప్రశ్నించారు. 2026 మార్చిలో కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా కొన్ని రాజకీయ పార్టీలతో జరిపిన సంప్రదింపుల్లో ఇచ్చినట్లు చెబుతున్న హామీలు, ఏప్రిల్ 16న చర్చకు వచ్చిన రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లులో కనిపించలేదని ఎక్స్ వేదికగా ఆయన ఆరోపించారు. 2026, ఏప్రిల్ 17న ఆ బిల్లును లోక్సభ తిరస్కరించిందని గుర్తుచేశారు. సంప్రదింపులకు ప్రయత్నించామని రిజిజు ప్రస్తావించిన పార్టీల్లో చాలా వరకు ఆ బిల్లుకు వ్యతిరేకంగానే ఓటు వేశాయని తెలిపారు.
డీలిమిటేషన్పై ప్రభుత్వానికి ఏమైనా కొత్త ప్రతిపాదన ఉన్నట్లయితే దానిని అత్యంత పారదర్శకంగా వెల్లడించి, అన్ని పార్టీల అభిప్రాయాల్ని ఒకే వేదికపై వినాలని కాంగ్రెస్ తరఫున డిమాండ్ చేశారు. 'డీలిమిటేషన్పై కొత్త ప్రతిపాదన ఉందా? అఖిలపక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించడానికి కేంద్రం ఎందుకు నిరాకరిస్తోంది? గతంలో తిరస్కరణకు గురైన బిల్లును మళ్లీ ప్రవేశపెట్టి, రాజ్యాంగ సవరణకు అవసరమైన మూడింట రెండొంతుల మెజార్టీని ఆమోదింపజేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తుందా?' అని జైరాం రమేశ్ మూడు ప్రశ్నలు సంధించారు. అలాంటి ప్రయత్నం చేస్తే మళ్లీ విఫలం అవుతుందని వ్యాఖ్యానించారు.
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