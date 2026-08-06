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విద్యార్థులపై జరిగిన పోలీసు చర్యకు అమిత్ షా పార్లమెంట్‌లో సమాధానం చెప్పాలి : కాంగ్రెస్​ డిమాండ్

తాము లేవనెత్తిన ఆందోళనలపై ప్రభుత్వం స్పందించాలన్న ఖర్గే- 'ఛాత్రోం కీ గూంజ్​ కార్యక్రమం అంటే యంత్రాంగానికి ఎందుకు అంత భయమో' అంటూ ప్రియాంక విమర్శ

Congress On Amit Shah Apologise
Congress president and Leader of Opposition in the Rajya Sabha Mallikarjun Kharge (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 6, 2026 at 3:04 PM IST

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Congress On Amit Shah Apologise : కేంద్ర ప్రభుత్వంపై కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. జులై 20న విద్యార్థులపై జరిగిన పోలీసు చర్యకు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా పార్లమెంట్‌లో సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్​ చేశారు. ఈ విషయంపై ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. పార్లమెంట్ సమావేశాలు సజావుగా సాగాలని ప్రతిపక్షాలు కోరుకుంటున్నాయని, అయితే తాము లేవనెత్తిన ఆందోళనలపై ప్రభుత్వం స్పందించాలని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ విషయమై హోంమంత్రి సభకు వచ్చి మాట్లాడేలా చూడాలని రాజ్యసభ చైర్మన్ స్వయంగా పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజుకు సూచించాలని ఖర్గే పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు గురువారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు.

"శాంతియుతంగా నిరసన తెలుపుతున్న విద్యార్థులపై లాఠీఛార్జ్, పెల్లెట్ గన్‌ల ఉపయోగించమని ఎవరు ఆదేశాలు ఇచ్చారో కేంద్ర హోం మంత్రి సభకు వచ్చి చెప్పాలని మేం కోరుతున్నాం. ఈ విషయంపై ప్రకటన చేయడానికి ఆయనను ఏది అడ్డుకుంటోంది? అది కేవలం ఆయన అహంకారమా? లేదంటే భయమా? పార్లమెంట్ ఉనికిని లెక్కచేయడం లేదా? రాజ్యసభలోనూ మేం ఈ అంశాన్ని లేవనెత్తాం. అయినప్పటికీ, వారు ప్రకటన చేయడానికి అంగీకరించలేదు. మా రాజ్యసభ ఎంపీలు గురువారం ఛైర్మన్‌ను కలిసి, ప్రధాని విద్యార్థులకు క్షమాపణ చెప్పాలని, కేంద్ర హోం మంత్రి సభలో ప్రకటన చేయాలని కోరారు. అయితే, ఈ విషయంపై హోం మంత్రి సభకు వచ్చి మాట్లాడాలని సభలోని సభ్యులందరూ కోరుకుంటున్నారని కేంద్ర పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖకు ఛైర్మన్ చెప్పడం నాకు సంతోషాన్నిచ్చింది."
- మల్లిఖార్జున ఖర్గే, కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు

'ఛాత్రోం కీ గూంజ్' కార్యక్రమానికి అనుమతి రద్దు
మరోవైపు, ఉత్తర్​ప్రదేశ్​లోని ప్రయాగ్‌రాజ్‌లో కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ నిర్వహించాల్సిన 'ఛాత్రోం కీ గూంజ్' కార్యక్రమానికి అనుమతి రద్దు అయింది. అయితే, ఈ విషయంపై కాంగ్రెస్ ఎంపీ ప్రియాంకా గాంధీ తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. 'ఛాత్రోం కీ గూంజ్​ కార్యక్రమం అంటే అధికార యంత్రాంగానికి ఎందుకు అంత భయమో అర్థం కావడం లేదు' అంటూ విమర్శించారు. గురువారం దిల్లీలో మీడియా ప్రతినిధులతో మాట్లాడిన ప్రియాంకా గాంధీ, ఈ నిర్ణయాన్ని తీవ్రంగా తప్పుపట్టారు.

అంతకుముందు, ఆగస్టు 8న ప్రయాగ్‌రాజ్‌లోని కేపీ గ్రౌండ్స్‌లో విద్యార్థులతో ముఖాముఖి మాట్లాడేందుకు 'ఛాత్రోం కీ గూంజ్' అనే కార్యక్రమాన్ని షెడ్యూల్ చేశారు. అయితే, ఈ వేదికను కేటాయించిన కాయస్థ పాఠశాల ట్రస్ట్, చివరి నిమిషంలో అనుమతిని ఉపసంహరించుకుంది. విద్యాపరమైన ఆందోళనలు, అలహాబాద్​ హైకోర్టు ఉత్తర్వును ఉటంకిస్తూ, కళాశాల యాజమాన్యం అనుమతిని రద్దు చేసింది.

ప్రయాగ్​రాజ్​ నగర కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడికి రాసిన లేఖలో, విద్యార్థుల విద్యా కార్యకలాపాలకు ఎలాంటి అంతరాయం కలగకూడదని గతంలో అలహాబాద్​ హైకోర్డు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు పాఠశాల యాజమాన్యం పేర్కొంది. ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడం వల్ల సమీపంలోని రెండు పాఠశాలల విద్యార్థులు ప్రభావితం అవుతారని తెలిపింది. వర్షం కారణంగా క్రీడా మైదానంలో దెబ్బతినే అవకాశం ఉందని, దానివల్ల మరమ్మతులకు ఇబ్బంది కలిగే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. అందువల్ల పాఠశాల కార్యక్రమాలకు ఎలాంటి ఆటంకాలు కలగకుండా తేదీని నిర్ణయించుకోవాలని పాఠశాల యాజమాన్యం తన లేఖలో పేర్కొంది.

ఇదిలా ఉండగా, రాహుల్​ గాంధీ ప్రతిపాదించిన ఛత్రోం కి గూంజ్ కార్యక్రమం యథావిధిగా జరుగుతుందని, కాంగ్రెస్​ నాయకుడు పవన్​ ఖేడా స్పష్టం చేశారు. రాహుల్​ గాంధీకి భయపడే బీజేపీ ఈ కార్యక్రమాన్ని అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తోందని ఆరోపించారు. "వాళ్లు(బీజేపీ) పార్లమెంట్​ లోపలనే కాకుండా, బయట కూడా భయపడుతున్నారు. విద్యార్థుల గొంతును వినిపించడానికి వెళ్లిన ప్రతీసారి సమస్యలు సృష్టించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. వారు ఏం చేసినా మా ప్రయత్నాన్ని మేం కొనసాగిస్తాం" అని విమర్శించారు.

పార్లమెంట్​ ఆవరణలో విపక్షాల నిరసనలు
ఇదిలా ఉండగా, జులై 20న సీజేపీ నిరసనకారులపై 'పోలీసు చర్య', రామ మందిర విరాళాల దుర్వినియోగం ఆరోపణల వివాదంపై ప్రతిపక్ష ఎంపీలు పార్లమెంట్ ప్రాంగణంలో నిరసన చేపట్టారు. పలువురు సమాజ్‌వాదీ పార్టీ (ఎస్పీ) ఎంపీలు "చందా చోర్, గడ్డి ఛోడ్" (విరాళాల దొంగలారా, తప్పుకో) అనే నినాదాలతో పోస్టర్లను ప్రదర్శించారు. అక్కడే ఉన్న ఇతర ప్రతిపక్ష ఎంపీలు "అమిత్ షా జవాబ్ దో" (అమిత్ షా, సమాధానం ఇవ్వండి) అని రాసి ఉన్న పోస్టర్లను పట్టుకుని షాకు వ్యతిరేకంగా నిరసన తెలిపారు. వర్షాన్ని సైతం లెక్కచేయకుండా గొడుగులు పట్టుకుని ప్లకార్డులతో నిరసనకు దిగారు. కాగా, వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఈ రెండు అంశాలపై పార్లమెంటులో ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నిరసనలు తెలుపుతూనే ఉన్నాయి.

గళం విప్పితే రామునికి వ్యతిరేకులని ముద్రవేస్తున్నారు!
కాంగ్రెస్, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (సీపీఐ), సమాజ్‌వాదీ పార్టీలు "శ్రీరామునికి వ్యతిరేక" వైఖరిని కలిగి ఉన్నాయని కేంద్ర పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు బుధవారం ఆరోపించారు. ఈ పార్టీలు దేవుడి ఉనికిని నిరంతరం వ్యతిరేకిస్తూ, రామ మందిర నిర్మాణాన్ని నిరసిస్తున్నాయని ఆయన విమర్శించారు. అయితే, కిరణ్​ రిజిజు వ్యాఖ్యలను శివసేన ఎంపీ సంజయ్​ రౌత్​ విమర్శించారు. రామమందిర విరాళాలు దుర్వినియోగం జరిగిందని, ఆ సమస్యపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తనందుకు రామునికి వ్యతిరేకులని ముద్రవేస్తున్నారని మండిపడ్డారు.

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