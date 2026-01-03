ETV Bharat / bharat

ఉపాధి హామీపై వేటు, కోట్లాది పేదల పొట్ట కొట్టడమే: మల్లికార్జున ఖర్గే

'విబి గ్రామ్ జి' చట్టంతో పని హక్కు ఆవిరి - పంచాయతీల పవర్ కట్ - జనవరి 10 నుంచి దేశవ్యాప్తంగా 'ఉపాధి రక్షణ' ఉద్యమం - కాంగ్రెస్ యుద్ధభేరి

Published : January 3, 2026 at 10:55 PM IST

Kharge Slams New Rural Job Act: మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని రద్దు చేసి, దాని స్థానంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన కొత్త చట్టంపై కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే ఫైర్ అయ్యారు. ఇది కేవలం పేరు మార్పు కాదని, కోట్లాది మంది పేద కూలీల రాజ్యాంగ హక్కుపై జరిగిన దాడి అని తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని నిర్వీర్యం చేసేలా ఉన్న 'విబి గ్రామ్ జి' (VB GRAM G) చట్టాన్ని తక్షణం ఉపసంహరించుకోవాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. పేదల హక్కులను కాలరాసే ఈ చర్యను అడ్డుకునేందుకు దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యమబాట పడుతున్నట్లు ప్రకటించారు. జనవరి 10 నుంచి ఫిబ్రవరి 25 వరకు 'ఎంజీఎన్ఆర్ఈజీఏ బచావో సంగ్రామ్' పేరుతో భారీ ఆందోళన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తామని హెచ్చరించారు.

అసలేం జరిగింది?
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల పాత ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని రద్దు చేసింది. దీని స్థానంలో 'వికసిత్ భారత్ - గ్యారంటీ ఫర్ రోజ్‌గార్ అండ్ ఆజీవికా మిషన్' అనే కొత్త చట్టాన్ని తీసుకొచ్చింది. డిసెంబర్ 18, 2025న నిరసనల నడుమ ఈ బిల్లు పార్లమెంటులో ఆమోదం పొందింది. డిసెంబర్ 21న రాష్ట్రపతి ఆమోద ముద్రతో ఇది చట్టంగా మారింది. అయితే ఈ కొత్త చట్టం పేదల పని హక్కును హరించేలా ఉందని ఖర్గే ఆరోపించారు.

'ఇది దానం కాదు, హక్కు'
ఖర్గే సోషల్ మీడియా వేదికగా 'ఎక్స్'లో కేంద్రం తీరును ఎండగట్టారు. "ఎంజీఎన్ఆర్ఈజీఏ అనేది ప్రభుత్వ దయాదాక్షిణ్యం కాదు. అది చారిటీ అంతకన్నా కాదు. అది పేదలకు చట్టం కల్పించిన గ్యారంటీ. కోట్లాది మంది నిరుపేదలకు వారి సొంత ఊర్లలోనే పని దొరికింది. దీనివల్ల ఆకలి బాధలు తగ్గాయి. వలసలు ఆగిపోయాయి. గ్రామీణ కూలీల వేతనాలు పెరిగాయి. మహిళలకు ఆర్థిక గౌరవం దక్కింది. కానీ ఇప్పుడు వచ్చిన 'విబి గ్రామ్ జి' చట్టం ఈ హక్కును పూర్తిగా ధ్వంసం చేస్తోంది" అని ఖర్గే మండిపడ్డారు.

కొత్త చట్టంతో ముప్పు ఏంటి?
ఖర్గే తన పోస్టులో కొత్త చట్టంలోని లోపాలను ఎత్తిచూపారు. "కొత్త చట్టంలో పని అనేది గ్యారంటీ హక్కుగా ఉండదు. ప్రభుత్వం తలచుకుంటేనే పని దొరుకుతుంది. నిధులపై పరిమితి ఉంటుంది. అంటే డబ్బులు అయిపోతే పని ఆపేస్తారు. కరవు వచ్చినా, కష్టమొచ్చినా పని దొరకదు. గ్రామాల్లో ఏ పని చేయాలో, ఎంత నిధులు ఇవ్వాలో అంతా దిల్లీ నుంచే నిర్ణయిస్తారు. గ్రామ సభలు, పంచాయతీలను ఈ చట్టం నిర్వీర్యం చేస్తుంది. వాటికి ఎలాంటి అధికారాలు ఉండవు. పీక్ సీజన్‌లో పని దొరకకుండా '60 రోజుల వర్క్ బ్లాక్ అవుట్' అనే నిబంధన పెట్టారు. ఇది దారుణం. ఈ పథకం అమలుకు 40 శాతం నిధులు రాష్ట్రాలే భరించాలి. దీనివల్ల పేద రాష్ట్రాలు నష్టపోతాయి. సమాఖ్య స్ఫూర్తి దెబ్బతింటుంది. బయోమెట్రిక్, యాప్ ఆధారిత నిబంధనలతో అమాయక కూలీలను పనికి దూరం చేసే కుట్ర జరుగుతోంది. గ్రామీణ ఆస్తుల కల్పన స్థానంలో కాంట్రాక్టర్ల ప్రాజెక్టులు వస్తాయి" అని అన్నారు.

డిమాండ్లు ఇవే
కాంగ్రెస్ పార్టీ కేంద్రం ముందు మూడు ప్రధాన డిమాండ్లను ఉంచింది. వివాదాస్పద 'విబి గ్రామ్ జి' చట్టాన్ని వెంటనే వెనక్కి తీసుకోవాలి. పాత ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని యథాతథంగా పునరుద్ధరించాలి. అది హక్కుల ఆధారిత చట్టంగానే ఉండాలి. పని హక్కును, పంచాయతీల అధికారాలను తిరిగి కల్పించాలి.

పంచాయతీ నుంచి పార్లమెంట్ దాకా
ఈ అన్యాయాన్ని సహించేది లేదని ఖర్గే స్పష్టం చేశారు. "ఉపాధి హామీపై దాడి చేయడం అంటే, కోట్లాది మంది కార్మికుల పొట్ట కొట్టడమే. వారి రాజ్యాంగ హక్కులను కాలరాయడమే. దీనిని మేము శాంతియుతంగానే అయినా, చాలా దృఢంగా అడ్డుకుంటాం. ప్రతి పంచాయతీ నుంచి పార్లమెంట్ వరకు మా గొంతు వినిపిస్తాం. జనవరి 10 నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఈ 'సంగ్రామం' ఫిబ్రవరి 25 వరకు కొనసాగుతుంది" అని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.

