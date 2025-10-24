ప్రభుత్వ పాఠశాల గోడపై ఖలిస్థాన్ నినాదాలు- విద్యార్థులు చూసి షాక్!
స్కూల్ గోడపై ఖలిస్థాన్ జిందాబాద్ స్లోగన్
Published : October 24, 2025 at 7:35 AM IST
Khalistan Slogans On School Wall : ప్రభుత్వ పాఠశాల గోడపై గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఖలిస్థాన్ జిందాబాద్ అంటూ దేశ వ్యతిరేక నినాదాలు రాశారు. దీంతో స్థానికులు తమ పిల్లలను స్కూల్కు తీసుకెళ్లినప్పుడు వాటిని పరిశీలించారు. పంజాబ్లోని బఠిండా జిల్లాలో ఆ ఘటన జరగ్గా, సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
అసలేం జరిగిందంటే?
జిల్లాలోని తల్వాండి సాబో పట్టణంలోని మన్వాలా గ్రామంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాల గోడపై గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు దేశ వ్యతిరేక నినాదాలు రాశారు. ఖలిస్థాన్ జిందాబాద్ నినాదాలు రాసి ఉండడం చూసి విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు షాకయ్యారు. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. దీంతో ఘటనాస్థలానికి పోలీసులు చేరుకున్నారు. దుండగులు రాతలను పరిశీలించారు.
అనంతరం ఖలిస్థాన్ జిందాబాద్ నినాదాలపై పెయింట్ వేశారు. నినాదాలకు సంబంధించి ఎలాంటి జాడ లేకుండా చర్యలు తీసుకున్నారు. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. అదే సమయంలో పోలీస్ అధికారి జస్మీత్ సింగ్ మీడియాతో మాట్లాడారు. గ్రామంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాల గోడపై గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఖలిస్తాన్ జిందాబాద్ నినాదాలు రాసినట్లు పోలీసులకు సమాచారం అందిందని తెలిపారు.
సమాచారం ఆధారంగా ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని విషయాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి పలువురు వ్యక్తులను అరెస్టు చేశామని తెలిపారు. వారిపై కేసు నమోదు చేశామని చెప్పారు. స్థానిక వాతావారణాన్ని పాడు చేసే వ్యక్తులను మరికొందరని త్వరలో అరెస్టు చేస్తామని, తగిన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని అన్నారు. ఇంతకు ముందు కూడా అనేక జిల్లాల్లో ఇటువంటి దేశ వ్యతిరేక గ్రూపులు ఏర్పడ్డాయని చెప్పారు.
అయితే ముఖ్యంగా పిల్లలు స్కూల్ వెళ్లేటప్పుడు గోడలపై వ్యతిరేక నినాదాలు కనిపించడం వల్ల స్థానిక ప్రజలు కాస్త భయభ్రాంతులకు గురయ్యారు. స్వేచ్ఛా ఉద్యమాల వంటి భావనలను ప్రేరేపించే రాతలు ప్రాంతీయ భద్రతకు సవాలు కావచ్చని అభిప్రాయపడ్డారు. పోలీసులు ఇప్పటికే ప్రస్తావించినట్టు, ఇవి స్థానిక పరిస్థితిని పాడు చేసే ప్రయత్నాలు కావచ్చని తెలిపారు. నేపథ్య ప్రజాస్వామ్య వాతావరణం మీద ప్రభావం చూపే విధంగా ఉన్నాయని అన్నారు. చిన్నదిగా మొదలైనా పెద్ద స్థాయికి వెళ్లే అవకాశముంటుందని, జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కోరారు.
అదే సమయంలో విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు, గ్రామ ప్రజలు పాఠశాల పరిసరాల భద్రతపై ప్రశ్నలు వేస్తున్నారు. విద్యాసంస్థలు, స్కూల్ నిర్వహణ వారు వెంటనే గోడల పరిశీలన, రాతలు తొలగింపు, భద్రతను మెరుగుపర్చే చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని చెబుతున్నారు. పోలీసులు సమాచారాన్ని సక్రమంగా తీసుకుని, స్పందనను వేగవంతంగా చేయడం ద్వారా ఇలాంటి ఘటనలపై దృష్టి పెట్టాలని అంటున్నారు. గ్రామ, స్కూల్ సమూహాలతో భద్రతా చర్చలు, విద్యార్థులకు, వాలంటీర్లకు అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం మేలని చెబుతున్నారు.
ఏదేమైనా బఠిండా జిల్లాలో జరిగిన ఘటన సామాన్యంగా చూడదగ్గ చిన్న విషయమే అయినా, స్కూల్ గోడలపై రాసిన ఖలిస్థాన్ జిందాబాద్ వంటి నినాదాలు ప్రాథమికంగా భద్రతా, సామాజిక స్థితిగతులపై ప్రశ్నలను రేకెత్తించాయి. ఉపాధ్యాయులు, అధికారులు, స్థానిక ప్రజలు భాగస్వామ్యంగా వ్యవహరించి, గ్రామంలో శాంతి పూర్వక వాతావరణానికి దోహదపడాలనే చెప్పాలి.
