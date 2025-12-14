'సిలావ్ ఖాజా' హిస్టరీ-మిస్టరీ తెలుసా? ఆయన పేరుతో 13దుకాణాలు- ఇంతకీ అసలైంది ఏది?
మోదీ నుంచి లాలూ దాకా అందరూ మెచ్చిన మిఠాయి- రకాన్ని బట్టి కేజీకి రూ.250 నుంచి రూ.2వేల దాకా రేట్లు- అసలైన 'శ్రీ కాళీ షా' దుకాణం తనదేనంటున్న సంజీవ్ గుప్తా
Published : December 14, 2025 at 7:33 PM IST
Silav Khaja Shop Fraud In Nalanda : మన 'కాకినాడ కాజా' లాగే 'సిలావ్ ఖాజా' కూడా వరల్డ్ ఫేమస్. బిహార్లోని నలంద జిల్లా సిలావ్ పట్టణంలో తయారయ్యే ఈ ఖాజా కోసం దుబాయ్, అమెరికా, లండన్, బెంగళూరు, ముంబయి, దిల్లీ నుంచి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్లు వస్తుంటాయి. ఇంత ఖ్యాతి ఉండబట్టే 2018 డిసెంబరులో 'సిలావ్ ఖాజా'కు జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ (జీఐ) ట్యాగ్ను భారత ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది. సిలావ్లోని 'శ్రీ కాళీ షా ఖాజా షాప్'నకు ఈ ట్యాగ్ మంజూరైంది. అయితే ఇదే పేరుతో ఆ పట్టణంలో 13 ఖాజా షాపులు ఉన్నాయి. ఇంతకీ వీటిలో అసలైన 'శ్రీ కాళీ షా ఖాజా షాప్' ఏది ? దాన్ని ఎలా గుర్తించాలి? సిలావ్లోని ఖాజా దుకాణాలన్నీ పశ్చిమం వైపే ఎందుకున్నాయి? ఈ ఖాజాతో గౌతమ బుద్ధుడికి ఉన్న సంబంధం ఏమిటి? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
'సిలావ్ ఖాజా' అలా ఫేమస్ అయింది
'సిలావ్ ఖాజా'ను తొలిసారిగా తయారు చేసిన పాకశాస్త్ర నిపుణుడి పేరు శ్రీ కాళీ షా. సిలావ్ పట్టణానికి చెందిన ఈయన 150 ఏళ్ల క్రితం మిఠాయి ప్రియుల కోసం ఈ ఖాజాను తయారు చేశారు. ఆయన తన పేరుతోనే దుకాణాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని 'సిలావ్ ఖాజా'లను విక్రయించడం మొదలుపెట్టారు. తొలుత ఇది బిహార్లో బాగా ఫేమస్ అయింది. శుభ కార్యాల వేళ చాలామంది సిలావ్ ఖాజా కోసం ఆర్డర్లు ఇచ్చేవారు. వివాహం తర్వాత వధువు తనతో పాటు 'సిలావ్ ఖాజా'లను అత్తవారింటికి తీసుకెళ్లేది. వాటిని మెట్టినింటి వాళ్లు తమ కుటుంబీకులు, బంధువులు, ఇరుగుపొరుగు వారికి పంపిణీ చేసేవారు.
'శ్రీ కాళీ షా' పేరుతో 13 ఖాజా దుకాణాలు
కాలక్రమేణా శ్రీ కాళీ షా కుటుంబం పెరిగింది. ఆయన కొడుకులు, మనవళ్లు, ముని మనవళ్లు విడిపోయారు. ఎవరికి వారుగా సొంత దుకాణాలను ప్రారంభించారు. వీరంతా తమ దుకాణాలకు శ్రీ కాళీ షా అనే పేరునే పెట్టుకున్నారు. ఈ విధంగా ఒకే పేరుతో సిలావ్ పట్టణంలో ప్రస్తుతం 13 ఖాజా దుకాణాలు ఉన్నాయి. ఆ పట్టణం పర్యటనకు వెళ్లేవారు ఈ దుకాణాలను చూసి కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు. మొట్టమొదటి ఖాజా దుకాణం ఏది అనేది గుర్తించలేకపోతారు. ఇక సిలావ్లో మొత్తం 200 దుకాణాలు ఉండగా, దాదాపు 50 దుకాణాల్లో ఖాజాలను విక్రయిస్తుంటారు.
అసలైన 'శ్రీ కాళీ షా' దుకాణం నాదే: సంజీవ్ గుప్తా
అసలైన 'శ్రీ కాళీ షా దుకాణం' తనదే అని సిలావ్ పట్టణానికి చెందిన సంజీవ్ గుప్తా అంటున్నారు. సిలావ్ ఖాజా రూపకర్త శ్రీ కాళీ షా తన ముత్తాత అని ఆయన తెలిపారు. తన దుకాణానికే భారత ప్రభుత్వం నుంచి జీఐ ట్యాగ్ వచ్చిందని ఈటీవీ భారత్కు చెప్పారు. ఖాజాల కోసం విదేశాల నుంచి కూడా తమకు ఆర్డర్లు వస్తుంటాయన్నారు. తన షాపు పేరునే ఇతరులు కాపీ చేశారని సంజీవ్ తెలిపారు. ఇది గ్రామస్థాయి సమస్య అయినందున తాను ఫిర్యాదు చేయలేదని పేర్కొన్నారు. మారుతున్న కాలంతో పాటు ఖాజాల తయారీ ట్రెండ్ కూడా మారిపోయిందని సంజీవ్ చెప్పారు. గతంలో చక్కెర, ఉప్పగా ఉండే ఖాజాలనే తయారు చేసేవాళ్లమని, ఇప్పుడు బెల్లం, చాక్లెట్, మామిడి ఫ్లేవర్లలోనూ తయారు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. త్వరలో మఖానా ఖాజాను కూడా మార్కెట్లోకి విడుదల చేస్తామన్నారు.
ఖాజాల వల్లే సిలావ్కు అంతర్జాతీయ ఖ్యాతి
"1987 సంవత్సరంలో మారిషస్ దేశంలో అక్కడి ప్రభుత్వం సాగర్ మహోత్సవ్ను నిర్వహించింది. ఆ ఈవెంట్లో వడ్డించిన మిఠాయిల జాబితాలో సిలావ్ ఖాజా కూడా ఉంది. సిలావ్ ఖాజాలను ఆహార ప్రియులకు అందించేందుకు ప్రత్యేక స్టాల్ను అక్కడ ఏర్పాటు చేశారు. లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ రైల్వే మంత్రిగా ఉన్న టైంలో సిలావ్ ఖాజాను రైల్వే ఫుడ్ మెనూలో చేర్పించారు. గతంలో ఒకసారి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ సైతం ఈ ఖాజా రుచిని కొనియాడారు. ఈ ఖాజాలను తయారుచేసే శ్రీకాళీ షా ఖాజా దుకాణ్ ఒక బ్రాండ్ను క్రియేట్ చేసుకుంది. ఇప్పుడు ఆ పేరే ఒక బ్రాండ్. ఈ ఖాజాల వల్ల సిలావ్ పట్టణానికి అంతర్జాతీయ గుర్తింపు వచ్చింది" అని సిలావ్ పట్టణానికి చెందిన జర్నలిస్ట్ దిలీప్ కుమార్ తెలిపారు.
అన్ని ఖాజా షాపులు పశ్చిమం వైపే- ఎందుకు ?
సిలావ్ పట్టణంలోని ఖాజాల దుకాణాలకు మరొక ప్రత్యేకత కూడా ఉంది. అదేమిటంటే ఆ షాపులన్నీ పూర్తిగా పశ్చిమం వైపే ఉన్నాయి. శ్రీకాళీ షా కుటుంబీకులు, వారసుల నమ్మకం ఏమిటంటే, ఖాజా దుకాణాలు పశ్చిమం వైపున ఉంటేనే ఎక్కువ కాలం పాటు నడుస్తాయి. బిజినెస్ మున్ముందుకు సాగుతుంది. అందుకే వారు పశ్చిమం వైపున ఉన్న షటర్లు, రూంలలో మాత్రమే దుకాణాలను నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ పట్టణంలో ప్రత్యేకించి తూర్పు వైపున ఒక్క ఖాజా దుకాణం కూడా కనిపించదు. ఎందుకంటే ఆ వైపున ఖాజా షాపును ఏర్పాటు చేస్తే అస్సలు బిజినెస్ కలిసి రాదు అనే భావన ఉంది.
రోజూ 300 కిలోల సేల్స్
దుకాణం పేరు సంగతిని అలా ఉంచితే, సిలావ్ పట్టణంలో ఖాజాల తయారీ పనులపై ఆధారపడి దాదాపు 200 కుటుంబాలు ఉపాధిని పొందుతున్నాయి. ఏటా చలికాలంలో ఇక్కడికి పెద్ద సంఖ్యలో టూరిస్టులు వస్తుంటారు. ప్రతి రోజు దాదాపు 250 నుంచి 300 కిలోల ఖాజాలను విక్రయిస్తుంటారు. చాక్లెట్ ఫ్లేవర్ కలిగిన ఖాజాలు ఎక్కువగా సేల్ అవుతుంటాయి. చక్కెర, బెల్లం, ఉప్పగా ఉండే ఖాజాలు సేల్స్ పరంగా తర్వాతి స్థానాల్లో ఉంటాయి.
తయారీ ఇలా
గోధుమ పిండి, చక్కెర, శుద్ధి చేసిన నూనెతో సిలావ్ ఖాజాలను తయారు చేస్తారు. తొలుత గోధుమ పిండిని నీరు, నెయ్యి, చక్కెరతో కలిపి పిసుకుతారు. ఆ పిండిని బంతులుగా కట్ చేసి, రోలింగ్ పిన్ ఉపయోగించి పొరలను తయారు చేస్తారు. ఈ పొరలను ఒకదానిపై ఒకటి పేర్చబడి ఉండేలా కట్ చేస్తారు. అనంతరం వాటిని వేయించాలి. వేయించిన తర్వాత ఒక ట్రేలో ఉంచి, పైన చక్కెర పాకాన్ని చల్లుతారు. లేదంటే వాటిని నేరుగా చక్కెర పాకంలో ముంచొచ్చు. ఒకవేళ నమ్కీన్ ఖాజాను తయారు చేయాలని అనుకుంటే, పిండిని కలిపేటప్పుడు అందులో చక్కెరకు బదులు ఉప్పును కలపాలి. సిలావ్ ఖాజాలో 52 సన్నని పొరలు ఉంటాయి. ఇవి రంగు లేత పసుపు రంగులో ఉంటాయి. రుచి కోసం ఈ ఖాజాల తయారీ కోసం యాలకులు, సోంపును కూడా ఉపయోగిస్తారు.
రకాలు, ధరలు
సిలావ్లో తయారయ్యే సాధారణ తీపి ఖాజా కేజీకి రూ.250, సాధారణ నమ్కీన్ ఖాజా కేజీకి రూ.300, బెల్లం ఖాజా కేజీకి రూ.300, మామిడి, చాక్లెట్ ఫ్లేవర్ల ఖాజా కేజీకి రూ.500, నెయ్యితో నమ్కీన్ ఖాజా కేజీకి రూ.1300, నెయ్యితో చక్కెర ఖాజా కేజీకి రూ.1000, నెయ్యితో చాక్లెట్, మామిడి ఫ్లేవర్ల ఖాజా కేజీకి రూ.2000 ధరలను కలిగి ఉంటాయి.
'ఖాజా' అని పేరు పెట్టింది బుద్ధుడేనట!
సిలావ్ పట్టణ వాస్తవ్యుల కథనం ప్రకారం, గౌతమ బుద్ధుడు ఒకసారి బిహార్ రాష్ట్రంలోని రాజ్గిర్ నుంచి నలందకు కాలినడకన బయలుదేరారట. ఈక్రమంలో ఆయన మార్గం మధ్యలో విశ్రాంతి కోసం సిలావ్ పట్టణంలో ఆగారట. దీంతో చాలామంది స్థానికులు ఆయనకు మిఠాయీలను బహూకరించారు. కొందరు ఆయనకు ఖాజాలను ఇచ్చారట. వాటిని తింటూ బుద్ధుడు 'ఖా జా' అని అన్నారట. హిందీ భాషలో 'ఖా జా' అంటే తిను అని అర్థం. నాటి నుంచి 52 సన్నని పొరలతో ఉండే ఈ తీపి వంటకాన్ని ఖాజా అని పిలవసాగారు.