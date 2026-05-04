ETV Bharat / bharat

బంగాల్​లో బీజేపీ భారీ విజయం వెనుక ఉన్న మాస్టర్ మైండ్స్ వీరే!

కేంద్ర నాయకత్వం నుంచి బూత్ స్థాయి కార్యకర్తల వరకు అనేక మంది నేతల కృషి- అత్యధికంగా 66 ర్యాలీలు, 63 ప్రాంతాల్లో రోడ్​ షోలు నిర్వహించిన అమిత్ షా

Assembly Elections 2026
Assembly Elections 2026 (PTI, ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 4, 2026 at 7:43 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Assembly Elections 2026 : బంగాల్​లో 15 ఏళ్ల మమతా బెనర్జీ పాలనకు బీజేపీ చెక్ పెట్టింది. తొలిసారిగా బంగాల్​లో కమలం పార్టీ పాగా వేసి చరిత్ర సృష్టించింది. అయితే కాషాయదళానికి ఈ విజయం అంత సునాయసంగా వచ్చింది కాదు. దీని వెనుక కేంద్ర నాయకత్వం నుంచి బూత్ స్థాయి కార్యకర్తల వరకు అనేక మంది నేతలు, కార్యకర్తలు కృషి దాగుంది. ముఖ్యంగా క్షేత్ర స్థాయిలో పక్కా వ్యూహంతో అడుగులు వేయడం బీజేపీకి చరిత్రాత్మక విజయాన్ని అందించింది. ఈ క్రమంలోనే బీజేపీ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించిన బంగాల్ మాస్టర్ మైండ్స్​ ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ప్రధాని మోదీ
బీజేపీ గెలుపు బాధ్యతలను ప్రధాని మోదీ తన భుజాలపై వేసుకుని విస్తృత ప్రచారం చేశారు. బంగాల్ సంప్రదాయంలో భాగమైన ఝాల్​మురి తినడంతో పాటు కాలీ మాత ఆలయాలను సందర్శించి ప్రజలను ఆకర్షించారు. మమతా బెనర్జీ లక్ష్యంగా మోదీ చేసిన భావోద్వేగ ప్రసంగాలు కాషాయ క్యాడర్‌లో ఉత్సాహాన్ని రెట్టింపు చేశాయి. అభివృద్ధి పనులతో పాటు డబుల్ ఇంజిన్​ నినాదాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడంలో విజయవంతం అయ్యారు.

బీజేపీ చాణక్య అమిత్ షా
ప్రధాని మోదీ ముఖచిత్రంతోనే బీజేపీ ప్రచారం చేసిన బంగాల్​ గెలుపులో అమిత్ షా చాణక్య వ్యూహాలు ఎంతో పని చేశాయి. బంగాల్ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తృతంగా పర్యటించారు. అత్యధికంగా 66 ర్యాలీలు, 63 ప్రాంతాల్లో రోడ్​ షోలు నిర్వహించారు. 'మిషన్ బంగాల్​'తో పార్టీ బూత్​ స్థాయి నుంచి బలోపేతం కోసం పనిచేశారు. అమిత్‌షానే స్వయంగా 152కు పైగా నియోజకవర్గాల్లోని 44,000 పోలింగ్‌ కేంద్రాల పరిధిలో జరిగిన సమావేశాలను పర్యవేక్షించారంటే బీజేపీ ఏ స్థాయిలో దృష్టిపెట్టిందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

శాంతిభద్రత, సరిహద్దుల రక్షణ విషయంలో తనదైన శైలిలో ప్రచారం చేశారు అమిత్ షా. పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన 45 రోజుల్లోనే 100% కంచె నిర్మాణం పూర్తి చేస్తామని ప్రకటించారు. ప్రతి మహిళకు నెలకు రూ.3,000 ఇస్తామని తెలిపారు. ప్రస్తుతం మమతా సర్కారు ఇస్తున్న దానికిది రెట్టింపు. గర్భిణులకు రూ.21,000, మహిళలకు ఉచిత బస్సు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో స్త్రీలకు 33శాతం రిజర్వేషన్‌, యువతకు నెలకు రూ.3,000 భృతి, పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యేవారికి ఏక మొత్తంగా రూ.15,000 మద్దతు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఇవన్నీ ఎంతగానో పనిచేశాయని రాజకీయ విశ్లేషకులు అంటున్నారు.

భూపేంద్ర యాదవ్​
బంగాల్​ గెలుపులో కీలక పాత్ర పోషించిన మరో వ్యక్తి కేంద్ర మంత్రి భూపేంద్ర యాదవ్​. ఎన్నికల నేపథ్యంలో గతేడాది బంగాల్​ ఇంఛార్జ్​గా కేంద్ర మంత్రి భూపేంద్ర యాదవ్​ను నియమించింది అధిష్ఠానం. సంస్థాగత వ్యవహరాలు, సమన్వయం చేయడంలో తెర వెనుక ఎంతో కష్టపడ్డారు. అభ్యర్థుల ఎంపిక నుంచి కూటమి ఏర్పాటు వరకు పాలుపంచుకున్నారు. ముఖ్యంగా గెలుపు గుర్రాలను గుర్తించి, తక్కువ ప్రభావం ఉన్న ప్రాంతాల్లో పార్టీని బలోపేతం చేశారు. ఎన్నికల నిర్వహణలో కూడా భూపేంద్ర యాదవ్​ కీలక పాత్ర పోషించారు.

శామిక్ భట్టాచార్య
బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు శామిక్ భట్టాచార్య ఆ పార్టీ గెలుపులో కీలక పాత్ర పోషించారు. కార్యకర్తలు, నేతల మధ్య సమన్వయంతో పాటు వ్యూహాలను అమలు చేశారు. అభ్యర్థుల ఎంపిక, బూత్​ స్థాయి సన్నద్ధత, పార్టీ సంస్థాగత వ్యవస్థ పనితీరు విషయంలో సాయం అందించారు. అటు అమిత్ షా లాంటి నేతల ప్రసంగాలను స్థానిక బంగాలీలోకి అనువాదం చేస్తూ పార్టీ సందేశాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లారు.

సువేందు అధికారి
ఒకప్పుడు మమతా బెనర్జీకి అత్యంత విశ్వసనీయుడిగా ఉన్న సువేందు అధికారి, బంగాల్​లో బీజేపీ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన దూకుడు ప్రచారం, అవినీతి, రాజకీయ హింస వంటి సమస్యలపై దృష్టి పెట్టడం, కీలక ఓటు బ్యాంకులను ఏకీకృతం చేయడానికి కృషి చేశారు. ఇంకా గత ఐదళ్ల కాలంలో ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా, అధికార టీఎంసీపై ఒత్తిడిని కొనసాగిస్తూ, క్షేత్రస్థాయిలో కార్యకర్తలను సమీకరించారు. సువేందు కేవలం ప్రచారకర్తగానే కాకుండా, బీజేపీ జాతీయ నాయకత్వానికి- బంగాల్ స్థానిక రాజకీయ వాస్తవాలకు మధ్య వారధిగా నిలిచారు.

టీఎంసీ బలాబలాలు తెలిసిన నేత
తృణమూల్‌ కాంగ్రెస్​ బలాలు, బలహీనతలు తెలిసి ఉన్న వ్యక్తి సువేందు అధికారి. దీనికి ప్రధాని మోదీ, అమిత్‌ షాల సహకారం తోడు కావడంతో ఆయన బీజేపీని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడంలో విజయం సాధించారు. తూర్పు మేదినీపూర్‌, నందిగ్రామ్‌లో సువేందు కుటుంబానికి బలమైన పట్టు ఉంది. 2026 ఎన్నికల్లో కూడా ఆయన నందిగ్రామ్‌తో పాటు మమతా బెనర్జీ బరిలో దిగిన భవానీపుర్ నుంచి పోటీ చేశారు. మమతా బెనర్జీ తరహాలోనే ఆయన తన పోరాట పంథా కొనసాగించారు. చొరబాట్లను వ్యతిరేకిస్తూనే ఈ విషయంలో టీఎంసీ ప్రభుత్వ వైఖరిని అనేక సందర్భాల్లో ఎండగట్టారు. ఈ ఎన్నికల్లో బీజేపీ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించి సీఎం పదవికి ప్రధాన పోటీదారుగా నిలిచారు. 2006లో తొలిసారి కాంథీ దక్షిణ్‌ స్థానం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందిన ఆయన, 2009, 2014లలో తమలుక్ నుంచి ఎంపీగా ఎన్నికయ్యారు.

సువేందు రాజకీయ జీవితంలో నందిగ్రామ్‌ ఉద్యమం కీలక పాత్ర పోషించింది. 2007లో నందిగ్రామ్‌లో వేలాది ఎకరాల్లో సెజ్‌ ఏర్పాటుకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన పోరాటానికి ఆయన నాయకత్వం వహించారు. నందిగ్రామ్‌తోపాటు సింగూర్‌ ఉద్యమాలు వామపక్ష ప్రభుత్వాన్ని బలహీనపరిచి, 2011లో టీఎంసీ అధికారంలోకి రావడానికి సహకరించాయి. తృణమూల్‌ సర్కారులో ఆయన వివిధ శాఖలకు మంత్రిగా పనిచేశారు. మమత ప్రధాన అనుచరుడిగా, పార్టీలో రెండో శక్తిమంతమైన నేతగా సువేందు అధికారి ఎదిగారు. ఆ తర్వాత కాలక్రమేణా మమతతో సువేందుకు విభేదాలు తీవ్రమయ్యాయి. పార్టీలో అంతర్గత రాజకీయాలు, దీదీ మేనల్లుడు అభిషేక్‌ బెనర్జీ పెత్తనం పెరగడం వంటి కారణాలతో ఆయన 2020లో టీఎంసీతో 22 ఏళ్ల అనుబంధాన్ని తెంచుకున్నారు. అదే ఏడాది అమిత్ షా సమక్షంలో బీజేపీలో చేరారు. అనంతరం 2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో నందిగ్రామ్‌లోనూ పోటీకి దిగిన సీఎం మమతా బెనర్జీని ఓడించి మరో సంచలనం సృష్టించారు.

బంగాల్​లో బీజేపీ గ్రాండ్ ఎంట్రీ- తొలిసారిగా కమలం సర్కార్- టీఎంసీ కోటను బద్దలు కొట్టిన కాషాయదళం

బంగాల్​లో రికార్డు స్థాయి పోలింగే టీఎంసీ కొంప ముంచిందా? మమత ఓటమికి కారణాలు ఇవేనా?

TAGGED:

ASSEMBLY ELECTIONS 2026
WEST BENGAL ELECTION RESULT 2026
WEST BENGAL VOTE RESULT 2026
BJP VS TMC IN WEST BENGAL
ASSEMBLY ELECTIONS 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.