భారత సైనిక శక్తి చాటేలా, రక్షణలో ఆత్మనిర్భరతకు అద్దంపట్టేలా రిపబ్లిక్ పరేడ్- ఈసారి హైలెట్స్ ఇవే!
ఫేజ్డ్ బ్యాటిల్ అరే, ఆపరేషన్ సిందూర్, హైపర్సోనిక్ మిసైళ్లు, డ్రోన్ శక్తి- 77వ గణతంత్ర దినోత్సవ కవాతులో ఆధునిక భారతం
Published : January 26, 2026 at 12:39 PM IST
Republic Day 2026 Parade : భారత సైనిక శక్తి చాటేలా, రక్షణలో ఆత్మనిర్భరతకు ప్రతీకగా ఈసారి జరిగిన గణతంత్ర దినోత్సవ కవాతు నిలిచింది. ఇప్పటి వరకు చూసిన రిపబ్లిక్ డే పరేడ్లకు భిన్నంగా, 77వ గణతంత్ర దినోత్సవ కవాతు ప్రత్యేకతను సంతరించుకొన్నది. తొలిసారి భారత సైన్యం ప్రవేశపెట్టిన ఫేజ్డ్ బ్యాటిల్ అరే ఫార్మాట్, గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ప్రదర్శించిన త్రివిధ దళాల సంయుక్త ఆపరేషన్ టేబ్లో ఆపరేషన్ సిందూర్, మొదటిసారిగా ప్రజల ముందుకు వచ్చిన హైపర్సోనిక్ గ్లైడ్ మిసైల్ నమూనాలు, ఆటోనమస్ రోబోటిక్ సిస్టమ్స్, స్వార్మ్ డ్రోన్లు ఇలా ఒకటేమిటి ఈ ఏడాది పరేడ్లో చాలా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి.
దేశ రక్షణలో భారత్ ఎంత వేగంగా ఆధునికీకరణ దిశగా ముందుకెళ్తుందో, ఆత్మనిర్భర్ భారత్ కల ఎలా నిజమవుతోందో పరేడ్ ఘనంగా చాటిచెప్పింది. సైనిక శక్తి, త్రివిధ దళాల ఐక్యత, సాంస్కృతిక వైభవం ఒకే వేదికపై కలిసిన ఈ వేడుక దేశ ప్రజల్లో నూతనోత్తాజాన్ని నింపింది. దిల్లీలోని కర్తవ్యపథ్ వేదికగా జరిగిన ఈ పరేడ్ను కోట్లాది మంది టీవీ, డిజిటల్ వేదికల ద్వారా వీక్షించారు. పరేడ్కు లెఫ్టినెంట్ జనరల్ భవ్నిష్ కుమార్ నాయకత్వం వహించగా, మేజర్ జనరల్ నవ్రాజ్ ధిల్లన్ రెండో కమాండర్గా వ్యవహరించారు. సైనిక బాండ్ల గర్జన, జాతీయ గీతాల నాదం మధ్య ప్రారంభమైన కవాతు దేశభక్తి భావాన్ని ఉప్పొంగించింది.
ఫేజ్డ్ బ్యాటిల్ అరే ఫార్మాట్
ఈ ఏడాది పరేడ్లో అత్యంత కీలక ఆకర్షణగా నిలిచింది ఫేజ్డ్ బ్యాటిల్ అరే ఫార్మాట్. ఇప్పటివరకు ఎప్పుడూ రిపబ్లిక్ డే వేదికపై చూడని విధంగా యుద్ధ భూమిలో జరిగే ప్రతి దశను వరుసగా చూపించే విధానాన్ని భారత సైన్యం తొలిసారి ప్రవేశపెట్టింది. గూఢచర్యం, శత్రు కదలికల గమనించడం, రికానిసెన్స్ నుంచి మొదలై, ప్రధాన దాడి, రక్షణ చర్యలు, మద్దతు వ్యవస్థల వరకూ యుద్ధ క్రమాన్ని ప్రత్యక్షంగా ప్రదర్శించారు. ఆధునిక యుద్ధానికి భారత సైన్యం పూర్తిస్థాయిలో సిద్ధంగా ఉందన్న సందేశం ఈ ఫార్మాట్ ద్వారా దేశానికి స్పష్టంగా వెళ్లింది.
77th #RepublicDay🇮🇳 | HIM Yodha, Bactrian Camel, Zaniskari pony, black kites (raptors) displayed during the Republic Day parade at the Kartavya Path in Delhi— ANI (@ANI) January 26, 2026
Five indigenous breed dogs-Mudhol Hound, Rampur Hound, Chippiparai, Kombai, and Rajapalayam-trained as attack and patrol… pic.twitter.com/kYgjTBKtNO
భైరవ్ కమాండోలు- రోబోటిక్ డాగ్స్
ఫేజ్డ్ బ్యాటిల్ అరేలో భాగంగా భైరవ్ లైట్ కమాండో బటాలియన్ తొలిసారి పరేడ్లో పాల్గొంది. వీరితో పాటు స్పెషల్ ఫోర్సెస్ వాహనాలు, రోబోటిక్ డాగ్స్, అన్మ్యాన్డ్ గ్రౌండ్ వెహికల్స్ ప్రజలను ఆశ్చర్యపరిచాయి. నిగ్రహ, భైరవ్, భువిరక్ష, కృష్ణ వంటి ఆటోనమస్ సిస్టమ్స్ తొలిసారి ప్రజల ముందుకు రావడం ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. యుద్ధ రంగంలో మానవ జోక్యం తగ్గించి, టెక్నాలజీ కీలక పాత్ర పోషించబోతోందన్న సంకేతాన్ని ఇవి స్పష్టంగా చూపించాయి.
తొలిసారి డ్రోన్ శక్తి మహాప్రదర్శన
స్వార్మ్ డ్రోన్లు, టెథర్డ్ డ్రోన్లు, హైబ్రిడ్ యూఏవీలు, లోయిటరింగ్ మునిషన్స్ డ్రోన్ శక్తిని ఈ స్థాయిలో ఒకేసారి ప్రజల ముందు ప్రదర్శించడం ఇదే తొలిసారి. హరోప్, మినీ హార్పీ, స్కై స్ట్రైకర్, పీస్కీపర్ వంటి లోయిటరింగ్ ఆయుధాలు యుద్ధ రంగంలో గేమ్ ఛేంజర్గా మారుతున్నాయన్న విషయాన్ని ఈ ప్రదర్శన తెలియజేసింది.
#WATCH | The marching contingent of Indian Air Force participates in #RepublicDay parade at Kartavya Path, just as Sindoor Formation - comprising two Rafales, two Sukhoi and 2 MiG 29 and one Jaguar Fighter Aircraft of the IAF flies above.— ANI (@ANI) January 26, 2026
(Video: DD) pic.twitter.com/jzKCYJXFC6
ఆపరేషన్ సిందూర్
ఈ ఏడాది పరేడ్లో మరో చారిత్రక ఘట్టం, ఆపరేషన్ సిందూర్: విక్టరీ త్రూ జాయింట్నెస్. ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ఫోర్స్ సంయుక్త ఆపరేషన్ను రిపబ్లిక్ డే వేదికపై తొలిసారి ఆవిష్కరించారు. గగనతల దాడులు, నౌకాదళ విన్యాసాలు, భూసేన దాడులు ఒకే దృశ్యంలో చూపిస్తూ త్రిసేవల ఐక్యతను శకటం ఘనంగా ప్రతిబింబించింది. మహిళలతో కూడిన ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ బృందం పాల్గొనడం మరో ప్రత్యేకత.
తొలిసారి హైపర్సోనిక్ మిసైళ్లు డీఆర్డీఓ షో
డీఆర్డీఓ ప్రదర్శన ఈసారి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. మాక్ 10 వేగంతో దూసుకెళ్లే హైపర్సోనిక్ గ్లైడ్ మిసైల్, లాంగ్ రేంజ్ యాంటీ షిప్ మిసైల్ నమూనాలు తొలిసారి ప్రజల ముందుకు వచ్చాయి. భారత్ హైపర్సోనిక్ టెక్నాలజీలోకి అడుగుపెట్టిందన్న సంకేతాన్ని ఈ ప్రదర్శన స్పష్టంగా ఇచ్చింది.
తొలిసారి అనిమల్ టెక్
హిమ్ యోధాస్ అనిమల్ కాంటింజెంట్ ఈసారి కొత్త రూపంలో దర్శనమిచ్చింది. బాక్ట్రియన్ ఒంటెలు, జాన్స్కర్ పోనీలు, రాప్టర్స్, దేశీ శునకాలకు బుల్లెట్ప్రూఫ్ గేర్, కెమెరాలు, జీపీఎస్ అమర్చిన విధానం తొలిసారి ప్రదర్శించారు. సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో జంతువులు కూడా హైటెక్ సైనికులుగా మారుతున్నాయన్న విషయం ఈ దృశ్యం తెలియజేసింది.
77th #RepublicDay🇮🇳 | T-90 Bhishma tank, Arjun Mk I Main Battle Tank, followed by Nag Missile System (TRACKED) MK-2 on the Kartavya Path, during the Republic Day Parade— ANI (@ANI) January 26, 2026
(Source: DD) pic.twitter.com/fXXte7ZJjk
సాంస్కృతిక వైభవంలో కూడా కొత్తదనం
భిన్నత్వంలో ఏకత్వం థీమ్తో వంద మంది కళాకారులు దేశవ్యాప్తంగా వాడుకలో ఉన్న వాద్యాలతో ప్రత్యేక ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు. 2,500 మంది కళాకారులతో జరిగిన వందే మాతరం – ది ఎటర్నల్ రెజొనెన్స్ ఆఫ్ భారత్ భారీ నృత్య ప్రదర్శన ఇప్పటివరకు ఎప్పుడూ లేని స్థాయిలో ఆకట్టుకుంది. దేశభక్తిని మరింత ఉప్పొంగించింది. 17 రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు, 13 కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖల 30 టేబ్లోలు సంస్కృతి, వారసత్వం, ఆత్మనిర్భరత, పాలనలో పురోగతిని చూపించాయి.
గగనతల విన్యాసాల్లో కూడా!
29 విమానాలతో జరిగిన ఫ్లై పాస్ట్ ఈసారి ప్రత్యేక రికార్డుగా నిలిచింది. రఫేల్, సుఖోయ్–30 ఎంకేఐ, మిగ్–29, జాగ్వార్తో పాటు పీ–8ఐ, సీ–295 వంటి వ్యూహాత్మక విమానాలు ఒకేసారి గర్జించాయి. నాలుగు మి–17 హెలికాప్టర్లు పూలవర్షం కురిపిస్తూ వేడుకలకు శుభారంభం ఇచ్చాయి.
#WATCH | #RepublicDay2026 | The Tri Services tableau of the Indian Defence Forces depicts Operation Sindoor: Victory Through Jointness, symbolising the collective strength, unity, and integration of the Indian Army, Navy, and Air Force in safeguarding national sovereignty.— ANI (@ANI) January 26, 2026
The… pic.twitter.com/qTEldPlSo7
చరిత్రగా మిగిలిన పరేడ్
మొత్తానికి, ఈ ఏడాది గణతంత్ర దినోత్సవ కవాతు మొదటిసారి అనే మాటకు అర్థం చెప్పింది. సైనిక రంగంలో సాంకేతిక విప్లవం, త్రిసేవల ఐక్యత, స్వదేశీ శక్తి, సాంస్కృతిక వైభవం అన్నింటినీ ఒకే వేదికపై చూపించిన ఈ పరేడ్ భారత చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయింది. భవిష్యత్ యుద్ధాలకు భారత్ సిద్ధమైందన్న గట్టి సందేశంతో ప్రపంచానికి భారత శక్తిని చాటిచెప్పిన కవాతు, దేశ ప్రజల్లో అపూర్వ విశ్వాసాన్ని నింపుతూ జరిగింది.