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ఈ పెళ్లి ఎలాగూ జరగదంటూ నెల ముందే ఫ్రెండ్​కు సియా మెసేజ్- కేతన్ అగర్వాల్ హత్య కేసులో మరో ట్విస్ట్

పుణె రియల్టర్ కేతన్ అగర్వాల్ హత్య కేసులో కీలక పరిణామం- పెళ్లి జరగదని స్నేహితురాలికి ముందే మెసేజ్ చేసిన సియా గోయల్- మరోవైపు గుండెపోటుతో మరణించిన కేతన్ అగర్వాల్ తాత

Ketan Agarwal Murder Case
Ketan Agarwal Murder Case ((ETV Bharat))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 5, 2026 at 11:21 AM IST

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Ketan Agarwal Murder Case : మహారాష్ట్ర పుణెకు చెందిన రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి కేతన్ అగర్వాల్ హత్య కేసు దర్యాప్తులో రోజుకో కొత్త విషయం వెలుగులోకి వస్తోంది. తాజాగా నిందితురాలు సియా గోయల్ హత్యకు దాదాపు నెల రోజుల ముందే తన స్నేహితురాలికి 'ఈ పెళ్లి జరగదు' అంటూ స్నాప్‌చాట్‌లో మెసేజ్ చేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ మెసేజ్- హత్యకు చాలా కాలం ముందే కుట్ర పన్నినట్లు అనుమానాల్ని బలపరుస్తోందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఇదే సమయంలో కేతన్ తాత దేవీచంద్ అగర్వాల్ గుండెపోటుతో మృతి చెందడం కుటుంబంలో మరో విషాదాన్ని మిగిల్చింది.

మే నెలలోనే స్నాప్‌చాట్ మెసేజ్
పోలీసుల సమాచారం ప్రకారం మే నెలలో సియా గోయల్ తన స్నేహితురాలికి స్నాప్‌చాట్‌లో ఒక సందేశం పంపింది. నవంబరులో ఉదయ్‌పూర్‌లో జరగాల్సిన వివాహానికి అతిథుల టికెట్లు బుక్ చేయడానికి ఆధార్ కార్డ్ కాపీ పంపాలని కోరుతూ ఒక మెసేజ్ చేసింది. 'పెళ్లికి టికెట్లు బుక్ చేయడం కోసం నీ ఆధార్ కార్డు ముందు, వెనుక ఫొటోలు పంపు. ఈ పెళ్లి ఎలాగూ జరగదు. అయినా పంపు.' అని సియా మెసేజ్ చేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. అప్పటికే కేతన్ కుటుంబం- బంధువులు, స్నేహితుల ప్రయాణ ఏర్పాట్ల కోసం అతిథుల పేర్లు, ఆధార్ వివరాలు సేకరిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. సియా తరఫున బంధువుల వివరాలు కూడా అడిగినట్లు చెప్పారు.

స్నేహితురాలిని విచారించనున్న పోలీసులు
ఇక ఈ స్నాప్‌చాట్ సందేశం నిజమైనదేనా అనే విషయాన్ని పోలీసులు సాంకేతికంగా పరిశీలిస్తున్నారు. అలాగే సియా స్నేహితురాల్ని విచారించి- కేతన్ హత్య గురించి ముందే తెలుసా?, సియా పెళ్లి జరగదని ఎందుకు చెప్పింది?, తన ప్లాన్ విషయాన్ని సియా ఎప్పుడైనా చెప్పిందా? అనే అంశాలపై సమాచారం సేకరించనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

అసలు ఈ కేసు ఏంటి?
కేతన్ అగర్వాల్ హత్య కేసులో 20 ఏళ్ల సియా గోయల్, 22 ఏళ్ల చేతన్ చౌదరిని పోలీసులు గత నెలలో అరెస్ట్ చేశారు. దర్యాప్తు ప్రకారం జూన్ 18న పుణె సమీపంలోని లోహ్‌గడ్ కోటకు కేతన్ అగర్వాల్‌ను తీసుకెళ్లారు. అక్కడ లోయలోకి తోసి హత్య చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అనంతరం ప్రమాదవశాత్తు కిందపడిపోయినట్లు చిత్రీకరించే ప్రయత్నం చేసినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. పోలీసుల కథనం ప్రకారం సియాకు ఈ పెళ్లి చేసుకోవడం ఇష్టం లేకపోయినా కుటుంబ సభ్యుల ఒత్తిడి వల్లే వివాహానికి అంగీకరించినట్లు అనుమానిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే హత్యకు ప్లాన్ చేసినట్లు భావిస్తున్నారు. కేసు పురోగతిలో భాగంగా సియా గోయల్, చేతన్ చౌదరి ఫోన్ సంభాషణలు, చాట్స్ సహా ఇతర కీలక డేటాను సేకరిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం వీరిద్దరూ పోలీసుల కస్టడీలోనే ఉన్నారు.

హత్యకు ముందు రిహార్సల్?
దర్యాప్తులో భాగంగా పోలీసులు కీలక ఆధారాలు సేకరిస్తున్నారు. గురువారం రోజు పుణెలోని లుల్లానగర్ ప్రాంతానికి సియా గోయల్‌ను తీసుకెళ్లి, అక్కడ హత్య ప్రణాళికకు సంబంధించిన రిహార్సల్ జరిగినట్లు భావిస్తున్న ప్రదేశాన్ని పోలీసులు ఇప్పటికే పరిశీలించారు. హత్య జరిగిన రోజు సియా గోయల్ వేసుకున్న దుస్తుల్ని వారి ఇంటి నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మరోవైపు బుధవారం రోజు చేతన్ చౌదరిని లోహ్‌గడ్ కోటకు తీసుకెళ్లి కేతన్ బరువుతో సమానమైన డమ్మీ సహాయంతో ఘటనను రీక్రియేట్ చేశారు. నేరం ఎలా జరిగిందో అధికారులు పరిశీలించారు. సియా తండ్రి ప్రవీణ్ గోయల్ మాట్లాడుతూ పోలీసులు తమ ఇంటికి వచ్చినప్పటికీ తనను ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడగలేదన్నారు. 'పోలీసులు సుమారు 30 నుంచి 45 నిమిషాల పాటు ఇంట్లో తనిఖీలు నిర్వహించారు. నా ఆరోగ్యం బాగోలేదు. ఈ కేసుపై మాట్లాడే పరిస్థితిలో లేను. పోలీసులు నన్ను ఏం ప్రశ్నించలేదు.' అని తెలిపారు.

కేతన్ తాత గుండెపోటుతో మృతి
మరోవైపు ఈ కేసు దర్యాప్తు కొనసాగుతుండగానే కేతన్ అగర్వాల్ తాత దేవీచంద్ అగర్వాల్ (71) శనివారం రాత్రి గుండెపోటుతో మృతి చెందారు. కుటుంబ సభ్యుల ప్రకారం కేతన్ మరణం తర్వాత ఆయన తీవ్ర మనోవేదనకు గురయ్యారు. కొద్ది రోజులుగా ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతుండగా గుండెపోటుతో కన్నుమూశారు. దీంతో ఇప్పటికే కేతన్ చనిపోయిన బాధలో ఉంటే మరో విషాదం నెలకొంది.

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