యుద్ధం ఎఫెక్ట్: మళ్లీ పాతరోజులు- LPGకి ప్రత్యామ్నాయంగా కిరోసిన్- రేషన్ షాపుల్లో పంపిణీకి యోచన!

భారత్‌లో ఎల్‌పీజీ కొరతతో తెరపైకి కిరోసిన్- 8 ఏళ్ల తర్వాత తొలిసారిగా రాష్ట్రాలకు కిరోసిన్ కోటా పెంపు- అదనంగా 40వేల కిలోలీటర్ల కిరోసిన్‌ కేటాయింపు- రిటైల్ దుకాణాలు, రేషన్ షాపుల ద్వారా పంపిణీకి యోచన

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 15, 2026 at 1:51 PM IST

Kerosene As LPG Alternative : ఇరాన్, అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం ప్రభావం భారత ఇంధన రంగంపై స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. వాణిజ్య ఎల్‌పీజీ సిలిండర్ల సప్లైలో సవాళ్లు ఎదురవుతున్నాయని స్వయంగా కేంద్ర ప్రభుత్వమే ఒప్పుకుంటోంది. ఇక ఇళ్లకు సప్లై అయ్యే ఎల్‌పీజీ వంటగ్యాస్ ధర పెరిగింది. ఈ సిలిండర్ల డెలివరీలో జాప్యం జరుగుతోందని ప్రజలు అంటున్నారు. పశ్చిమాసియా యుద్ధం ఇప్పటికిప్పుడు ముగిసే పరిస్థితి కనిపించడం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర సర్కారు ఎల్‌పీజీకి ప్రత్యామ్నాయంగా మళ్లీ కిరోసిన్‌ను రంగంలోకి దించుతోంది. కిరోసిన్‌పై ఇచ్చే సబ్సిడీని 2021 ఏప్రిల్ 1 నుంచి పూర్తిగా ఎత్తివేసిన కేంద్రం, ప్రస్తుత ఇంధన సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు యూటర్న్ తీసుకుంది. రాష్ట్రాలకు రెగ్యులర్‌గా ఇచ్చే 1 లక్ష కిలోలీటర్లకు అదనంగా మరో 40వేల కిలోలీటర్ల కిరోసిన్‌ను కేటాయిస్తున్నట్లు శనివారం కేంద్ర చమురుశాఖ వెల్లడించింది. రాష్ట్రాలకు కిరోసిన్ కోటాను పెంచడం దాదాపు 8 ఏళ్ల తర్వాత ఇదే తొలిసారి. రిటైల్ దుకాణాలు, రేషన్ షాపుల ద్వారా కిరోసిన్‌ పంపిణీకి యోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

కిరోసిన్ రహిత తొలి నగరాలు, రాష్ట్రాలివే!
గతంలో మనదేశంలోని రేషన్ షాపులలో కిరోసిన్‌ను రాయితీ ధరపై విక్రయించేవారు. అప్పట్లో ఇది ఇంటింటి ఇంధనంగా ఉండేది. ఆనాడు రాష్ట్రాలకు సప్లై చేసే కిరోసిన్‌‌‌పై కేంద్ర ప్రభుత్వం భారీ రాయతీలను ఇచ్చేది. ఈక్రమంలో 2012లో దేశ రాజధాని దిల్లీని కిరోసిన్ రహితంగా మార్చే లక్ష్యంతో 'దిల్లీ: ఏ కిరోసిన్ ఫ్రీ సిటీ స్కీమ్'ను ప్రారంభించారు. 2014 జూన్ 17 నాటికి భారతదేశంలోనే మొదటి కిరోసిన్ రహిత నగరంగా దిల్లీ మారింది. 2016 ఏప్రిల్ నాటికి ఈ లిస్టులోకి చండీగఢ్ చేరింది. 2017 ఏప్రిల్ 1 నాటికి దేశంలోనే మొదటి కిరోసిన్ రహిత రాష్ట్రంగా హరియాణా అవతరించింది.

ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల యోజనతో పెనుమార్పు
ఈ నేపథ్యంలో కేంద్రంలోని మోదీ సర్కారు దేశంలో ఎల్‌పీజీ వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు 2016 మేలో ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల యోజన (PMUY) స్కీంకు శ్రీకారం చుట్టింది. దీని ద్వారా 2023-24 నాటికి దేశంలోని 13 రాష్ట్రాలు కిరోసిన్ రహితంగా మారాయి. మరోవైపు 2016 నుంచి ప్రతి 15 రోజులకు ఒకసారి కిరోసిన్ ధరను కేంద్ర సర్కారు స్వల్పంగా (లీటరుకు 25 పైసలు) పెంచుతూ వచ్చింది. దీంతోపాటు కిరోసిన్‌పై రాష్ట్రాలకు ఇచ్చే రాయితీని 2020 ఫిబ్రవరి నాటికి దాదాపు సున్నాకు చేర్చింది. 2021 ఏప్రిల్ 1 నుంచి కిరోసిన్‌పై ఇచ్చే సబ్సిడీని పూర్తిగా ఎత్తివేసింది. హైదరాబాద్ వంటి మెట్రో నగరాల్లో 2017 జూన్ 1 నుంచే కిరోసిన్ సరఫరాను ఆపేశారు.

మళ్లీ కిరోసిన్ స్టవ్ కొనాలా?
ఎల్‌పీజీ గ్యాస్ కొరత నేపథ్యంలో మళ్లీ పాత రోజులు రాబోతున్నాయి. రేషన్ షాపుల ద్వారా కిరోసిన్‌ను పంపిణీ చేసేందుకు కేంద్ర సర్కారు రంగం సిద్ధం చేస్తోంది. రేషన్ కార్డుదారులకు నెలకు సుమారు అర లీటర్ నుంచి ఒక లీటర్ వరకు కిరోసిన్ ఇచ్చే అవకాశం ఉందనే అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి. ఇది అత్యవసర సమయాల్లో వాడుకోవడానికే సరిపోతుంది. ప్రస్తుతం చాలామంది ఇళ్లలో కిరోసిస్ స్టవ్‌లే లేవు. అలాంటప్పుడు కిరోసిన్‌ను ఎందుకు తీసుకుంటారు? అంటే, ఒకవేళ వంటగ్యాస్ సప్లైలో జాప్యం జరిగితే వినియోగించడానికి! రేషన్ షాపుల ద్వారా కిరోసిన్‌ను పంపిణీ చేయబోయేది, ప్రజల అత్యవసర ఇంధన అవసరాలను తీర్చేందుకు మాత్రమే. కేవలం కొన్నివారాల కోసం కొత్త కిరోసిన్ స్టవ్‌ను కొనడం అనేది పేద, దిగువ మధ్యతరగతి వర్గాల ప్రజలకు ఆర్థిక భారంగా మారుతుంది. ప్రస్తుత పరిస్థితిని అదునుగా చేసుకొని మార్కెట్‌లో ఆ స్టవ్‌లను అధిక ధరలకు విక్రయించే ప్రయత్నాలు జరగొచ్చు. ఒకవేళ ఇంట్లో పాత స్టవ్‌ ఉంటే, తాత్కాలికంగా దాన్నే రిపేర్ చేయించుకొని వాడుకోవడం బెటర్.

కిరోసిన్ వాడకం- ప్రతికూల ప్రభావాలివే!
వంట అవసరాలకు కిరోసిన్ వాడటం వల్ల పర్యావరణంపై, మానవ ఆరోగ్యంపై తీవ్రమైన ప్రభావాలు పడతాయి. కిరోసిన్ పొగలో ఉండే పాలిసైక్లిక్ ఆరోమాటిక్ హైడ్రోకార్బన్స్ (PAHs) వంటి విషపూరిత రసాయనాలు శరీరంలోకి చేరి డీఎన్‌ఏను దెబ్బతీస్తాయి. దీనివల్ల అన్నవాహిక, కడుపు, ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుందని అనేక పరిశోధనల్లో గుర్తించారు. కిరోసిన్ స్టవ్‌లు, ముఖ్యంగా వత్తి స్టవ్‌లు సరిగ్గా మండనప్పుడు "బ్లాక్ కార్బన్" లేదా మసిని విడుదల చేస్తాయి. ఇది పరిసరాల్లోని గాలి నాణ్యతను దెబ్బతీస్తుంది. వంటగదిలో కిరోసిన్ వాడకం వల్ల విడుదలయ్యే రేణువులు ఇంటి లోపలి గాలిని విషపూరితం చేస్తాయి. కిరోసిన్ నుంచి వెలువడే బ్లాక్ కార్బన్ వాతావరణంలో వేడిని గ్రహించడంలో కార్బన్ డయాక్సైడ్ కంటే శక్తివంతమైంది.

హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లకు తాత్కాలిక వెసులుబాట్లు
ఎల్‌పీజీ కొరత నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం గృహ వినియోగ గ్యాస్‌ పంపిణీకి తొలి ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది. దీంతో కమర్షియల్ గ్యాస్ సరఫరాను భారీగా తగ్గించేసింది. ఈ పరిస్థితుల్లో హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లకు ప్రభుత్వం పలు తాత్కాలిక వెసులుబాట్లు కల్పించింది. వంట తయారీ అవసరాలకు బొగ్గు, బయోమాస్, ఆర్‌డీఎఫ్ పెల్లెట్ల వినియోగానికి అనుమతులు ఇచ్చింది.

