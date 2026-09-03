సోషల్ మీడియా దయ- 10 ఏళ్ల తర్వాత కుటుంబం చెంతకు యువకుడు- ఫ్యామిలీ ఫుల్ హ్యాపీ!
పదేళ్ల క్రితం ఇంటి నుంచి అదృశ్యమైన యువకుడు- సోషల్ మీడియా పుణ్యామా అని మళ్లీ ఇంటికి చేరువ- సంబరపడిపోయిన కుటుంబ సభ్యులు
Published : September 3, 2026 at 11:56 AM IST
Man Reunited With Family After 10 Years : సోషల్ మీడియా వల్ల కొన్ని అనార్థాలు ఉన్నా, సక్రమంగా వినియోగించుకుంటే దాని వల్ల ఉపయోగాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇదే విషయం కేరళలో రుజువైంది. పదేళ్ల క్రితం ఇంటి నుంచి తప్పిపోయిన ఓ యువకుడు మళ్లీ తన సొంత గూటికి చేరడానికి సోషల్ మీడియా కారణమైంది. ఇంతకీ ఆ యువకుడు ఇంటి నుంచి ఎందుకు అదృశ్యమయ్యాడు? ఇన్నాళ్లు ఎక్కడ ఉన్నాడు? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం పదండి.
17 ఏళ్ల వయసులో మిస్సింగ్
ఝార్ఖండ్ రాష్ట్రం సాహిబ్గంజ్ జిల్లా నారాయణ్పుర్కు చెందిన యాసిన్ షేక్ పదేళ్ల క్రితం ఇంటి నుంచి అదృశ్యమయ్యాడు. అప్పటికి యాసిన్ వయసు 17 ఏళ్లు. దీంతో అతడి కుటుంబం తీవ్ర బాధలో మునిగిపోయింది. తన ఆత్మీయులకు దూరమైన యాసిన్ చివరికి కోజీకోడ్ జిల్లాలోని చెరువాడికి చేరుకున్నాడు. మాటలు సరిగ్గా రాకుండా ఒంటరిగా తిరుగుతున్న యాసిన్ను గమనించిన స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఆ తర్వాత పోలీసులు యాసిన్ను వెల్లిమడుకున్నులోని పుణ్యభవన్కు (ప్రభుత్వ పునరావాస కేంద్రం) తరలించారు. అక్కడే యాసిన్ ఆరేళ్లు ఉన్నాడు. 2023 సెప్టెంబర్లో పూనూరులోని కరుణాతీరం క్యాంపస్లో ఉన్న ప్రతీక్ష భవన్ మారాడు. అక్కడ అతడ్ని అందరూ ముద్దుగా రషీద్ అని పిలుచుకునేవారు.
పంద్రాగస్టు వీడియో వైరల్
ఆగస్టు 15న కరుణాతీరం క్యాంపస్లో జరిగిన స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా యాసిన్ జీవితంలో ఒక అద్భుతమైన మలుపు చోటుచేసుకుంది. ఈ వేడుకలను హెల్త్ కేర్ ఫౌండేషన్, కాలికట్ సైబర్ సిటీ రోటరీ క్లబ్ సంయుక్తంగా నిర్వహించాయి. స్వీట్లు పంచడానికి క్యాంపస్కు వచ్చిన ములకుపెట్టి స్టార్టప్ సభ్యులు ఈ వేడుకల్లోని కొన్ని సహజమైన క్షణాలను తమ కెమెరాలలో బంధించారు. వాటిలో యాసిన్ తన స్నేహితుడితో కలిసి చిరునవ్వులు చిందిస్తూ నడుస్తున్న వీడియో ఒకటి ఉంది. ఈ వీడియోను 'స్వేచ్ఛా చిరునవ్వు' (స్మైల్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్) అనే క్యాప్షన్తో సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. సోషల్ మీడియా వేదికల్లో ఈ వీడియో వైరల్ అయ్యింది.
ఈ వైరల్ వీడియోను యాసిన్ బంధువులలో ఒకరు చూశారు. ఆ వీడియోలో ఉన్నది యాసినేనని గుర్తుపట్టారు. దీంతో యాసిన్ను తిరిగి తన కుటుంబంతో కలిపే ప్రక్రియ మొదలైంది. సోషల్ మీడియా ద్వారా లభించిన వివరాలను ఉపయోగించి అధికారులు, ప్రతీక్షా భవన్ నిర్వాహకులు యాసిన్ కుటుంబాన్ని సంప్రదించారు. ఆ తర్వాత యాసిన్ గుర్తింపును ధ్రువీకరించేందుకు అతడి కుటుంబ సభ్యులు గుర్తింపు పత్రాలను, ఇతర వివరాలను ప్రతీక్షా భవన్కు సమర్పించారు. దీంతో తన ఇంటికి, స్వగ్రామానికి చేరువయ్యేందుకు యాసిన్కు మార్గం సుగమమైంది. కరుణాతీరం క్యాంపస్లో జరిగే వీడ్కోలు కార్యక్రమం అనంతరం యాసిన్ తన కుటుంబంతో కలిసి గురువారం (సెప్టెంబర్ 3) ఝార్ఖండ్లోని తన స్వగ్రామానికి బయలుదేరనున్నాడు.
కుమారుడిని మళ్లీ చూసేలోపే కన్నుమూసిన తల్లి
యాసిన్ కోసం ఏళ్ల తరబడి అతడి కుటుంబం వెతికింది. పోలీసులకు సైతం ఫిర్యాదు చేసింది. అయితే తన కుమారుడు తిరిగి వస్తాడని ఏళ్లపాటు ఆశతో ఎదురుచూసిన యాసిన్ తల్లి నూర్ఫుల్ 2023లో చనిపోయింది. తన కొడుకు కేరళలో క్షేమంగా ఉన్నాడనే విషయం తెలియకుండానే ఆమె కన్నుమూసింది. అయితే యాసిన్ తండ్రి సోహ్రాబ్ షేక్ తన కుమారుడి రాకపట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేశాడు. అలాగే యాసిన్ తోబుట్టువులు కూడా ఇన్నేళ్ల తర్వాత తమ సోదరుడు ఇంటికి మళ్లీ రానుండడంతో ఆనందంలో తేలిపోయారు.
యాసిన్ను తిరిగి ఇంటికి తీసుకురావడానికి అతడి కుటుంబం కేరళకు బయలుదేరింది. అవసరమైన అధికారిక ప్రక్రియలు పూర్తైన తర్వాత యాసిన్ దాదాపు పదేళ్ల తర్వాత తన స్వగృహానికి చేరుకోనున్నాడు. యాసిన్ను తన కుటుంబంతో తిరిగి కలిపేందుకు హెల్త్ కేర్ ఫౌండేషన్ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ బషీర్ పూనుర్, ప్రధాన కార్యదర్శి సీకేఏ సమీర్ , ప్రతీక్ష భవన్ ఛైర్మన్ టీఎం అబ్దుల్ హకీమ్, హెల్త్ కేర్ ఫౌండేషన్ సీఓఓ నవాజ్, సూపరింటెండెంట్ పార్వతి, ఆర్ఎంఓ ఫర్సిన్ అహ్మద్ తీవ్రంగా కృషి చేశారు.
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