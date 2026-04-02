'పట్టభద్రులందరికీ ఉద్యోగాలు, యువతకు వడ్డీ లేని రుణాలు'- కేరళ LDF మేనిఫెస్టో రిలీజ్

కేరళం అసెంబ్లీ ఎన్నికల మేనిఫెస్టో విడుదల చేసిన అధికార, విపక్ష కూటములు- ఓటర్లపై వరాల జల్లు!

Published : April 2, 2026 at 11:41 AM IST

Keralam LDF- UDF Manifesto 2026 : కేరళం 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో అధికార ఎల్​డీఎఫ్- విపక్ష యూడీఎఫ్ కూటములు తమతమ మేనిఫెస్టోను విడుదల చేశాయి. కోజికోడ్​లో నిర్వహించిన ఎన్నికల కార్యక్రమం నుంచి ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్ తమ కూటమి లెఫ్ట్‌ డెమోక్రటిక్‌ ఫ్రంట్‌ ఎన్నికల మేనిఫెస్టో ప్రకటించారు. మొత్తం 60 పాయింట్లతో రెండు వాల్యూమ్​లుగా డాక్యుమెంట్​ను విడుదల చేశారు. ఉద్యోగాల్లో 50 శాతం మహిళలకు, సంక్షేమం, అభివృద్ధే అజెండాగా ముందుకెళ్తున్నట్లు సీఎం పేర్కొన్నారు. మహిళా సాధికారతకు తమ పార్టీ ప్రాధాన్యతను కొనసాగిస్తుందని, ఈ సందర్భంగా కుటుంబశ్రీ పాత్రను ముఖ్యమంత్రి విజయన్ ప్రముఖంగా ప్రస్తావించారు.

ఎల్​డీఎఫ్ మేనిఫెస్టోలో కీలక అంశాలు

  • సంక్షేమ పింఛన్లు రూ. 3,000కు పెంపు
  • వృద్ధులకు, మంచానపడిన రోగులకు మెరుగైన సంరక్షణ
  • ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరంలో 60,000 మంది యువతకు ఉపాధి కల్పించడమే లక్ష్యం
  • రాష్ట్రంలోని పట్టభద్రులందరికీ ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని హామీ
  • యువతను వ్యాపారాల్లో ప్రోత్సహించేందుకు వడ్డీ లేని రుణాల మంజూరు
  • 50 శాతం ఉద్యోగాలను మహిళలకు కేటాయిుంపు
  • ఐదేళ్లలో పారిశ్రామిక రంగంలో రెండు లక్షల కోట్ల పెట్టుబడి
  • సార్వత్రిక ఆరోగ్య సంరక్షణ పథకం - అపరిమిత వైద్య ప్రయోజనాలు అందించడం
  • పౌరసత్వ చట్టంపై ఉన్న ఆందోళనలను పరిష్కరించడానికి నివాసయోగ్యతా కార్డుల జారీ
  • పాత్రికేయుల సంక్షేమ నిధి - పాత్రికేయులకు పింఛను
  • ఐదేళ్లలో శబరిమల మాస్టర్ ప్లాన్ పూర్తి
  • ఇడుక్కి, వయనాడ్, కాసరగోడ్, కుట్టనాడ్ మరియు తీర ప్రాంతాలకు ప్రత్యేక ప్యాకేజీలు కొనసాగింపు
  • తిరువనంతపురం, కోజికోడ్‌ నగరాల్లో మెట్రో
  • KSRTCలో జీతభత్యాలు, పెన్షన్లకు సంబంధించిన సంస్కరణల అమలు
  • అన్ని రేషన్ దుకాణాలను 'K స్టోర్స్'గా మార్చే ప్రణాళిక
  • ప్రతి వార్డులోనూ 'ఫిట్‌నెస్ సర్కిల్స్' ఏర్పాటు. ప్రతీ ఇంటి నుంచి 30 నిమిషాల పరిధిలో ఒక ఆటస్థలం, పార్కు లేదా జిమ్ ఏర్పాటు
  • విద్యుత్ రంగంలో ప్రస్తుతం ఉన్న 1003 మెగావాట్ల సౌర విద్యుత్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని, 2030 నాటికి 4,000 నుంచి 5,000 మెగావాట్లకు పెంచడమే లక్ష్యం
  • ఉద్యానవన పంటలకు నూతన కార్యాచరణ ప్రణాళిక- పాల ఉత్పత్తిలో స్వయం సమృద్ధి

మరోవైపు, కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని విపక్ష కూటమి యూడీఎఫ్ కూడా ఓటర్లపై వరాల జల్లు కురిపించింది. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం, సంక్షేమ పింఛన్లను రూ. 3,000కు పెంచడం, కాలేజీలకు వెళ్లే విద్యార్థినిలకు నెలకు రూ. 1,000 ఆర్థిక సహాయం అందించడం వంటి హామీలను ఇచ్చింది. ఈ మేరకు గురువారం కాంగ్రెస్ నాయకుడు వీడీ సతీసన్ తమ మేనిఫెస్టోను ప్రకటించారు. ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు.

యూడీఎఫ్ మేనిఫెస్టో కీలక అంశాలు

  • మహిళలకు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణాలు
  • సంక్షేమ పింఛన్లను రూ. 3,000కు పెంపు
  • రాష్ట్రంలో ప్రతి కుటుంబానికి రూ. 25 లక్షల బీమా పథకం
  • చిన్న వ్యాపారులకు రూ. 5 లక్షల వడ్డీ లేని రుణం
  • వయనాడ్‌లో గిరిజన విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పాటు
  • ఆశా, అంగన్‌వాడీ కార్మికుల వేతనాల సవరణ
  • కళాశాలల్లో ర్యాగింగ్‌ను అరికట్టడానికి 'సిద్ధార్థ్ ర్యాగింగ్ నిరోధక చట్టం'
  • మత్స్యకారుల కోసం ఒక ప్రత్యేక ఉప-ప్రణాళికను అమలు
  • మత్స్యకారులకే సముద్రంపై హక్కులు దక్కేలా చూడడం
  • చేపల వేట పడవలు, ఆటో- టాక్సీ కార్మికులకు ఇంధన రాయితీ
  • డయాలసిస్‌ చికిత్స పూర్తిగా ఉచితం
  • వృద్ధ మహిళల కోసం అంగన్‌వాడీ నమూనాలో అమ్మవాడి పథకం
  • మహిళలు, పిల్లల ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం షీ హాస్పిటల్స్
  • దివ్యాంగులకు సామాజిక భద్రతా పింఛనులో అదనంగా 25 శాతం అందించడం

త్రిముఖ పోటీ
కాగా, పినరయి విజయన్ నేతృత్వంలోని వామపక్ష కూటమి వరుసగా మూడోసారి అధికారం దక్కించుకోవాలని ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. ఇక పదేళ్ల నిరీక్షణకు తెరదించి ఈసారి ఎలాగైనా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయాలని కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూడీఎఫ్ ఉవ్విళ్లూరుతోంది. ఇటీవల తిరువనంతపురం కార్పొరేషన్ విజయంతో జోష్​లో ఉన్న బీజేపీ ఈ ఎన్నికల్లో మెరుగైన ప్రదర్శన చేయాలని ఆశిస్తోంది. 140 అసెంబ్లీ స్థానాలున్న కేరళలో ఒకే విడతగా ఈనెల 9న ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. మే 04న ఫలితాలు వెల్లడించనున్నారు.

