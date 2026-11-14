"మైనర్ల వయోపరిమితిని 16 ఏళ్లకు తగ్గించాలి"- చట్ట సవరణలకు కేరళ హైకోర్టు కీలక సూచన!
Kerala HC On Juvenile Age Limit : మైనర్ల వయసు పరిమితిని 18 నుంచి 16ఏళ్లకు తగ్గించేలా చట్టాల్లో మార్పులు పరిశీలించాలని కేరళ హైకోర్టు సూచించింది. 16ఏళ్లకే పిల్లల్లో మెచ్యూరిటీ కనిపిస్తోందని అభిప్రాయపడింది.
Published : November 14, 2026 at 8:55 PM IST
నేరాలకు పాల్పడే మైనర్లకు (జువైనల్స్) సంబంధించిన చట్టాల్లో మార్పులు తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉందని కేరళ హైకోర్టు అభిప్రాయపడింది. ప్రస్తుతం పిల్లలు 16 ఏళ్ల వయసుకే తగినంత పరిణతి (మెచ్యూరిటీ) సాధిస్తున్నారని పేర్కొంది. ఈ క్రమంలో చట్టంతో విభేదించే బాలల వయసు పరిమితిని 16 ఏళ్లకు తగ్గించేలా చట్టసభలు తగిన సవరణలు చేయాలని సూచించింది. ఈ క్రమంలోనే మైనర్ల వయసు పరిమితి 18 నుంచి 16 ఏళ్లకు తగ్గించే అంశాన్ని చట్టసభలు పరిశీలించాలని తెలిపింది.
మద్యం విక్రయాలు, సరఫరా, వినియోగంపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ కొల్లంకు చెందిన వినోద్ విక్రమన్ పిళ్లై దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై విచారణ సందర్భంగా కోర్టు ఈ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేసింది. 23 ఏళ్ల లోపు వారికి మద్యం విక్రయించకుండా, సరఫరా చేయకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని, అలాంటి వారు మద్యం సేవించడాన్ని కూడా అరికట్టాలని పిటిషనర్ కోరగా జస్టిస్ ఏ. భదరుద్దీన్ పై వ్యాఖ్యలు చేశారు.
మద్యం మత్తులో రోడ్డు ప్రమాదం
ఇటీవల నెడుంబస్సేరిలో జరిగిన ఒక ఘోర రోడ్డు ప్రమాదాన్ని పిటిషనర్ కోర్టు దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. ఆ ఘటనలో 18 ఏళ్ల ఓ యువకుడు మద్యం మత్తులో తన మినీ కూపర్ కారుతో స్కూటర్ను ఢీకొట్టిన ఘటనలో ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇక ప్రమాదానికి సంబంధించి ఇప్పటివరకు జరిగిన దర్యాప్తులో ఘటనకు ముందు నిందితుడికి ఎర్నాకులంలోని పలు బార్లలో మద్యం అందించినట్లు తేలింది. దీనికి సంబంధించి అబ్కారీ చట్టం కింద ఎక్సైజ్ శాఖ ఇప్పటికే మూడు బార్లపై కేసులు కూడా నమోదు చేసింది. ఈ నేపథ్యంలోనే కేసులో ప్రధాన నిందితుడైన సుహైల్ సజీవ్కు మద్యం సరఫరా చేశారన్న ఆరోపణలపై మూడు బార్ల మేనేజింగ్ డైరెక్టర్లను పిటిషనర్ ఈ కేసులో ప్రతివాదులుగా చేర్చారు. వీరితో పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, విజిలెన్స్ అండ్ యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరో డైరెక్టర్, ఎక్సైజ్ కమిషనర్లను కూడా ప్రతివాదులుగా పేర్కొనడం గమనార్హం.
ఇక్కడ కేరళ అబ్కారీ యాక్ట్, 1077లోని సెక్షన్ 15A, 15B లను పాటించలేదని పిటిషన్లో ఆరోపించారు. ఈ సెక్షన్ల ప్రకారం 23 ఏళ్ల లోపు వారికి మద్యం అందకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత ఎక్సైజ్ అధికారులపై, లైసెన్స్ పొందిన బార్ యజమానులపై ఉందని తెలిపారు. లైసెన్స్ పొందిన ప్రాంగణాలలో మైనర్లకు విరివిగా మద్యం అందించడం ఆ విధిని నిర్లక్ష్యం చేయడమేనని పిటిషనర్ తరఫున న్యాయవాది జయకృష్ణన్ వాదించారు. ఈ పిటిషన్ను విచారించిన న్యాయస్థానం 16 ఏళ్ల వయసుకే పిల్లల్లో అవగాహన, పరిపక్వత పెరుగుతోందని, ఎన్నో మార్పులు కనిపిస్తున్నాయని అభిప్రాయపడింది. ప్రస్తుత పిల్లలు, జువైనల్స్కు సంబంధించిన నిబంధనల్లో తగిన సవరణలు చేయాల్సిన సమయం వచ్చిందని పేర్కొంది. వారి వయసు పరిమితిని 16 ఏళ్లకు తగ్గించేలా చట్టాల్లో మార్పులు తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉందని నొక్కిచెప్పింది.
"కొంత కాలంగా ఇలాంటి ఘటనలు ఎన్నో వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. అందుకే ఈ పిటిషన్పై లోతుగా విచారణ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అంతేకాకుండా ఈ రోజుల్లో పిల్లలు 16 ఏళ్ల వయస్సు చేరుకునేసరికి తగినంత పరిణతి కనబరుస్తున్నారు. ఈ ధోరణిని దృష్టిలో ఉంచుకొని 'జువైనల్స్ అలాగే చట్టంతో విభేదించే బాలలకు' సంబంధించిన చట్టాల్లో వయసు పరిమితిని 16 ఏళ్లకు తగ్గించేలా శాసన సభలు తగిన సవరణలు చేయడానికి ఇదే సరైన సమయం."
- జస్టిస్ ఎ. భదరుద్దీన్, కేరళ హైకోర్టు జడ్జి
ఎక్సైజ్ కమిషనర్కు ఆదేశాలు
మద్యం మత్తులో జరిగే ప్రమాదాల నుంచి ప్రజల్ని రక్షించడానికి 'కేరళ అబ్కారీ చట్టం' నిబంధనలు సమర్థంగా అమలవుతున్నాయా లేదా అంశంపైనా హైకోర్టు దృష్టి సారించింది. ప్రజల భద్రతకు ముప్పు కలగకుండా మద్యం విక్రయాలు, సరఫరాపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నారో వివరించాలని, నిబంధనల్ని మరింత కఠినంగా అమలు చేయాలని కోర్టు ఈ సందర్బంగా ఎక్సైజ్ కమిషనర్ను ఆదేశించింది. ఈ చట్టం అమలు కోసం జారీ చేసిన ఆదేశాలు, వాటిని మరింత సమర్థవంతంగా అమలు చేయడానికి సూచనలతో కూడిన నివేదికను కోర్టుకు సమర్పించాలని ఆదేశించింది. అనంతరం తదుపరి విచారణను కేరళ హైకోర్టు నవంబర్ 24వ తేదీకి వాయిదా వేసింది.