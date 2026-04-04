'ధర్మదామ్'​లో ఎన్నికల హీట్​- హ్యాట్రిక్​పై సీఎం విజయన్​ గురి- ఈసారి కష్టపడాల్సిందేనా?

వామపక్షాల కంచుకోట ధర్మదామ్​లో ఆసక్తికర పోరు- LDF- UDFతోపాటు రేసులోకి బీజేపీ- పోటీ తీవ్రమవుతున్న వేళ హ్యాట్రిక్​పై పినరయి విజయన్ దృష్టి

BJP K Ranjith (L), P Vijayan (C) and UDF Abdul Rasheed ((Source: K Ranjth/X, File Photo/ANI and Abdul Rasheed/Facebook))
Published : April 4, 2026 at 6:54 PM IST

Dharmadam Election Highligts : కేరళం అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ అందరి దృష్టి 'ధర్మదామ్' నియోజకవర్గంపైనే నెలకొంది. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్ మూడోసారి ఇక్కడి నుంచి పోటీలో ఉండడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం. గతంలో 2016, 2021లో ఈ స్థానంలో పోటీ చేసి గెలిచిన ఆయన మూడోసారి విజయఢంకా మోగించి నయా చరిత్ర సృష్టించాలని భావిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ధర్మదామ్ విశేషం ఏంటి? విజయన్ ప్రత్యర్థులెవరు? ఎవరి అవకాశాలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం!

వామపక్షాల కంచుకోట!
2008లో ధర్మదామ్ అసెంబ్లీ​ నియోజకవర్గం ఏర్పడింది. ఇది కేరళలోని కన్నూర్ జిల్లాలో ఉంది. ఈ నియోజరవర్గంలో ఎనిమిది పంచాయతీలు ఉన్నాయి. 2011లో ఈ స్థానానికి తొలిసారి ఎన్నికలు జరగ్గా, అప్పుడు ఎల్​డీఎఫ్​ (లెఫ్ట్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్) అభ్యర్థి కేకే నారాయణన్​ గెలుపొందారు. అప్పటి నుంచి ధర్మదామ్​కు మూడుసార్లు ఎన్నికలు జరగ్గా మూడుసార్లు కూడా లెఫ్ట్​ పార్టీనే విజయం సాధించింది. యూడీఎఫ్ (యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్) ఇక్కడ ఒక్కసారి కూడా నెగ్గలేకపోయింది. అలా గత 15ఏళ్లుగా ఈ నియోజకవర్గం​ లెఫ్ట్ వింగ్​​ పార్టీలకు కంచుకోటగా నిలుస్తోంది.

హ్యాట్రిక్​పై గురి!
2016లో విజయన్ ఈ స్థానంలో ఎల్​డీఎఫ్​ తరఫున తొలిసారి పోటీ చేశారు. అప్పుడు ​తన ప్రత్యర్థి మంబారమ్ దివాకరణ్ (కాంగ్రెస్​)పై 36 వేలకు పైచిలుకు ఓట్ల మెజార్టీ సాధించి ముఖ్యమంత్రి పీఠంపై కూర్చున్నారు. ఇక రెండోసారి 2021లో పోటీ చేసిన విజయన్ బంపర్ మెజార్టీలో జయకేతనం ఎగురవేశారు. ఈసారి సీ రఘునాథ్ (కాంగ్రెస్)పై 50వేలకుపై మెజార్టీతో నెగ్గారు. ఇప్పుడు మరోసారి ఇక్కడ్నుంచే పోటీలో నిలిచిన ఆయన హ్యాట్రిక్​పై కన్నేశారు.

రిటర్నింగ్ అధికారికి నామినేషన్ పత్రాలు సమర్పిస్తున్న సీఎం పినరయి విజయన్ (Source : ETV Bharat)

సానుకూల అంశాలు
ఈ నియోజకవర్గం లెఫ్ట్ పార్టీలకు కంచుకోటగా ఉండడం ఎల్​ఢీఎఫ్​కు సానుకూలాంశం. అలాగే గత చరిత్ర వామపక్షాలకు అనుకూలంగా ఉండడం, విజయన్ స్వయంగా సీఎం అభ్యర్థి కావడం కూడా కలిసొచ్చేదే. ఇక గత పదేళ్లలో తమ ప్రభుత్వం చేసిన సంక్షేమం, ఇప్పుడు కొత్తగా మేనిఫెస్టోలో ప్రకటించిన అంశాలే ప్రధానంగా అధికార ఎల్​డీఎఫ్​ ముందుకెళ్తోంది. ఇక దేశంలో సీపీఐ (మార్క్సిస్ట్)లో అత్యంత ప్రభావితమైన నాయకులలో ఒకరిగా పేరున్న విజయన్ పనితీరుకు ఈ నియోజకవర్గం ఫలితాన్ని ఒక కొలమానంగా రాజకీయ విశ్లేషకులు చూస్తున్నారు!

ప్రత్యర్థుల ఆశలు!
సీఎం విజయన్​ను ఢీ కొట్టేందుకు కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూడీఎఫ్ నుంచి వీపీ అబ్దుల్ రషీద్ బరిలో నిలిచారు. ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటింగ్, స్థానికంగా ఉన్న సమస్యలు, యువత నిరుద్యోగం అనే అంశాలపై ఆశలు పెట్టుకుంది. మరోవైపు, బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్​డీఏ కే రంజిత్​ను తమ అభ్యర్థిగా ఖరారు చేసింది. డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ అనే నినాదాన్ని ఎన్​డీఏ ముందుకు తీసుకువెళ్తోంది.

మోదీ, పినరయి విజయన్, రాహుల్ గాంధీ (Source : ETV Bharat (File Photos))

త్రిముఖ పోటీ!
అయితే ధర్మదామ్ అనగానే ఎల్​డీఎఫ్- యూడీఎఫ్​ మధ్య పోటీనే ఉండేది. కానీ ఈసారి బీజేపీ రేస్​లోకి దూసుకొచ్చింది. ఇటీవల తిరువనంతపురం కార్పోరేషన్ ఎన్నికల్లో నెగ్గడం, 2024 లోక్​సభ ఎన్నికల్లో ఎన్​డీఏ తొలిసారి ఎంపీ సీటు కైవసం చేసుకోవడంతో బీజేబీ కూడా ఈ స్థానంపై ఆశలు పెట్టుకుంది. ఆ పార్టీ వరుసగా మూడు ఎన్నికల్లో ఓటు శాతం పెంచుకుంటూ వస్తోంది. ఈసారి ఎలాగైనా నెగ్గాలని పట్టుదలతో ఉంది. ఇందుకోసం జాతీయ స్థాయి నాయకులు ఇప్పటికే ప్రచారంలో పాల్గొంటున్నారు.

ఇక ఈసారి ఎలాగైనా ఎల్​డీఎఫ్​ను దెబ్బ కొట్టి ధర్మదామ్​లో తమకూ స్థానం ఉందని చూపించాలని యూడీఎఫ్ ఆచితూచి అడుగులు వేస్తోంది. ఈ పరిణామాలు చూస్తుంటే, గతంలో కంటే పోటీ ఇప్పుడు భిన్నంగా ఉండనుందని అర్థమవుతోంది. ఇక్కడి నుంచి విజయన్ రెండుసార్లు ఈజీగా నెగ్గినప్పటికీ ఈసారి ఈసారి త్రిముఖ పోటీ ఉందనడంలో సందేహం లేదు. శబరిమల బంగారం అంశం, మైనారిటీల ఓటు బ్యాంక్ కీలకం కానుంది.

మరిన్ని విశేషాలు

  • ఈ నియోజకవర్గంలో శాంతియుతంగా పోలింగ్ ప్రక్రియను నిర్వహించేందుకు ఎన్నికల సంఘం పటిష్ఠ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
  • ఈసీ ప్రకారం, ఈ నియోజకవర్గంలో మొత్తం 1,84,844 ఓటర్లు ఉన్నారు.
  • ఇందులో అత్యధికంగా మహిళలు 99,179 మంది ఉండగా, పురుషులు 85,665 ఉన్నారు.
  • 140 సీట్లు ఉన్న కేరళంలో ఈనెల 9న ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. మే 4న ఫలితాలు వెల్లడి కానున్నాయి.

మైనారిటీలపై దాడి చేస్తున్న వారితో కేరళ సీఎం విజయన్‌కు సంబంధాలు: రాహుల్ గాంధీ

UDF, LDFల దోపిడీలతో ప్రజలు విసిగిపోయారు- ఈసారి కేరళలో కొత్త ప్రభుత్వం : మోదీ

