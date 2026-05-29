ఇకపై విద్యార్థినులకు ప్రతినెలా 3 పీరియడ్స్ సెలవులు- మహిళలకు 6నెలలపాటు ప్రసూతి లీవ్స్
అసంఘటిత రంగాల్లో పనిచేసే మహిళలకు జీతంతో కూడిన 6 నెలల ప్రసూతి సెలవులు- కేరళలో యూడీఎఫ్ గవర్నమెంట్ పాలసీ డిక్లరేషన్
Published : May 29, 2026 at 3:14 PM IST
Menstrual Leave For Kerala Girls : కేరళలో చదువుకునే అమ్మాయిలకు ప్రతినెలా మూడు రోజులపాటు పీరియడ్స్ (రుతుక్రమం) సెలవులు ఇవ్వాలని కేరళ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. అలాగే అసంఘటిత రంగాల్లో పనిచేసే మహిళలకు జీతంతో కూడిన 6 నెలల ప్రసూతి (మెటర్నిటీ) సెలవులు అమలు చేయాలని నిశ్చయించింది.
కేరళ 16వ అసెంబ్లీ మొదటి సమావేశాల సమయంలో ఆ రాష్ట్ర గవర్నర్ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ అర్లేకర్ ప్రసంగిస్తూ కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. కొత్తగా ఏర్పడిన వీడీ సతీశన్ ప్రభుత్వం రాష్ట్ర అసలు ఆర్థిక పరిస్థితిని ప్రజల ముందు ఉంచుతుందని పేర్కొన్నారు. ఇందుకోసం త్వరలోనే పూర్తి వివరాలతో కూడిన ఒక శ్వేతపత్రం విడుదల చేస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇందులో భాగంగానే విద్యార్థినులకు ప్రతి నెలా 3 రోజుల రుతుక్రమ సెలవులు, అసంఘటిత రంగంలోని మహిళలకు 6 నెలల ప్రసూతి సెలవుల నిర్ణయాన్ని ప్రకటించారు.