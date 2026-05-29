ఇకపై విద్యార్థినులకు ప్రతినెలా 3 పీరియడ్స్ సెలవులు- మహిళలకు 6నెలలపాటు ప్రసూతి లీవ్స్

అసంఘటిత రంగాల్లో పనిచేసే మహిళలకు జీతంతో కూడిన 6 నెలల ప్రసూతి సెలవులు- కేరళలో యూడీఎఫ్ గవర్నమెంట్​ పాలసీ డిక్లరేషన్​

Published : May 29, 2026 at 3:14 PM IST

Menstrual Leave For Kerala Girls : కేరళలో చదువుకునే అమ్మాయిలకు ప్రతినెలా మూడు రోజులపాటు పీరియడ్స్ (రుతుక్రమం)​ సెలవులు ఇవ్వాలని కేరళ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. అలాగే అసంఘటిత రంగాల్లో పనిచేసే మహిళలకు జీతంతో కూడిన 6 నెలల ప్రసూతి (మెటర్నిటీ) సెలవులు అమలు చేయాలని నిశ్చయించింది.

కేరళ 16వ అసెంబ్లీ మొదటి సమావేశాల సమయంలో ఆ రాష్ట్ర గవర్నర్ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ అర్లేకర్​ ప్రసంగిస్తూ కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. కొత్తగా ఏర్పడిన వీడీ సతీశన్​ ప్రభుత్వం రాష్ట్ర అసలు ఆర్థిక పరిస్థితిని ప్రజల ముందు ఉంచుతుందని పేర్కొన్నారు. ఇందుకోసం త్వరలోనే పూర్తి వివరాలతో కూడిన ఒక శ్వేతపత్రం విడుదల చేస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇందులో భాగంగానే విద్యార్థినులకు ప్రతి నెలా 3 రోజుల రుతుక్రమ సెలవులు, అసంఘటిత రంగంలోని మహిళలకు 6 నెలల ప్రసూతి సెలవుల నిర్ణయాన్ని ప్రకటించారు.

