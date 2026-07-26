ఈటీవీ భారత్ ఎఫెక్ట్- ఒకేలా ఉన్న కవలలకు ఆధార్ కార్డులు జారీ!
ఆధార్ కార్డుల జారీ కోసం తీవ్ర ఇబ్బందులు- వార్తా కథనం ప్రచురితంతో జిల్లా యంత్రాంగం స్పందించి!
Published : July 26, 2026 at 6:15 PM IST
Kerala Twins Aadhaar Issue : కవలలుగా జన్మించిన పిల్లల ముఖకదలికలు, హావభావాలు, చూపులు దాదాపు ఒకేలా ఉంటాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో వాటితో ప్లెస్ ఉన్నా, మరికొన్ని చోట్ల ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయి. ఓ చోట అదే జరిగింది. కవలలుగా జన్మించిన ఇద్దరు సోదరులకు ఆధార్ కార్డ్లో బయోమెట్రిక్ సమస్య తలెత్తింది. ఆధార్ కోసం ధరఖాస్తు చేసుకుని రెండేళ్లు గడిచినా అది రాక తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. స్కాలర్షిప్, ఉన్నత విద్య అవసరాలకు ఆధార్ తప్పనిసరి కావడంతో ఇబ్బందులు మరింత తీవ్రమయ్యాయి. దీంతో బాధితులు తమ సమస్యను ఆ ప్రాంత వార్డ్ మెంబర్కు చెప్పగా ఆయన 'ఈటీవీ భారత్' దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. దీంతో వార్తా కథనం ప్రచురితం కావడంతో జిల్లా యంత్రాంగం స్పందించింది. ఫలితంగా రెండేళ్లుగా సమస్యతో సతమతమౌతున్న వారికి మంచి ఉపశమనం లభించింది.
ఆధార్ కోసం ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ
వివరాల్లోకి వెళితే, కేరళకు చెందిన శ్యామ్, జ్యోతి దంపతులకు కవల పిల్లలు జన్మించారు. వీరు తలవడి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో 7వ తరగతి చదువుతున్నారు. చిన్నప్పటి నుంచి విద్యాబ్యాసం బాగానే సాగుతూ వచ్చినా కొద్దిరోజులకు వీరికి కొన్ని సమస్యలు ఎదురయ్యాయి. అయితే, పాఠశాల సంబంధిత పత్రాలు, ఉన్నత విద్యలో ప్రవేశాలు, ప్రభుత్వ ఉపకార వేతనాలకు ఆధార్ తప్పనిసరి కావడంతో ఆ కుటుంబం అనేక చోట్ల ప్రయత్నించినప్పటికీ ఫలితం రాలేదు. రెండు సంవత్సరాల క్రితమే ఆధార్కోసం దరఖాస్తు చేసినప్పటికీ సాంకేతిక కారణాల వల్ల కార్డులు జారీ కాలేదు.
కలెక్టర్కు ఫిర్యాదు చేయడంతో
అయితే, జులై 14న 'ఈటీవీ భారత్' ఈ సమస్యపై ప్రత్యేక కథనాన్ని ప్రసారం చేసింది. దీనిని గమనించిన తలవడి గ్రామ పంచాయతీ సభ్యుడు అజిత్ కుమార్ పిషారత్, ఆలప్పుజ జిల్లా కలెక్టర్కు ఫిర్యాదు చేశారు. అనంతరం, జిల్లా యంత్రాంగం జోక్యంతో తిరువనంతపురంలోని ఆధార్ ప్రాంతీయ కార్యాలయం ఆ కుటుంబాన్ని సంప్రదించి, తదుపరి చర్యలను చేపట్టింది. ప్రాంతీయ కార్యాలయం సూచించినట్లుగా, ఆ కుటుంబం 'అక్షయ కేంద్రం'ను సందర్శించి, అవసరమైన దరఖాస్తులు, పత్రాలను సమర్పించింది. వాటిని పరిశీలించి ప్రక్రియను వేగంగా పూర్తి చేయడంతో, రెండేళ్లుగా ఉన్న సాంకేతిక సమస్యలు పరిష్కారమయ్యాయి. అలాగే, ఆ పిల్లలిద్దరికీ ఆధార్ కార్డులు అందాయి. దీంతో ఆ కుటుంబం ఆనందం వ్యక్త పరిచింది.
"వారు కవలలు కావడం వల్ల, ఆధార్ వివరాలను దరఖాస్తు చేసినప్పుడు నా బయోమెట్రిక్స్నే ఉపయోగించాం. సాధారణంగా కవలల ఆధార్ను అప్డేట్ చేసేటప్పుడు తల్లి, తండ్రి ఇద్దరి బయోమెట్రిక్స్ను ఉపయోగించి దరఖాస్తు చేయాలి. కానీ మాకు ఈ విషయం తెలియకపోవడంతో, వారిద్దరి దరఖాస్తులు రద్దయ్యాయి. అనంతరం, నా బయోమెట్రిక్స్ను ఉపయోగించి పెద్ద కుమారుడి ఆధార్ను సరిచేయగలిగాం. కానీ, రెండో బిడ్డ విషయంలో తండ్రి స్వయంగా హాజరైతేనే సమస్య పరిష్కారమవుతుందని అధికారులు మాకు చెప్పారు. ఆ సమయంలో తండ్రి ఊరిలో లేకపోవడంతో ఆ సమస్య పరిష్కారం కాలేదు. ఆధార్ ప్రక్రియల గురించి పెద్దగా అవగాహన లేకపోయినా, రెండేళ్లుగా దీని కోసం మేము ఎంతో ప్రయత్నించాం. తండ్రి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఆధార్ను సరిచేయడానికి మళ్లీ ప్రయత్నించాం, కానీ అప్పటికీ పని పూర్తి కాలేదు. చివరకు వార్డు సభ్యుని ద్వారా మీడియాకు సమాచారం అందించడంతో ఈ సమస్యకు పరిష్కారం దొరికింది" అని పిల్లల తెలిపారు. సమయానికి స్పందించి సహాయం చేసినందుకు సంబంధిత అధికారులకు ఆ కుటుంబం కృతజ్ఞతలు తెలియజేసింది. కాగా, దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో కవల పిల్లలకు ఆధార్ కార్డుల జారీలో ఇలాంటి బయోమెట్రిక్ ఆలస్యాలు జరుగుతున్నట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. సాంకేతిక లోపాల కారణంగా పౌరులకు సేవలను నిరాకరించకూడదని ఇటీవలే న్యాయస్థానాలు స్పష్టం చేసినప్పటికీ, క్షేత్రస్థాయిలో శాశ్వత పరిష్కారం ఇంకా లభించాల్సి ఉంది.
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