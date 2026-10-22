ప్రపంచ వేదికపై కేరళ ప్రకృతి అందాలు- ITB ఆసియాలో మెరిసిన టూరిజం మోడల్
అంతర్జాతీయ ట్రావెల్ ట్రేడ్ ఫెయిర్ ఐటీబీ ఆసియా 2026 సింగపూర్లో జరిగింది. తమ రాష్ట్ర ప్రత్యేకతల గురించి కేరళ పర్యటక మంత్రి ప్రపంచానికి పరిచయం చేశారు.
Published : October 22, 2026 at 4:36 PM IST
kerala Minister on ITB Asia 2026 : అంతర్జాతీయ పర్యటక రంగంలో కేరళకు మరింత గుర్తింపు తీసుకురావడంతో పాటు, విదేశీ పర్యటకులను పెంచే దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తోంది. అందులో భాగంగా సింగపూర్లో నిర్వహించిన అంతర్జాతీయ ట్రావెల్ ట్రేడ్ ఫెయిర్ ఐటీబీ ఆసియా 2026లో కేరళ తన పర్యటక ప్రత్యేకతలను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసింది. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న కేరళ పర్యటక, సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రి పీసీ విష్ణునాథ్ తన అనుభవాలను సామాజిక మాధ్యమం ఫేస్బుక్ ద్వారా పంచుకున్నారు. అంతర్జాతీయ పర్యటక రంగ ప్రముఖులతో నేరుగా చర్చలు జరపడం, కొత్త భాగస్వామ్యాలకు అవకాశాలను అన్వేషించడం ఈ పర్యటనలో ముఖ్యమైన అంశాలని తెలిపారు.
'ప్రకృతి అందాలు, సుసంపన్నమైన సాంస్కృతిక వారసత్వం విధానాలు కేరళ పర్యటక రంగానికి ప్రధాన ఆకర్షణలు. వీటిని ప్రపంచానికి సమర్థవంతంగా పరిచయం చేయడం ద్వారా, మరింత మంది అంతర్జాతీయ పర్యటకులను ఆకర్షించే లక్ష్యంతో కేరళ ఈ ఐటీబీ ఆసియా 2026 ప్రదర్శనలో పాల్గొంది. ప్రపంచ పర్యటక మార్కెట్లో కేరళకు ఉన్న అవకాశాలను విస్తృతంగా పరిచయం చేసేందుకు ఈ ప్రదర్శన దోహదపడింది. వివిధ దేశాలకు చెందిన పర్యటక రంగ ప్రముఖులతో చర్చలు జరపడం ద్వారా రాష్ట్రానికి కొత్త సంబంధాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఆసియా-పసిఫిక్ ప్రాంతంలో అతిపెద్ద పర్యాటక వాణిజ్య ప్రదర్శనల్లో ఒకటైన ఈ కార్యక్రమంలో కేరళకు ప్రాతినిధ్యం లభించడం ముఖ్యమైన పరిణామం. కేరళ పర్యటక రంగానికి ఆయుర్వేదం మరో ప్రధాన ఆకర్షణ. ఈ ప్రత్యేకతలను అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో మరింత విస్తృతంగా ప్రచారం చేయడం ద్వారా విదేశీ సందర్శకుల రాక పెరుగుతూనే ఉంటుంది' అని పీసీ విష్ణునాథ్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.