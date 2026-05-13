కేరళ టు లక్షద్వీప్ 'సీప్లేన్' సర్వీస్- ట్రయల్ రన్ సక్సెస్

కేరళ, లక్షద్వీప్‌ల మధ్య అనుసంధానాన్ని బలోపేతం చేసే దిశగా అడుగులు- సీప్లేన్ తొలి ట్రయల్ రన్ విజయవంతం- మూడు రోజుల పాటు జరగనున్న ట్రయల్ రన్స్

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 13, 2026 at 5:39 PM IST

Kerala to Lakshadweep Seaplane : కేరళ, లక్షద్వీప్ మధ్య ప్రయాణ సంబంధాలలో కీలక ఘట్టం చోటుచేసుకుంది. కొచ్చిలో కేరళ, లక్షద్వీప్‌లను కలిపే సీప్లేన్ సర్వీసుల ట్రయల్ రన్‌‌ విజయవంతంగా పూర్తైంది. కొచ్చిలో సీప్లేన్ తన ప్రయోగాత్మక ల్యాండింగ్, టేకాఫ్‌లను సక్సెస్‌ఫుల్‌గా బుధవారం పూర్తి చేసింది. ఈ క్రమంలో పర్యాటక రంగానికి, ద్వీపవాసుల ప్రయాణ సౌకర్యాలకు ఇదొక కీలక పురోగతిగా భావిస్తున్నారు. అలాగే కేరళ, లక్షద్వీప్‌ల అనుసంధానాన్ని మెరుగుపరచడానికి, ద్వీప పర్యాటకానికి కొత్త ఊపునివ్వడానికి దీన్నొక కీలక చర్యగా చెబుతున్నారు.

12 ట్రయల్ రన్స్
ఈ తొలి సీప్లేన్ ట్రయల్ రన్ ప్రధాన లక్ష్యం ప్రాంతీయ విమానయాన కార్యకలాపాల సాధ్యాసాధ్యాలను అంచనా వేయడం, తద్వారా కొచ్చి, లక్షద్వీప్‌లోని వివిధ ద్వీపాల మధ్య శాశ్వత, ప్రత్యక్ష సీప్లేన్ సర్వీసుల అనుసంధానానికి పునాది వేయడమే. ఈ మిషన్ కోసం స్కైహోప్ ఏవియేషన్ లిమిటెడ్ యాజమాన్యంలోని ఇరవై సీట్ల ట్విన్ ఓటర్ సీప్లేన్‌ను ఉపయోగించారు. ఈ విమానం నీటిపైనా, భూమిపైనా ల్యాండింగ్, టేకాఫ్ అయ్యే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. మొత్తం మూడు రోజుల (మే 13 నుంచి ప్రారంభం) పాటు 12 ట్రయల్ రన్స్ జరగనున్నాయి. ఈ ప్రయోగాలు ప్రధానంగా రెండు మార్గాలలో జరుగుతాయి. మొదటి మార్గం కొచ్చి- అగట్టి- కల్పేని- కవరట్టిలను కలుపుతుంది. రెండో మార్గం కొచ్చి- కదమ్మత్- కిల్తాన్- అగట్టిని కలుపుతుంది. ఈ మార్గాలు లక్షద్వీప్‌లోని వివిధ ద్వీపాలకు ప్రయాణ సమయాన్ని తగ్గించడంలో, మరిన్ని ద్వీపాలను విమాన సేవల పరిధిలోకి తీసుకురావడంలో సహాయపడతాయని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షిస్తున్న సీఐఏఎల్
డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ (డీజీసీఏ), లక్షద్వీప్ అధికారులు, ఎయిర్‌పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియాతో సహకారంతో కొచ్చి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్‌పోర్టు లిమిటెడ్ (సీఐఏఎల్) ఈ సీప్లేన్ ట్రయల్ రన్స్ కార్యకలాపాలను సమన్వయం చేస్తోంది. సీఐఏఎల్ గ్రౌండ్ హ్యాండ్లింగ్, భద్రతా ఏర్పాట్లు, ఇతర సాంకేతిక సహాయాన్ని అందిస్తోంది.

టూరిజానికి మేలు
కాగా, ఈ సీప్లేన్ ప్రాజెక్ట్ లక్షద్వీప్ సమగ్ర అభివృద్ధిపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. కేరళ, లక్షద్వీప్ మధ్య ప్రయాణ సమయాన్ని గణనీయంగా తగ్గించడం ద్వారా ఈ సేవ పర్యాటక రంగాన్ని పునరుజ్జీవింపజేస్తుందని యోచిస్తున్నారు. అలాగే వైద్య అత్యవసర పరిస్థితులలో ద్వీపవాసులు కొచ్చికి వచ్చేందుకు వేగవంతమైన రవాణాను అందిస్తుందని అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఈ సీప్లేన్ ప్రాజెక్టు ఆర్థికాభివృద్ధికి కూడా మార్గం సుగమం చేస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఈ మెరుగైన రవాణా అనుసంధానం స్థానిక వ్యాపారాలను బలోపేతం చేస్తుందని, అలాగే కొత్త ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టిస్తుందని చెబుతున్నారు.

ఇదొక కీలక ముందడుగు : సీఐఏఎల్
కేరళ, లక్షద్వీప్‌ల మధ్య సంబంధాలను బలోపేతం చేయడానికి, అలాగే ఒక సుస్థిర రవాణా వ్యవస్థను నిర్మించడానికి ఈ ప్రయోగాత్మక సేవను కొచ్చి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్‌పోర్టు లిమిటెడ్ ఒక కీలకమైన ముందడుగుగా పరిగణిస్తోంది. ఈ ట్రయల్ రన్స్ విజయవంతమైతే భవిష్యత్తులో ఈ ప్రాంతంలో మరింత విస్తృతమైన సీప్లేన్ సేవలు ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. కొచ్చి నుంచి లక్షద్వీప్‌కు నడిచే షిప్‌ల సంఖ్య తగ్గడంతో ఆ దీవుల్లో నివసించే ప్రజలు తీవ్రమైన ప్రయాణ సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. మిగతా ట్రయల్ రన్స్ సక్సెస్ అయి సీప్లేన్ సేవలు అందుబాటులోకి వస్తే లక్షద్వీప్ వాసులకు రవాణా సమస్యలు తీరిపోనున్నాయి. దీంతో ఆ ద్వీపవాసులకు భారీ ఊరట లభించనుంది.

మొదటి సీప్లేన్ సర్వీస్ ఎక్కడంటే?
దేశంలో మొట్టమొదటి సీప్లేన్ సర్వీస్ గుజరాత్‌లో 2020లో ప్రారంభమైంది. సబర్మతి నదిలో ఏర్పాటు చేసిన సీప్లేన్ సేవలను సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ జయంతి సందర్భంగా అదే ఏడాది అక్టోబర్ 31న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించారు. అనంతరం నర్మదా నదిపై ఏర్పాటైన సర్దార్ సరోవర్ ప్రాజెక్టు వద్ద నిర్వహించే జాతీయ ఐక్యతా పరేడ్‌లో పాల్గొన్నారు. పర్యాటకానికి మరింత ప్రోత్సాహం అందించేందుకు ఈ సీప్లేన్ సర్వీసులను తీసుకొచ్చారు.

