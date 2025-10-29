ETV Bharat / bharat

దివ్యాంగులకు డ్యాన్స్ నేర్పిస్తున్న టీచర్- పదేళ్లుగా 'స్పెషల్' డ్యాన్స్ పాఠాలు

పదేళ్లుగా దివ్యాంగులకు డ్యాన్స్ పాఠాలు- సహనానికి మారుపేరుగా సుమతీ టీచర్- వైకల్యాన్ని మరిచి, డ్యాన్స్ చేసేలా విద్యార్థులు సమాయత్తం

Dance Lessons To Specially Abled Students
Dance Lessons To Specially Abled Students (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 29, 2025 at 8:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Dance Lessons To Specially Abled Students : 'అంధత్వం, చెవుడు, ఆటిజం, మెదడు పక్షవాతం లాంటి సమస్యలుండే పిల్లలకు టీచింగ్ చేయడం చాలా కష్టం' అని చెబుతుంటే విని ఆమె మనసు కుమిలిపోయింది. అలాంటి దివ్యాంగులకూ అవలీలగా బోధన చేయొచ్చని నిరూపించాలని మనసున్న ఆ మహిళామణి సంకల్పించారు. అందరినీ అబ్బురపరిచేలా అనతికాలంలోనే ఆ సంకల్పాన్ని సాకారం చేసి చూపించారు. గత పదేళ్లలో ఎంతోమంది 'ప్రత్యేక సామర్థ్యం కలిగిన పిల్లల'కు సుమతీ కాదంబరి టీచర్ జానపద నృత్యాలను నేర్పించారు. సహనం, నిబద్ధత కలిగిన టీచర్లు ఎలాంటి శిష్యులనైనా మెరికల్లా తీర్చిదిద్దగలరని నిరూపించారు. ఆమె స్ఫూర్తిదాయక పయనంపై 'ఈటీవీ భారత్' కథనమిది.

తొలుత సాంగ్- ఆ తర్వాతే డ్యాన్స్
ఈ దివ్యాంగ విద్యార్థుల వయసు పదేళ్ల నుంచి 25 ఏళ్ల దాకా ఉంటుంది. కానీ వాళ్లందరి మానసిక స్థితి చిన్నపిల్లల స్థాయిలో ఉంది. అలాంటి 'స్పెషల్లీ ఏబుల్డ్' విద్యార్థులకూ ఓపిగ్గా సుమతీ టీచర్ డ్యాన్స్ స్టెప్పులు నేర్పిస్తున్నారు. కేరళలోని కన్నూర్ జిల్లా ఆంథూర్‌లో ఉన్న స్నేహ తీరం బడ్స్ స్కూల్‌‌‌కు చెందిన విద్యార్థులకు ఈవిధంగా డ్యాన్స్ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు. సుమతీ టీచర్ తొలుత ఈ స్టూడెంట్స్‌తో కలిసి ఒక సాంగ్‌ను పాడుతారు. అనంతరం ఆ సాంగ్‌కు డ్యాన్స్ చేయడాన్ని, స్టెప్ బై స్టెప్‌గా నేర్పుతారు. టీచర్ చెప్పే డ్యాన్స్ స్టెప్‌లను కొందరు విద్యార్థులు, కొద్దిసేపటికే మర్చిపోతుంటారు. ఇంకొందరు విద్యార్థులు టీచర్ చెప్పేది వెంటనే అర్థం చేసుకోలేక తడబడుతుంటారు. మరికొందరు స్టూడెంట్స్, కొన్ని డ్యాన్స్ స్టెప్పులు వేసి అలసిపోతుంటారు. అయినా అస్సలు కసురుకోకుండా, ఎంతో ఓపికతో ఈ విద్యార్థులందరికీ డ్యాన్స్ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు సుమతీ టీచర్.

Dance Lessons To Specially Abled Students
విద్యార్థులకు డ్యాన్స్ నేర్పిస్తున్న టీచర్ సుమతి (ETV Bharat)

ప్రతీ స్టెప్ నుంచి అపరిమిత ఆనందం
ప్రస్తుతం స్నేహ తీరం బడ్స్ స్కూల్‌‌‌కు చెందిన 15 మంది 'స్పెషల్లీ ఏబుల్డ్' విద్యార్థులకు సుమతీ టీచర్ డ్యాన్స్ నేర్పుతున్నారు. వారికి కేరళ జానపద నృత్య రూపకం 'ఒప్పన'తో పాటు గ్రూప్ డ్యాన్స్, సోలో డ్యాన్స్‌లను నేర్పిస్తున్నారు. ప్రతిరోజూ ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు ఈ ట్రైనింగ్ క్లాసులు జరుగుతాయి. గత పదేళ్లలో ఎంతోమంది 'స్పెషల్లీ ఏబుల్డ్' విద్యార్థులు సుమతీ టీచర్ వద్ద డ్యాన్స్ నేర్చుకున్నారు. తన మంచితనం, సహనంతో ఆ పిల్లల మనసులను టీచర్ గెల్చుకున్నారు. వారందరి జీవితాల్లో కీలకమైన స్థానాన్ని సంపాదించారు. ఆమె 'స్పెషల్' స్టూడెంట్స్ చాలాచోట్ల జరిగిన కార్యక్రమాల్లో స్టేజీలపై అద్భుతంగా డ్యాన్స్ చేసి అందరి మన్ననలు అందుకున్నారు. వారి డ్యాన్స్‌ను చూసిన ప్రతీ ఒక్కరు, ఎవరు నేర్పారు? అనే చర్చ మొదలుపెడతారు. చివరకు సుమతీ టీచర్ గురించి తెలుసుకుంటారు. కొన్ని కార్యక్రమాల్లోనైతే తన స్టూడెంట్స్‌తో కలిసి సుమతీ టీచర్ కూడా డ్యాన్స్ చేశారు. 'స్పెషల్లీ ఏబుల్డ్' విద్యార్థులు వేసే ప్రతీ డ్యాన్స్ స్టెప్ సుమతీ టీచర్‌కు అపరిమిత ఆనందాన్ని, అంతులేని సంతృప్తిని అందిస్తుంటుంది. ఈ అంకితభావానికి, సేవాతత్పరతకు గుర్తింపుగా టీచర్‌కు పలు అవార్డులు వచ్చాయి. ఎన్నో సంస్థలు సత్కరించాయి.

Dance Lessons To Specially Abled Students
విద్యార్థులకు డ్యాన్స్ నేర్పిస్తున్న టీచర్ సుమతి (ETV Bharat)

'స్పెషల్లీ ఏబుల్డ్' విద్యార్థులూ ఏదైనా నేర్చుకోగలరు
సుమతీ కాదంబరి గత 25 ఏళ్లుగా డ్యాన్స్ టీచర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. అయితే గత పదేళ్లుగా 'స్పెషల్లీ ఏబుల్డ్' విద్యార్థులకు డ్యాన్స్ పాఠాలను చెప్పడానికే పూర్తి సమయాన్ని ఆమె కేటాయిస్తున్నారు. అందరు స్టూడెంట్స్‌లాగే, ఆ విద్యార్థులకూ వినోదం అవసరమని, డ్యాన్స్ అవసరమని సుమతీ టీచర్ అంటున్నారు. 'స్పెషల్లీ ఏబుల్డ్' పిల్లల్లోని అమాయకత్వం, నిష్కల్మశ తత్వం అంటే తనకెంతో ఇష్టమని ఆమె చెబుతున్నారు. కాస్త ఓపికతో ఉపాధ్యాయులు బోధిస్తే, వారు సైతం దేన్నైనా నేర్చుకోగలరని తెలిపారు. 'స్పెషల్లీ ఏబుల్డ్' విద్యార్థులకు డ్యాన్స్ నేర్పడాన్ని ఆపేది లేదని ఆమె తేల్చి చెప్పారు.

Dance Lessons To Specially Abled Students
డ్యాన్స్ టీచర్ సుమతి (ETV Bharat)

TAGGED:

DANCE TEACHER SUMATHI KADAMBERI
TEACHING DANCE TO SPECIALLY ABLED
SPECIALLY ABLED STUDENTS DANCE
DANCE LESSONS TO SPECIALLY ABLED
SPECIALLY ABLED STUDENTS DANCE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఐదు నిమిషాల్లో అద్దిరిపోయే "బ్యాచిలర్ రైస్" - కర్రీ అవసరం లేదిక!

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

వన భోజనాలకు వేళాయే - బంధుమిత్రులతో కలిసి ఈ ప్రదేశాలు ట్రై చేయండి

'పాలు పొంగకుండా' యంత్రం కనిపెట్టిన విద్యార్థి - ఎనిమిదో తరగతిలోనే అద్భుత ఆవిష్కరణ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.