పూజా బంపర్ లాటరీ ఫలితాలు విడుదల- రూ.12 కోట్లు కొల్లగొట్టిన అజ్ఞాత వ్యక్తి
Published : November 22, 2025 at 8:02 PM IST
Kerala State Lottery Jackpot : కేరళకు చెందిన ఓ వ్యక్తికి అదృష్టం వరించింది. పూజా బంపర్ (BR-94) లాటరీలో విజేతగా నిలిచి ఏకంగా రూ.12 కోట్లు దక్కించుకున్నాడు. పూజా బంపర్ లాటరీ ఫలితాలను కేరళ లాటరీ శాఖ శనివారం అధికారికంగా ప్రకటించింది. అందులో JD 545542 అనే టికెట్ నంబర్కు రూ.12 కోట్ల మొదటి బహుమతి లభించింది. ప్రస్తుతం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళి అమలులో ఉన్నందున అధికారిక వేడుకలు నిర్వహించలేదు. ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న డ్రా తిరువనంతపురంలోని గోర్ఖి భవన్లో జరిగింది.
మొదటి బహుమతి ఎవరికంటే?
పూజా బంపర్ (BR-94) లాటరీలో మొదటి ప్రైజ్ కొట్టిన టికెడ్ను పాలక్కాడ్లోని ఏజెంట్ ఎస్.సురేశ్ విక్రయించారు. దాదాపు మూడు వారాల క్రితం టికెట్ కొనుగోలు చేసిన స్థానికుడిని విజేతగా భావిస్తున్నారు. అయితే విజేత ఎవరో అధికారికంగా తెలియలేదు. విజేత పన్ను మినహాయింపుల తర్వాత రూ.6 కోట్లు అందుకోనున్నాడు. కాగా, తాను టికెట్ అమ్మిన వ్యక్తి లాటరీ మొదటి బహుమతి గెలుచుకోవడంపై ఏజెంట్ సురేశ్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. టికెట్ కొనుగోలు చేసిన వ్యక్తి స్థానికుడు అయ్యే ఛాన్స్ ఉందన్నారు. తమ ఏజెన్సీ ద్వారా వరుసగా పెద్ద విజయాలు అందుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉందని చెప్పారు.
పక్క ఏజెన్సీలకే ఫస్ట్, సెకండ్ ప్రైజ్లు
అలాగే పాలక్కాడ్లోని మొదటి బహుమతి గెలుచుకున్న టికెట్ను విక్రయించిన కింగ్ స్టార్ లాటరీ ఏజెన్సీ పక్కనే ఉన్న మూకాంబిక లాటరీ ఏజెన్సీ విక్రయించిన టికెట్కు రూ.కోటి విలువైన రెండో బహుమతి లభించింది. 10 సిరీస్లలో ప్రతిదానికీ రూ.కోటి చొప్పున సెకండ్ ప్రైజ్ ఉంటుంది. ఇతర బహుమతులు రూ.5 లక్షల విజేతలు 10 మంది, రూ.3 లక్షల విజేతలు ఐదుగురు ఉన్నారు.
ఒక్కొ టికెట్ ధర రూ.300
ఈసారి పూజా బంపర్ లాటరీ టికెట్ ధర ఒక్కొక్కటి 300 రూపాయలు. మొత్తం 40 లక్షలకు పైగా టికెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. అన్ని విభాగాలలో విజేతలను ప్రకటించారు. అయితే, డ్రాకు ముందు లాటరీ టికెట్ల అమ్మకాలు తక్కువగా ఉండటంతో ఏజెన్సీలు ఆందోళన వ్యక్తం చేశాయి. డ్రాకు రెండు వారాల ముందు కేవలం 26 లక్షల టికెట్లు మాత్రమే అమ్ముడయ్యాయి. గతేడాది అదే సమయానికి 32 లక్షల టికెట్లు సేల్ అయ్యాయి. గతేడాదితో పోలిస్తే ఈ సారి బాగా తక్కువ సేల్ అవ్వడంతో లాటరీ ఏజెన్సీలు తీవ్రంగా నిరాశ చెందాయి.
అదే కారణమా?
ఓనం డ్రా వాయిదా పడడం, విజయదశమి తర్వాత పూజా బంపర్ టికెట్ సేల్స్ ప్రారంభించడం అమ్మకాల క్షీణతకు కొంత వరకు కారణమని కొన్ని ఏజెన్సీలు చెబుతున్నాయి. కానీ మరింత ముఖ్యంగా లాటరీ టికెట్లపై వస్తు సేవల పన్ను (జీఎస్టీ) పెంపు తర్వాత కమిషన్లో గణనీయమైన కోతను ఏజెంట్లు ఉదహరిస్తున్నారు. ఈ సమస్యను పరిష్కరిస్తానని కేరళ ఆర్థిక మంత్రి కేఎన్ బాలగోపాల్ హామీ ఇచ్చారని గుర్తు చేస్తున్నారు. కానీ ఇంకా అది కార్యరూపం దాల్చలేదని, ఇది లాటరీ కార్మికుల జీవనోపాధిపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోందన్నారు. కాగా, ఈ ఏడాది అక్టోబరు 4న పూజా బంపర్ టికెట్లను కేరళ ఆర్థిక మంత్రి కేఎన్ బాలగోపాల్ విడుదల చేశారు. తిరువోణం బంపర్ డ్రా వేడుకకు ముందు తిరువనంతపురంలోని గోర్కీ భవన్లో బాలగోపాల్ టికెట్లు రిలీజ్ చేశారు. పూజా బంపర్ లాటరీలో మొత్తం 3,32,130 మంది విజేతలకు బహుమతులు పంపిణీ అవ్వనున్నాయి.
విజేతకు మిగిలేది ఎంతంటే?
లాటరీ ఏజెంట్లు విన్నింగ్ టికెట్ను అమ్మడాన్ని గొప్ప గౌరవంగా భావిస్తుంటారు. అలాగే విన్నింగ్ టికెట్లను అమ్మే ఏజెంట్లకు బహుమతి డబ్బులో కొంత శాతం ఏజెన్సీ కమిషన్గా ఇస్తుంది. తాజాగా పూజా బంపర్ లాటరీ విజేతకు ఏజెంట్ కమిషన్, అన్ని ట్యాక్స్లు పోనూ చేతికి దాదాపు రూ.6 కోట్లు అందుతుంది.