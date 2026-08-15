వందేమాతరం ఆలపించని కేరళ- కేంద్రం ప్రోటోకాల్కు భిన్నంగా స్వాతంత్య్ర వేడుకలు
స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల వేళ కేరళలో రాజకీయ వివాదం- స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల అనంతరం కేవలం జన గణ మన గీతాన్ని ఆలపించిన ప్రభుత్వం
Published : August 15, 2026 at 4:38 PM IST
Kerala Skips Vande Mataram : స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు కేరళలో రాజకీయ వివాదానికి దారి తీశాయి. జాతీయ గేయం 'వందేమాతరం' ఆలాపనకు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల జారీ చేసిన కొత్త ప్రోటోకాల్కు భిన్నంగా కేరళ ప్రభుత్వం అధికారిక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది. శనివారం తిరువనంతపురంలోని సెంట్రల్ స్టేడియంలో జరిగిన స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి వీడీ సతీశన్ జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. కార్యక్రమం అనంతరం జన గణ మన గీతాన్ని ఆలపించారు. అయితే, ఈ అధికారిక రాష్ట్ర వేడుకలో వందేమాతరం గేయాన్ని మాత్రం ఆలపించలేదు. దీంతో ఈ విషయం రాజకీయంగా చర్చనీయాంశమైంది.
అయితే, స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలకు ముందే కేరళ ప్రభుత్వ వైఖరిపై ఆసక్తకర పరిణామాలు నెలకొన్నాయి. కొద్ది రోజుల క్రితం, వందేమాతర గేయాన్ని పూర్తి స్థాయిలో ఆలపిస్తారా? అని ప్రశ్నించగా, అందుకు సూటిగా సమాధానం ఇవ్వడానికి సతీశన్ నిరాకరించారు. 'వేచి చూడండి' అని సమాధానం ఇచ్చారు. అంతేకాదు, ఈ విషయంపై కాంగ్రెస్, యూడీఎఫ్కు స్పష్టమైన వైఖరి ఉందని కూడా తెలిపారు. తీరా స్వాతంత్య్ర వేడుకల్లో వందేమాతరాన్ని పక్కనబెట్టడం రాజకీయంగా చర్చనీయాంశమైంది. మరోవైపు, కేరళ విద్యాశాఖ కూడా రాష్ట్రంలోని పాఠశాలల్లో జెండా ఎగురవేసి కేవలం 'జనగణమన' పాడాలని ఆదేశించింది తప్ప, వందేమాతరం పాడాలని ఎలాంటి సూచనలు చేయలేదు. ఈ విస్మరణ రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే రాజకీయ వివాదాన్ని రేకెత్తించింది.
జాతీయ గేయానికి చట్టపరమైన రక్షణ
కాగా, వందేమాతరం గేయం ఆలాపనకు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల వివరణాత్మక మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. పార్లమెంట్ కూడా జాతీయ గౌరవానికి అవమానం నిరోధక చట్టంలో మార్పులు చేసి జాతీయ గేయానికి చట్టపరమైన రక్షణ కల్పించింది. నిర్దేశిత అధికారిక, ఆచార కార్యక్రమాల్లో జాతీయ గేయాన్ని ఆలపించాల్సి ఉంటుంది. ఒకే కార్యక్రమంలో జాతీయ గేయం, జాతీయ గీతం రెండింటినీ ఆలపించే సందర్భంలో ముందుగా 'వందేమాతరం', ఆ తర్వాత 'జనగణమన' పాడాలని జులై 9న కేంద్రం ఉత్తర్వల్లో పేర్కొంది. అదే సమయంలో జాతీయ గేయాన్ని ఆలపించకుండా ఉద్దేశపూర్వకంగా అడ్డుకోవడం, కార్యక్రమాన్ని భంగం కలిగించడం శిక్షార్హంగా పరిగణించేలా చట్టంలో మార్పులు చేసింది. జాతీయ గీతానికి సమానంగా 'వందేమాతరం'కు కూడా రక్షణ కల్పించేలా నిబంధనలు తీసుకొచ్చారు.
కోజికోడ్ కార్పోరేషన్లో రాజకీయ వివాదం
మరోవైపు, కోజికోడ్ కార్పోరేషన్లో రాజకీయ వివాదం స్పష్టంగా కనిపించింది. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం కార్యక్రమంలో మేయర్, ఇతర అధికారులు జనగణమన పాడుతుండగా, అదే సమయంలో బీజేపీ కౌన్సిలర్లు వందేమాతరాన్ని ఆలపించారు. దీంతో రెండు పాటలు ఒకేసారి వినిపించాయి. అయితే, జనగణమన పూర్తయిన తర్వాత కూడా బీజేపీ కౌన్సిలర్లు వందేమాతరం ఆలపించడం కొనసాగించారు. దీనిపై ఇతర కౌన్సిలర్లు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. రెండింటిని ఏకకాలంలో ఆలపించడం తగదని, అధికారిక కార్యక్రమానికి అంతరాయం కలిగించిందని అన్నారు. మరోవైపు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రం ఆదేశాలను ఉద్దేశపూర్వకంగా విస్మరిస్తోందని బీజేపీ ఆరోపించింది. వందేమాతరానికి మరింత ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని కోరింది. కేంద్రం ఆదేశాల అమలు విషయంలో అధికార పక్షమైన కాంగ్రెస్, ప్రతిపక్ష బీజేపీ మధ్య పరస్పర విరుద్ధ వైఖరులు ఉండడంతో ఈ వివాదం స్పష్టమైన రాజకీయ కోణాన్ని సంతరించుకుంది.
దిల్లీలోనూ వందేమాతరం వివాదం
ఇదిలా ఉండగా, దిల్లీలోని ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యాలయంలో జరిగిన స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ కార్యక్రమంలో వందేమాతరం గేయాన్ని ఆలపించారు. అయితే అక్కడి వీడియో ఒకటి సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతోంది. అందులో కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేతలు సోనియా గాంధీ, పార్టీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే సహా పలువురు నేతలు వందేమాతరం ఆలాపన కొనసాగుతున్న సమయంలో అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు లేదా దాన్ని ఆపాలని సూచిస్తున్నట్లు కనిపిస్తున్న వీడియో ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశమైంది.
#WATCH | Delhi: Congress President Mallikarjun Kharge hoists the National Flag at party headquarters on 80th Independence Day. CPP chairperson Sonia Gandhi and LoP Lok Sabha Rahul Gandhi and others present pic.twitter.com/f32AwBfKnx— ANI (@ANI) August 15, 2026
'వందేమాతరం పూర్తి గేయాన్ని పాడకుండా సోనియా అడ్డుకున్నారు: బీజేపీ ఆరోపణలు
దేశంలో ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నా సర్కార్ స్కూళ్ల దుస్థితి మారలేదు: జాతీయ స్థాయి ప్రచారంలో అభిజీత్ దీప్కే