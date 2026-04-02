UDF, LDFల దోపిడీలతో ప్రజలు విసిగిపోయారు- ఈసారి కేరళలో కొత్త ప్రభుత్వం : మోదీ
ఈ సారి కేరళ కేవలం కొత్త ప్రభుత్వాన్నే కాకుండా, కొత్త వ్యవస్థను కూడా ఎన్నుకుంటోందని వ్యాఖ్య
Published : April 2, 2026 at 5:51 PM IST
Narendra Modi on Kerala Election : కేరళలో బీజేపీకి మద్దతు పెరుగుతుందని, తిరువనంతపురం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో సాధించిన విజయం ఇందుకు నిదర్శనమన్నారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ. ఈ సారి కేరళ కేవలం కొత్త ప్రభుత్వాన్నే కాకుండా, కొత్త వ్యవస్థను కూడా ఎన్నుకుంటోందని స్పష్టమవుతోందని అన్నారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో గురువారం కేరళలోని బీజేపీ బూత్ కార్యకర్తలతో వర్చువల్గా సమావేశమై ప్రసంగించారు. ప్రతి ఇంటినీ సందర్శించి ఈసారి బీజేపీ-ఎన్డీఏకు అవకాశం ఇవ్వమని ప్రజలను కోరాలని ప్రధాని మోదీ బూత్ కార్యకర్తలను కోరారు. కేరళలోని ప్రతీ కార్యకర్త ఒక మోదీ అని కొనియాడారు.
"ఈ ఎన్నికల్లో బీజేపీ- ఎన్డీఏకు మద్దతు పెరుగుతోంది. తిరువనంతపురం ఒక కొత్త ఒరవడిని సృష్టించింది. ఇప్పటివరకు ఎలాంటి దుష్పరిపాలన జరిగినా, అధికారాన్ని పంచుకోవచ్చని వామపక్ష, కాంగ్రెస్ పార్టీలు రెండూ భావించేవి. అయితే, ఆ భావనను తిరువనంతపురం బద్దలుకొట్టింది. దీని ఫలితంగానే యూడీఎఫ్, ఎల్డీఎఫ్ ఇప్పుడు ఒకరిపై ఒకరు కాకుండా బీజేపీపైనే తమ దాడులను కేంద్రీకరిస్తున్నాయి. యూడీఎఫ్, ఎల్డీఎఫ్ల దోపిడీలతో ప్రజలు విసిగిపోయారు."
--నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
ఈ క్రమంలోనే సందర్భానికి తగ్గట్టుగా రాణించాల్సి ఉంటుందన్న ప్రధాని మోదీ, కేరళ బ్యాటర్ సంజు శాంసన్ను ప్రస్తావించారు. "సంజు శాంసన్ ప్రదర్శనల్లో మనం దీనిని తరచుగా చూస్తుంటాం. ప్రపంచ కప్ సమయంలో, టోర్నమెంట్ కీలకమైన నాకౌట్ దశకు చేరుకున్నప్పుడు అతడి ప్రదర్శన పతాక స్థాయికి చేరింది. ఆరంభం నుంచి ముగింపు వరకు అతడి ఏకాగ్రత, ఆత్మవిశ్వాసం మరింత బలపడ్డాయి. ఇవి ఒక నిజమైన క్రీడాకారుడి లక్షణాలు. ఒక గొప్ప ఆటగాడు తన జట్టుకు అత్యంత అవసరమైనప్పుడు ఎల్లప్పుడూ రాణిస్తాడు. అదేవిధంగా ఓటింగ్ రోజున, ప్రతి ఇంటినీ చేరుకోవడానికి మనం చేసే ప్రయత్నాలు మరింత బలంగా ఉండాలి. ఈ సమయంలోనే మీ అంకితభావం అత్యంత ముఖ్యం. విజయాన్ని సాధించడానికి మీరు అదనపు గంటలు పనిచేయాల్సి రావచ్చు." అని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు.
మరోవైపు అధికార ఎల్డీఎఫ్, ప్రతిపక్ష యుడీఎఫ్పై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ విరుచుకుపడ్డారు. సమాజాన్ని విభజించడానికి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారత ప్రతిష్టను దెబ్బతీయడానికి మతతత్వ శక్తులతో చేతులు కలుపుతున్నాయన్నారు. కాంగ్రెస్ తన గాంధేయ సిద్ధాంతాన్ని విడిచిపెట్టి మావోయిస్ట్ ముస్లిం లీగ్ కాంగ్రెస్గా మారిందని ఆరోపించారు. "కేరళకు చెందిన ప్రజలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక దేశాల్లో నివసిస్తూ పనిచేస్తున్నారు. అయితే, కాంగ్రెస్ చేస్తున్న ప్రకటనలు సహజంగానే ఇలాంటి వారికి కోపం తెప్పించగలవు. ఫలితంగా విదేశాల్లో నివసిస్తున్న కేరళీయులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవచ్చు. అయినప్పటికీ, తమ సొంత రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం కాంగ్రెస్ బాధ్యతారహితమైన వ్యాఖ్యలు చేస్తూనే ఉంది. తద్వారా మన ప్రజల భద్రత, శ్రేయస్సును ప్రమాదంలో పడేస్తోంది." అని ప్రధాని మోదీ అన్నారు.
"ఎల్డీఎఫ్, యూడీఎఫ్ తమ అజెండాలకు అనుగుణంగా సమాజాన్ని విభజించడానికి మత ఛాందసవాద శక్తులను వాడుకుంటున్నాయి. అదే సమయంలో వారు మన విశ్వాసాలను దెబ్బతీస్తున్నారు. అయ్యప్ప భక్తులను వారు ఎలా చూస్తున్నారు? అక్కడి ఆలయ బంగారం విషయంలో ఎల్డీఎఫ్, యుడీఎఫ్ రెండూ నిజాయితీగా వ్యవహరించడం లేదు. సహకార బ్యాంకుల్లో మీ కష్టార్జితాన్ని కూడా దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు. ప్రజలు ఇవన్నీ నిశితంగా గమనిస్తున్నారు."
--నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
కేరళలోని ప్రస్తుత పరిస్థితితో చాలా మంది యువతలో అశాంతి, నిరాశ నెలకొందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. "ఎల్డీఎఫ్ లేదా యుడీఎఫ్ అధికారంలో ఉన్నా, తాము వేరే చోట అవకాశాలు వెతుక్కోవాల్సిందేనని యువత భావిస్తున్నారు. అయితే, రాష్ట్రంలో మౌలిక సదుపాయాలు, స్టార్టప్లు, పరిశ్రమల అభివృద్ధిని ప్రోత్సహిస్తుందనే ఆశతో వారు ఇప్పుడు బీజేపీకి అవకాశం ఇవ్వడానికి మొగ్గు చూపుతున్నారు. ప్రతీ ఇంటికి వెళ్లి ఓట్లు అడగండి. కాంగ్రెస్, కమ్యూనిస్టులకు 75 ఏళ్లుగా పాలించే అవకాశం ఇచ్చారు. బీజేపీ-ఎన్డీఏకు కేవలం ఐదేళ్లు ఇవ్వమని ప్రజలను కోరండి. మా పార్టీ కార్యకర్తలకు ఎక్కడ అవకాశం ఇచ్చినా, వారు శ్రద్ధగా, సమర్థంగా సమాజానికి సేవ చేశారని చెప్పండి" అని ప్రధాని మోదీ సూచించారు.