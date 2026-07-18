మ్యాట్రిమోనీ సంస్థల మోసాలు- 43 ఏళ్ల ప్రొఫెసర్ ఒంటరి పోరాటం
మ్యాట్రిమోనీ సంస్థల సేవల్లో లోపాలపై దాదాపు 10 ఫిర్యాదులు చేసిన అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ అజిత్- రూ.2 లక్షలకు పైగా ఖర్చు చేసినా ఫలితం లేకపోవడంతో న్యాయపోరాటం ప్రారంభం
Published : July 18, 2026 at 4:43 PM IST
Kerala Professor Matrimony Case : ఓ 43 ఏళ్ల ప్రొఫెసర్ జీవిత భాగస్వామి కోసం చేసిన అన్వేషణ చివరకు మ్యాట్రిమోనీ సంస్థలపై న్యాయపోరాటంగా మారింది. వివాహం పేరుతో ప్రజలను ఆకర్షించి, తర్వాత సరైన సేవలు అందించడం లేదంటూ ఆయన పలు మ్యాట్రిమోనీ వెబ్సైట్లు, వివాహ బ్యూరోలపై వినియోగదారుల కోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ న్యాయపోరాటంలో విజయం సాధించిన ఆయన, ఇప్పుడు పోస్టర్లు అంటించి వధువు కోసం వెతుకుతున్నారు. కేరళ ప్రొఫెసర్ చేసిన ఈ పోరాటం ప్రస్తుతం కేరళలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
2009లో మొదలైన అన్వేషణ
కన్నూర్ జిల్లా చెరుపుజ ప్రాంతానికి చెందిన కేకే అజిత్ కుమార్ ప్రస్తుతం కాసర్గోడ్లోని పెరియా నర్సింగ్ కళాశాలలో అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తున్నారు. వృద్ధాప్యంలో ఉన్న తల్లిదండ్రులకు ఇబ్బంది కలగకుండా స్వయంగా జీవిత భాగస్వామిని వెతుక్కోవాలనే ఉద్దేశంతో 2009లో మొదటిసారిగా ఓ మ్యాట్రిమోనీ సంస్థలో రూ.2 వేల ఫీజు చెల్లించి నమోదు చేసుకున్నారు. అయితే నమోదు చేసిన తర్వాత సరైన సంబంధాలు చూపకపోగా, పలుమార్లు అడిగినా "సరైన ప్రొఫైళ్లు లేవు", "వివాహం దేవుడి నిర్ణయం" వంటి సమాధానాలే వచ్చాయని చెప్పారు.
రూ.2 లక్షలకు పైగా ఖర్చు
ఒక్క సంస్థతో సరిపెట్టకుండా పలు వివాహ బ్యూరోలు, ఆన్లైన్ మ్యాట్రిమోనీ వేదికల్లో నమోదు చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజులు, ఇతర ఖర్చుల రూపంలో రూ.2 లక్షలకు పైగా వ్యయం చేసినప్పటికీ సరైన ఫలితం రాలేదని చెప్పారు. తనలాగే మరెందరో ఇలాంటి సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారని భావించిన అజిత్, న్యాయపోరాటానికి దిగారు. ఇప్పటివరకు దాదాపు పది వివాహ బ్యూరోలు, మ్యాట్రిమోనీ సంస్థలపై కన్నూర్ జిల్లా వినియోగదారుల వివాద పరిష్కార కమిషన్లో ఫిర్యాదులు చేశారు. వాటిలో ఐదు కేసులు ఇప్పటికే రాజీతో ముగిశాయి. గతేడాది క్యాన్సర్తో తండ్రి మరణించారని, తన వివాహాన్ని చూడాలన్న ఆయన కోరిక తీరకపోవడం తనను తీవ్రంగా కలిచివేసిందని అజిత్ చెప్పారు. ఆ తర్వాత మ్యాట్రిమోనీ సంస్థలపై తన పోరాటాన్ని మరింత బలంగా కొనసాగించాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలిపారు.
రూ.3 వేల ఫీజు- రూ.8 వేల పరిహారం
2016లో కన్నూర్కు చెందిన ఓ వివాహ బ్యూరోలో రూ.3 వేలు చెల్లించి నమోదు చేసుకున్న అజిత్కు ఒక సంబంధం ఉందని చెప్పారని, అయితే ఆ తర్వాత వారి నుంచి ఎలాంటి స్పందన రాలేదని పేర్కొన్నారు. తొమ్మిదేళ్లు గడిచినా ఫలితం లేకపోవడంతో తన డబ్బు తిరిగి ఇవ్వాలని కోరారు. డబ్బుతో పాటు తన సమయం, మానసిక ప్రశాంతత కోల్పోయినందుకు పరిహారం కూడా ఇవ్వాలని వినియోగదారుల కోర్టును ఆశ్రయించారు. విచారణ అనంతరం కోర్టు రూ.8 వేల పరిహారం చెల్లించాలని ఆదేశించింది. ఇందులో మానసిక వేదనకు రూ.3 వేలు, కేసు ఖర్చులకు రూ.2 వేలు మంజూరు చేసింది.
పోస్టర్లతో వధువు అన్వేషణ
వాణిజ్య మ్యాట్రిమోనీ సేవలపై నమ్మకం కోల్పోయిన అజిత్ ప్రస్తుతం కొత్త మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు. కన్నూర్ నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ స్తంభాలు, గోడలపై తన వివాహ వివరాలతో పోస్టర్లు అంటిస్తున్నారు. మలయాళంతో పాటు పలు భాషల్లో ముద్రించిన ఈ పోస్టర్లలో సంప్రదింపు నంబర్ను రాశారు. తనకు సరైన వధువును పరిచయం చేసిన వారికి బహుమతి కూడా ప్రకటించారు. ఈ పోస్టర్ల కారణంగా కొందరు ఆటపట్టిస్తూ ఫోన్లు చేస్తున్నప్పటికీ వాటిని పట్టించుకోవడం లేదని చెప్పారు. వృద్ధాప్యంలో ఉన్న తన తల్లికి అండగా నిలిచే మంచి జీవిత భాగస్వామిని కనుగొనడమే తన ప్రధాన లక్ష్యమని అజిత్ తెలిపారు. అదే సమయంలో కేరళలో వేగంగా విస్తరిస్తున్న మ్యాట్రిమోనీ రంగంలో పారదర్శకత, బాధ్యత పెరగాలని, వినియోగదారులు మోసపోకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు.
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