రూ.300 టికెట్తో రూ. 12 కోట్ల జాక్పాట్- బంపర్ లాటరీ కొట్టిన నంబర్ ఇదే
Kerala Pooja Bumper Result 2026 : కేరళ పూజా బంపర్ లాటరీ- 2026లో రూ. 12 కోట్ల ఫస్ట్ ప్రైజ్ పాలక్కడ్లో విక్రయించిన జేసీ 234427 టికెట్కు దక్కింది.
Published : November 28, 2026 at 7:21 PM IST
అదృష్టం తలుపు తడితే సామాన్యుడి జాతకం కూడా రాత్రికి రాత్రే మారిపోతుంది. కలలో కూడా ఊహించని రీతిలో చిన్న కాగితపు ముక్క కూడా జీవితాన్ని ఓవర్నైట్ కోటీశ్వరుడిగా మార్చేస్తుంది. అలాంటి పవర్ లాటరీకి ఉంటుంది. సరిగ్గా అలాంటి అద్భుతమే కేరళ లాటరీ చరిత్రలో మరోసారి పునరావృతమైంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది ఎంతో ఆసక్తిగా ఉత్కంఠతో ఎదురుచూసిన 'పూజా బంపర్ లాటరీ 2026' ఫలితాలు శనివారం రోజు విడుదలయ్యాయి. ఇందులో మొదటి బహుమతి రూ. 12 కోట్ల భారీ జాక్పాట్ పాలక్కడ్లో విక్రయించిన JC 234428 నంబరుతో ఉన్న టికెట్ను వరించింది. తిరువనంతపురంలోని గోర్కీ భవన్లో మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ఈ లాటరీ డ్రాను నిర్వహించారు. ఈ ఒక్క డ్రాతో పాలక్కడ్లో ఆ టికెట్ కొనుగోలు చేసిన అజ్ఞాత అదృష్టవంతుడి దశ తిరిగిపోయిందని చెప్పొచ్చు. పాలక్కడ్ వీధుల్లో ఆ రూ. 12 కోట్ల విలువైన టికెట్ ఎవరి జేబులో ఉందనే దానిపై ఒకటే చర్చ నడుస్తోంది.
టాక్స్, కమీషన్ పోగా విజేత ఖాతాలోకి వచ్చేది రూ. 7.56 కోట్లు
ఈ కేరళ పూజా బంపర్ లాటరీ పూర్తి ఫలితాలను కేరళ లాటరీ శాఖ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ statelottery.kerala.gov.in లో చూసుకోవచ్చు. మొదటి బహుమతి కింద రూ. 12 కోట్ల ప్రైజ్మనీ ప్రకటించినప్పటికీ నిబంధనల ప్రకారం ఏజెంట్ కమీషన్, ఆదాయపు పన్ను (TDS) మినహాయింపుల తర్వాత విజేతకు నికర మొత్తం అందుతుంది. ఏజెంట్ కమీషన్ ఇందులో 10 శాతంగా ఉంది. కేరళ లాటరీ చట్టం ప్రకారం మొత్తం బహుమతిలో 10 శాతం అంటే రూ. 12 కోట్లలో రూ. 1.20 కోట్లు టికెట్ విక్రయించిన ఏజెంట్కు వెళ్తాయి. మిగతా రూ. 10.80 కోట్లపై టాక్స్ లెక్కిస్తారు. మిగతా రూ. 10.80 కోట్లలో 30 శాతం చొప్పున రూ. 3.24 కోట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి టీడీఎస్ రూపంలో వెళ్తుంది.
ఇలా కమీషన్, టీడీఎస్ మినహాయించుకున్న తర్వాత లాటరీ శాఖ నేరుగా రూ. 7.56 కోట్లను విజేత బ్యాంక్ అకౌంట్లో జమ చేస్తుంది. అయితే ఇంకా వార్షిక ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్స్ (ITR) ఫైల్ చేసేటప్పుడు విజేత ఈ ఆదాయంపై సర్ఛార్జ్, సెస్ వంటివి విడిగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. డ్రా జరిగిన 30 రోజుల్లోగా విన్నర్ అసలు టికెట్ వెనుక పేరు, అడ్రస్, సంతకం చేసి పాన్ కార్డు, ఆధార్ కార్డు సహా బ్యాంక్ పాస్బుక్ కాపీ, గెజిటెడ్ అధికారి ధ్రువీకరించిన ఫొటోలతో లాటరీ డైరెక్టరేట్లో సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
వరుసగా రెండోసారి అదే ఏజెన్సీ
పాలక్కడ్లోని 'కింగ్స్ స్టార్ లాటరీ ఏజెన్సీ'లో విక్రయించిన టికెట్కే పూజా బంపర్ ఫస్ట్ ప్రైజ్ దక్కడం ఇది వరుసగా రెండో ఏడాది కావడం విశేషం. 2025లోనూ ఇదే ఏజెన్సీలో అమ్మిన టికెట్కు రూ. 12 కోట్ల లాటరీ తగిలిందని, గత ఏడాది వ్యవధిలో తమ ఏజెన్సీ ద్వారా 3 బంపర్ బహుమతులు రావడం గొప్ప విజయం అని యజమాని సురేష్ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. 2026లో ఇప్పటివరకు తిరువోణం బంపర్ (రూ. 30 కోట్లు- తళిపరంబ, కన్నూర్), మాన్సూన్ బంపర్ (రూ. 10 కోట్లు- తొట్టడ, కన్నూర్), విషు బంపర్ (రూ. 12 కోట్లు- కరునాగపల్లి, కొల్లం) విజేతలుగా నిలిచారు.
పూజా బంపర్ పూర్తి విజేతల టికెట్ నంబర్లు ఇవే
రెండో బహుమతి కింద ఒక్కొక్కరికి రూ. 50 లక్షల ప్రైజ్ మనీ దక్కనుంది. ఈ కేటగిరీలో 10 మందిని విజేతలుగా ప్రకటించారు. ఈ టికెట్లు JA400634, JA969347, JB346893, JB866718, JC648565, JC682550, JD304468, JD 766007, JE324064, JE632364 ఇందులో ఉన్నాయి. ఇదే విధంగా మూడో బహుమతి కింద కూడా మొత్తం 10 మందికి ఒక్కొక్కరికి రూ. 5 లక్షల చొప్పున ప్రైజ్ మనీ ఇస్తున్నారు. నాలుగో బహుమతి కింద ఐదుగురికి ఒక్కొక్కరికి రూ. 3 లక్షల చొప్పున ఇవ్వనున్నారు. ఐదో బహుమతి కింద 10 మందికి రూ. 2 లక్షల చొప్పున అందనుంది. ఇంకా ఒక్కొక్కరికి రూ. 1 లక్ష చొప్పున నలుగురికి స్పెషల్గా కన్సోలేషన్ బహుమతి కూడా ప్రకటించారు.