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పెళ్లి పత్రికలో అడ్రస్​ చూసి వెళ్లి బంగారం దోపిడి- 500 సీసీటీవీలు చెక్​ చేసి పట్టుకున్న పోలీసులు

పెళ్లి ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న వృద్ధురాలిని కత్తితో బెదిరించిన దొంగ- దాదాపు ముప్పావు సవరన్ బరువు ఉన్న బంగారం, నగదుతో పరారీ- 500కు పైగా సీసీటీవీలు పరిశీలించి పట్టుకున్న పోలీసులు

Robbery Using Wedding Card
Robbery Using Wedding Card (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 17, 2026 at 5:40 PM IST

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Robbery Using Wedding Card : బంధువును కలిసేందుకు కేరళ వెళ్లిన దొంగకి, ఓ పెళ్లి వేడుక అనుకోని అవకాశంగా మారింది. పెళ్లి సందడిలో ఓ అతిథి హ్యాండ్‌బ్యాగ్‌ను దొంగిలించిన అతడు, అందులోని పెళ్లి ఆహ్వాన పత్రికలోని చిరునామాను ఆధారంగా చేసుకుని నేరుగా ఆ ఇంటికే చేరుకున్నాడు. ఆ సమయంలో ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న వృద్ధురాలిని కత్తితో బెదిరించి బంగారు ఆభరణాలు దోచుకుని పరారయ్యాడు. అయితే దీనిపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టిన కేరళ పోలీసులు, దాదాపు 500కు పైగా సీసీటీవీ కెమెరాల దృశ్యాలను జల్లెడ పట్టారు. రెండు నెలల సుదీర్ఘ దర్యాప్తు అనంతరం గుజరాత్‌కు చెందిన ఆ నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు. అసలేం జరిగింది? ఆ దొంగను కేరళ పోలీసులు ఎలా పట్టుకున్నారు? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

బంధువును కలిసేందుకు దొంగతనం
గుజరాత్‌కు చెందిన బక్సు అలీ తన బంధువును కలిసేందుకు కేరళలోని పెరింగోమ్‌లో సీఆర్‌పీఎఫ్ శిక్షణ కేంద్రానికి బయలుదేరాడు. అయితే, రైలులో పరిచయమైన మరో వ్యక్తి నుంచి రూ.2 వేలకే ఒక మోటార్‌సైకిల్‌ను అద్దెకు తీసుకున్నాడు. సీఆర్‌పీఎఫ్ క్యాంప్‌లో తన బంధువును కలిసి, అక్కడ మిఠాయిలు పంచిన తర్వాత పయ్యనూర్ వైపు బయలుదేరాడు. ఈ క్రమంలో మతిల్ పంచాయతీ ఆడిటోరియం వద్ద జరుగుతున్న వివాహ వేడుక హాజరయ్యాడు. అక్కడి జనసమూహంలో కలిసిపోయిన అలీ, ఓ అతిథి హ్యాండ్‌బ్యాగ్‌ను చాకచక్యంగా దొంగిలించాడు. ఆ బ్యాగ్‌ను పరిశీలించగా, అందులో వధువు కుటుంబానికి చెందిన ఇంటి చిరునామాతో ఉన్న పెళ్లి ఆహ్వాన పత్రిక కనిపించింది. దాంతో వెంటనే అక్కడకు వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.

పెళ్లి పత్రిక ఆధారంగా ఇంటి చిరునామా
ఆహ్వాన పత్రికలో ఉన్న చిరునామా, స్థానికుల ద్వారా సేకరించిన సమాచారంతో నిందితుడు నేరుగా ఆ ఇంటికి చేరుకున్నాడు. అప్పటికే కుటుంబ సభ్యులంతా పెళ్లికి వెళ్లడంతో ఇంట్లో నారాయణి అనే వృద్ధురాలు ఒక్కరే ఉన్నారు. బాటసారిలా నటించిన అలీ, ఆమెను నీళ్లు అడిగాడు. ఆమె నీళ్లు తీసుకురావడానికి లోపలికి వెళ్లగానే ఇంట్లోకి ప్రవేశించి టేబుల్‌పై ఉన్న రూ.3 వేల నగదును కాజేశాడు. అయితే అతడి ప్రవర్తనపై అనుమానం వచ్చిన నారాయణి తన బంగారు గొలుసును కనిపించకుండా దాచిపెట్టింది. ఆమె అప్రమత్తతను గుర్తించిన అలీ వెంటనే కత్తి బయటకు తీసి ఆమె గొంతు వద్ద ఉంచి బెదిరించాడు. అనంతరం బలవంతంగా ఆమె చెవిపోగులను లాగేసుకుని, మోటార్‌సైకిల్‌పై అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు.

500కు పైగా సీసీటీవీ కెమెరాల పరిశీలన
దోపిడీ అనంతరం నిందితుడు వెంటనే గుజరాత్‌కు చేరుకుని, అక్కడ దొంగిలించిన బంగారాన్ని విక్రయించినట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన చీమేని పోలీసులు జిల్లా పోలీసు చీఫ్ పర్యవేక్షణలో ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ప్రారంభంలో ఆధారాలు చాలా పరిమితంగా ఉన్నప్పటికీ, పోలీసులు నిందితుడి ప్రయాణ మార్గాన్ని గుర్తించేందుకు భారీ స్థాయిలో సీసీటీవీ ఫుటేజీలను పరిశీలించారు. సీఆర్‌పీఎఫ్ క్యాంప్ నుంచి నేరస్థలం వరకు నిందితుడు ప్రయాణించిన మార్గంలోని 500కు పైగా సీసీటీవీ కెమెరాల దృశ్యాలను విశ్లేషించారు. గంటల తరబడి సాగిన సాంకేతిక దర్యాప్తు, క్షుణ్న పరిశీలన ఫలితంగా అలీ ఆచూకీ లభించింది. అనంతరం ప్రత్యేక పోలీసు బృందం గుజరాత్ చేరుకుని అతడిని అదుపులోకి తీసుకుని కేరళకు తరలించింది. అనంతరం నిందితుడిని కన్హంగాడ్ కోర్టులో హాజరుపరచగా, కోర్టు జ్యుడీషియల్ కస్టడీ విధించింది. నేరస్థలంలో మరిన్ని ఆధారాలు సేకరించేందుకు, దోచుకున్న బంగారం విక్రయానికి సంబంధించిన వివరాలు వెలికితీయడానికి త్వరలో అతడిని అధికారిక కస్టడీలోకి తీసుకుని విచారించాలని దర్యాప్తు బృందం యోచిస్తోంది.

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