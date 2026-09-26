ఓనం లాటరీ జాక్పాట్- రూ.30 కోట్లు గెలుచుకున్న అజ్ఞాత వ్యక్తి
ఓనం బంపర్ లాటరీ ఫలితాలు రిలీజ్- కన్నూర్లో టికెట్ కొన్న వ్యక్తికి ఫస్ట్ ప్రైజ్- రూ.30 కోట్లు కొల్లగొట్టిన అజ్ఞాతవాసి- ఆ వ్యక్తి ఎవరో ఇంకా తెలియలేదు!
Published : September 26, 2026 at 4:16 PM IST
Kerala Onam Bumper Lottery Result 2026 : కేరళలో ఓనం బంపర్ లాటరీ ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. ఈ లాటరీలో TL 360615 నెంబర్ గల టికెట్కు ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చింది. అంటే రూ.30 కోట్ల భారీ జాక్పాట్ తగిలింది. అయితే ఆ అజ్ఞాత వ్యక్తి ఎవరో ఇంకా తెలియలేదు. అయితే ఈ మొదటి బహుమతి టికెట్ను కన్నూర్లోని 'ముత్తు లాటరీ ఏజెన్సీ' విక్రయించింది. ఆ లాటరీ ఏజెన్సీ ఏజెంట్ అనీశ్ ఈ టికెట్ను విజేతకు తాలిపరంబలో విక్రయించారు. కాగా, అనీశ్ గత 18 ఏళ్లుగా లాటరీ టికెట్ల వ్యాపారంలో ఉన్నారు. కాగా, గత క్రిస్మస్- నూతన సంవత్సర బంపర్ లాటరీలో మొదటి బహుమతి కూడా తాలిపరంబలో విక్రయించిన టికెట్కే రావడం గమనార్హం.
బహుమతుల వివరాలు
ఫస్ట్ ప్రైజ్ కింద రూ.30 కోట్లు అందిస్తారు. రెండో బహుమతి కింద 20 మందికి (ప్రతి సిరీస్ నుంచి ఇద్దరు విజేతలకు) తలో రూ. కోటి చొప్పున ఇస్తారు. మూడో బహుమతి కింద 20 మంది తలో రూ.25 లక్షలు, నాలుగో బహుమతి కింద 10 మందికి రూ.5 లక్షలు చొప్పున అందిస్తారు. ఐదో బహుమతి కింద 10 మందికి రూ.2 లక్షలు చొప్పున ఇస్తారు. ఇవే కాకుండా మిగిలిన సిరీస్లో ఒకే అదృష్ట సంఖ్య కలిగిన తొమ్మిది మందికి కన్సోలేషన్ ప్రైజ్గా రూ.5 లక్షల చొప్పున అందజేస్తారు.
90 లక్షల టికెట్లు సేల్
కేరళ రాష్ట్ర లాటరీ చరిత్రలో ముద్రించిన ఓనం బంపర్ లాటరీ టికెట్ల స్టాక్ మొత్తం అమ్ముడుపోవడం ఇదే మొదటిసారి. మొత్తం 90 లక్షల ఓనం బంపర్ లాటరీ టికెట్లు ముద్రిస్తే అవన్నీ అమ్ముడైపోయాయి. గతేడాది 75 లక్షల టికెట్లు మాత్రమే సేల్ అయ్యాయి. ఈసారి డ్రాకు ఒక రోజు ముందుగానే మొత్తం టికెట్లు అమ్ముడైపోయాయి. అత్యధిక సంఖ్యలో లాటరీ టికెట్లు పాలక్కాడ్ జిల్లాలో సేల్ అయ్యాయి. గతేడాది ఓనం బంపర్ లాటరీ ప్రైజ్ మనీ రూ.25 కోట్లుగా ఉండేది. ఈ ఏడాది దాన్ని రూ.30 కోట్లకు పెంచారు. 2025 ఓనం బంపర్ లాటరీ మొదటి బహుమతిని అలప్పుజలోని తురవూర్కు చెందిన శరత్ ఎస్. నాయర్ గెల్చుకున్నారు. ఆయన నెట్టూర్లోని నిప్పాన్ పెయింట్స్ షాపులో పనిచేసేవారు. ఓనం బంపర్ లాటరీ టికెట్ కొన్న మొదటిసారే అయనకు అదృష్టం వరించింది. నెట్టూర్లోని లాటరీ ఏజెంట్ ఎంటీ లతీశ్ విక్రయించిన TH 577825 అనే టికెట్ నంబర్కు ఈ ప్రథమ బహుమతి లభించింది.